RAZPAD JAVNEGA ZDRAVSTVA

Na Vrhniki zdravstvena kriza brez primere: več tisoč jih bo januarja ostalo brez zdravnika

Kmalu se utegne zgoditi, da bo celotna pediatrična služba ostala brez zdravnika. To pomeni, da bodo starši morali svoje otroke voziti na urgenco.
FOTO: Občina Vrhnika
FOTO: Občina Vrhnika
N. Č.
 10. 11. 2025 | 15:02
 10. 11. 2025 | 15:41
3:12
A+A-

Vrhnika je v šoku: še dve pediatrinji sta dali odpoved, več tisoč otrok bo tako najkasneje s 1. januarjem ostalo brez zdravnika. Po poročanju zaskrbljenih staršev sta to dve pediatrinji v Zdravstvenem domu Vrhnika: dr. Tonja Jurjec in dr. Tatjana Šimšić. A pozor: tudi tretja pediatrinja naj bi razmišljala o odhodu.

Informacije so za Slovenske novice potrdili v Zdravstvenem domu Vrhnika, kjer so pojasnili, da jih v prihajajočih mesecih čakajo kadrovske spremembe. »Delovna pot ene od sodelavk se bo zaključila 13. novembra 2025, druge pa konec decembra. Posledično bo treba zagotoviti nadomestno pediatrično oskrbo za približno 2500 otrok, ki so bili vključeni v njuni ambulanti. To je naša absolutna prioriteta,« so poudarili.

Novih pediatrov ni

Vršilka dolžnosti direktorice mag. Petra Šest Pleško dodaja, da v domu »vlagajo vse napore, da bo zdravstvena obravnava otrok potekala kar se da nemoteno«, a priznava, da je pomanjkanje pediatrov vseslovenski problem. »Že več kot leto dni intenzivno iščemo pediatra, žal pa se na naše pozive in razpise doslej ni odzval noben kandidat,« je navedla.

Starši brez informacij in brez rešitev

Medtem so starši zaskrbljeni in razočarani. Mnogi trdijo, da so za odpovedi izvedeli prek govoric in družbenih omrežij, ne pa od zdravstvenega doma. »Nobenega obvestila, nobenega maila. Ne vemo, na koga naj se obrnemo, kdo bo zdaj prevzel otroke,« pravi ena od mam, ki ima na Vrhniki opredeljenega dvoletnika. Poleg tega tudi okoliški zdravstveni domovi ne sprejemajo več novih pacientov. Na spletnih straneh ZD Logatec in ljubljanskih ambulant ZD Ljubljana je jasno zapisano: »Žal trenutno nobeden od zdravnikov ne more sprejemati novih pacientov.«

Politika: To je razpad sistema

Na dogajanje so se odzvali tudi v stranki Zeleni Slovenije. »Kaj se dogaja v ZD Vrhnika? Odšli sta dve pediatrinji. Več kot 2500 otrok bo ostalo brez zdravnika. Starši so zaskrbljeni, zdravstveni delavci izgoreli, odgovorni pa še vedno nimajo odgovorov,« opozarja Nejc Škof iz stranke. Po njegovih besedah je to »odraz razpada zdravstvenega sistema, kjer zdravniki odhajajo, ker razmere niso več vzdržne«.

Kje bodo zdravili bolne otroke?

Iz ZD Vrhnika zagotavljajo, da bodo v nujnih primerih otroke obravnavali v dežurni ambulanti ali v urgentnih centrih, dokler ne vzpostavijo nadomestne rešitve. »Starše o vseh začasnih rešitvah in nadaljnjih korakih sproti obveščamo na naši spletni strani in preko obvestil v ambulantah,« pravijo, a za zdaj tam ni mogoče obvestila o odhodu dveh pediatrinj.

zd VrhnikazdravstvopediatriTonja JurjecTatjana Šimšić
