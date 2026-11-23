Na dvorcu Zemono so z licitacijo v živo uspešno sklenili dobrodelno dražbo vin in umetnin, ki jo je organizirala Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica v sodelovanju s Fundacijo Vrabček upanja. Velikodušni dražitelji iz vrst politike, gospodarstva, zdravstva, vinarjev in umetnikov so izbirali med vrhunskimi vini 50 vinarjev iz slovenskih in italijanskih Brd, Vipavske doline in Krasa. Na dražbi so bile prvič tudi umetnine 14 umetnikov iz celotne Slovenije, med njimi slikarja Klavdija Tutte in oblikovalca Oskarja Kogoja.

Ključen samoprispevek

»Stavba šempetrske bolnišnice, v kateri danes zdravimo ljudi in rešujemo življenja, je nastala s pomočjo prebivalcev severnoprimorskih občin, ki so se na referendumu odločili za samoprispevek ter leta 1970 ustanovili Sklad za izgradnjo bolnišnice. Prispevala je sicer tudi vlada, vendar je bil prav dogovor o samoprispevku odločilen za nadaljevanje gradnje. To je dediščina, na katero smo lahko upravičeno ponosni. In hkrati velika odgovornost za vse nas, ki bolnišnico vodimo in v njej delamo danes. Ta visoka modra gospa, ki je sicer v najlepših letih, že potrebuje malo pomoči,« je poudarila vršilka dolžnosti direktorice Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica mag. Ingrid Kuk Kikl. »Zato naša dobrodelna dražba ni zgolj dobrodelni dogodek, ampak je nadaljevanje zgodbe o solidarnosti, pripadnosti in skupni odgovornosti za zdravje naše skupnosti. Zahvaljujem se vsem vinarjem in umetnikom, ki so nesebično darovali svoje najboljše izdelke, in vsem donatorjem, ki so prepoznali vrednost vin in umetniških del. S svojo dobrodelnostjo pomagate ustvarjati še boljše pogoje za naše paciente.«

Predstavniki Fundacije Vrabček upanja: Martina Arčon, Vladimir Tinunin in Darja Povšič Peršolja. FOTO: Arhiv SBNG

Boter dobrodelnega dogodka na Zemonu, kuharski mojster z Michelinovo zvezdico Tomaž Kavčič, je poudaril pomen dajanja: »Največji privilegij v življenju je ta, da imamo možnost dajanja. In prav zaradi tega smo se zbrali na tem dobrodelnem dogodku. Hvala za zaupanje, da smo lahko del tega, in uživajte v licitiranju za dobrodelne namene.« Predsednica UO Fundacije Vrabček upanja Martina Arčon je spomnila na dolgoletne tesne vezi med Fundacijo in šempetrsko bolnišnico: »Mi smo vedno bolj most med tistimi, ki velikokrat radi darujete, darujejo, in tistimi, ki pomoč potrebujejo. To je naše osnovno poslanstvo. Že ob ustanovitvi Fundacije leta 2009 je bilo jasno, da bomo veliko niti spletli prav s šempetrsko bolnišnico. Takrat smo pot začrtali z Oddelkom za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori. In te niti intenzivno prepletamo še kar naprej in upam, da bo tako tudi ostalo.«

Letos so dražbo nadgradili umetniki s svojimi deli. FOTO: Arhiv SBNG

Vinska klet Belica podarila sod

Med najbolj aktivnimi dražitelji na dobrodelni dražbi je bil ajdovski župan Tadej Beočanin: »Iskrene čestitke Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica in Fundaciji Vrabček upanja, da organizirata takšne dogodke, na katerih lahko posamezniki in podjetja participirajo v skupnosti in pomagajo naši osrednji zdravstveni ustanovi, šempetrski bolnišnici pri nakupu tistih aparatov, ki jih nujno potrebuje za svoje delo. Občina Ajdovščina je podpornica regijskega sodelovanja, zato smo se dražbe udeležili. Pozivam podjetja in posameznike, da sodelujejo na takšnih dogodkih in da pomagajo našim pomembnih ustanovam. Na določenih licitacijah sem sodeloval kot zasebnik, na določenih pa je sodelovala ajdovska občina.«

Zlatko Mavrič iz vinske kleti Belica (na sredini) in podjetnik Gorazd Gorjan (desno), ki je uspešno licitiral 225-litrski sod barrique. FOTO: Arhiv SBNG

Najvišjo ceno pri vinih je s 3650 evri dosegel 225-litrski sod barrique (merlot 2025) iz vinske kleti Belica. Pri umetnikih je najvišjo ceno dosegla slika Silverstra Plotajsa Sicoeja z naslovom Mislim misli, dražitelji so se ustavili pri 1500 evrih. Na sami dražbi je bilo zbranih 31.642 evrov, kar je kar 8 tisoč evrov več kot lani. Trenutni skupni izkupiček dražbe je 32.542 evrov, dodatna sredstva so prispevali donatorji prek SMS-sporočil in bančnih nakazil. Dobrodelna akcija se nadaljuje vse do novega leta, ko lahko posamezniki in podjetja še sodelujete z donacijo na račun Fundacije Vrabček upanja.

Glavna govornica je bila v. d. direktorice SB Nova Gorica mag. Ingrid Kuk Kikl, desno predstavniki Evropskega reda vitezov vina. FOTO: Arhiv SBNG

Zbrana sredstva bo šempetrska bolnišnica porabila za nakup monitorjev za spremljanje življenjskih funkcij, ki jih potrebujejo v endoskopskem centru in na kirurških oddelkih.