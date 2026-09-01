Na Vršič prihaja nov prometni režim, 80 parkirnih mest in pomembna novost za voznike

Na prelazu Vršič se danes začenja nova prometna ureditev, ki bo pomembno vplivala na obiskovalce enega najbolj priljubljenih slovenskih gorskih prelazov. Direkcija RS za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec uvaja sistem, s katerim želijo urediti promet, izboljšati pretočnost in predvsem preprečiti kaos, ki je v času turistične sezone pogosto nastajal zaradi velikega števila vozil. Največja novost je za obiskovalce zagotovo ta, da bo od danes parkiranje na vrhu prelaza znova mogoče. V okviru rekonstrukcije Vršiške ceste so uredili nova parkirna mesta, ki bodo do konca letošnjega leta brezplačna.

Toda prostora bo precej manj kot nekoč, zato bo pot do parkirnega mesta odslej nekoliko drugačna. Vozniki bodo morali biti pozorni že pred zapornicama, saj bo vstop na parkirišče na vrhu prelaza mogoč le, če bo tam še dovolj prostih mest. Parkiranje na vrhu najvišjega slovenskega cestnega prelaza v letošnji poletni sezoni doslej ni bilo mogoče. Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste in ureditev parkirišč, ki bi morala biti končana spomladi, so se namreč zavlekla. Čeprav parkiranje na vrhu prelaza ni bilo dovoljeno, številni obiskovalci tega niso upoštevali. Za ohranjanje reda so morali skrbeti reditelji, redarji in policisti.

Po tem, ko so prejšnji ponedeljek izvedli asfaltiranje, pa so nova parkirišča pripravljena za obiskovalce. Na vrhu prelaza je urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, tri za invalide, 24 za motorna kolesa, dve za avtobuse ter še osem mest za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut.

Parkirišč bo precej manj kot nekoč

Nova ureditev ima tudi svojo omejitev. Parkirišč je v skladu z naravovarstvenimi zahtevami dve tretjini manj, kot jih je bilo pred rekonstrukcijo. Že zdaj je zato jasno, da ob najbolj obremenjenih dnevih ne bo dovolj prostora za vse obiskovalce, ki bi se želeli ustaviti na vrhu Vršiča. Voznike bo o zasedenosti parkirišč obveščala prometna signalizacija pred zapornicama na kranjskogorski in trentarski strani. Tako naj bi imeli pravočasno možnost izbire, ali bodo poskusili parkirati na vrhu ali nadaljevali pot.

Pomembno je, da prikaz zasedenosti velja samo za javna parkirišča na vrhu prelaza. Sistem ne bo prikazoval, ali je morda mogoče parkirati pri kateri od zasebnih gorskih koč.

Na Vršič skozi zapornico

Pred zapornicama se cesta razširi na dva prometna pasova. Desni pas bo namenjen obiskovalcem, ki želijo parkirati na vrhu prelaza. Na zapornici bodo prevzeli parkirni listek, vstop pa bo dovoljen le, dokler bodo na vrhu še prosta parkirna mesta. Levi prometni pas bo namenjen vsem drugim uporabnikom. Po njem bodo lahko nadaljevali pot čez prelaz oziroma do drugih urejenih parkirišč in destinacij ob Vršiški cesti. Zapornici sta postavljeni na kranjskogorski strani za jezerom Jasna in na trentarski strani pred odcepom za izvir Soče.

Kaj se zgodi, ko bodo parkirišča polna?

Vozniki, ki bodo želeli parkirati na vrhu, bodo morali računati tudi na možnost, da bodo parkirišča že zasedena. Prav zato so pred obema zapornicama uredili obračališči. »Pred zapornicama na obeh straneh prelaza je urejeno obračališče, ki bo voznikom omogočalo varno spremembo smeri vožnje, kadar bodo parkirišča na vrhu polno zasedena ali bo na desnem prometnem pasu nastala daljša kolona,« so pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo.

Če bo kolona za parkiranje segala do mesta, kjer se desni pas loči od glavnega prometnega pasu, se nova vozila ne bodo smela ustavljati na levem tranzitnem pasu. Vozniki bodo morali uporabiti obračališče ali pa nadaljevati vožnjo čez prelaz, ne da bi parkirali na vrhu. Ker je pričakovati, da bo predvsem ob koncih tedna na območju veliko obiskovalcev, bodo na območju zapornic in na vrhu prelaza prisotni reditelji. Voznikom bodo pomagali pri uporabi novega sistema in sodelovali pri urejanju prometa.

Na direkciji poudarjajo, da je cilj nove ureditve predvsem varnejši in bolj urejen obisk območja. Ob tem želijo zagotoviti večjo pretočnost prometa in bolje zaščititi občutljivo naravno okolje, še posebej v času turistične sezone.

Vršič sistem nujno potrebuje

Sistem zapornic je v omejenem obsegu začel delovati že 15. junija, vendar takrat parkiranje na vrhu prelaza še ni bilo mogoče. Zapornica za parkiranje je ostala zaprta, tranzitna zapornica pa je omogočala časovno neomejen in brezplačen prehod čez prelaz. Parkiranje je bilo v tem času mogoče na parkiriščih pod prelazom.

Kljub novi ureditvi pa ostaja nekaj vprašanj, ki jih bo treba še rešiti. Med drugim sistem obiskovalcem ne bo povedal, ali so prosta parkirna mesta pri zasebnih kočah. Vodja oddelka za prostor v javnem zavodu Triglavski narodni park Aleš Zdešar zato opozarja, da sistem ne bo popoln. »Že zdaj vemo, da sistem ne bo optimalen ali idealen, ampak ne gre obupati, Vršič sistem nujno potrebuje,« je poudaril Zdešar.

Po njegovih besedah vozila preprosto ne morejo biti parkirana v dvokilometrski koloni na cesti. Takšna situacija namreč vodi v kaos, ki ne povzroča le prometnih zamaškov, ampak lahko botruje tudi hudi prometni nesreči. Nova ureditev tako prinaša več reda, vendar bodo morali biti obiskovalci Vršiča odslej tudi precej bolj pozorni. Prostor na vrhu bo omejen, parkirna mesta bodo hitro zapolnjena, pravočasno preverjanje zasedenosti pa bo zato ključno za vse, ki si bodo želeli avtomobil pustiti na vrhu prelaza.