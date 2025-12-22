Načelnica kranjske upravne enote zavrača očitke iz oddaje na RTV Slovenija

V oddaji Tarča na Televiziji Slovenija (TVS) so prejšnji četrtek razkrili nove podrobnosti o tem, za katere znane osebe so vplivni posredniki po zapisih Specializiranega državnega tožilstva (SDT) urejali dovoljenja na upravni enoti. V oddaji so med drugim razkrili, na kakšen način naj bi nekdanji načelnik ljubljanske upravne enote Bojan Babič vplival na nekdanjo vršilko dolžnosti načelnice Upravne enote Ljubljana Andrejo Erjavec. Po poročanju TVS preiskovalci SDT sumijo tudi, da naj bi načelnica kranjske upravne enote (UE Kranj) Knific Zaletelj v zameno za nagrado posredovala pri pridobitvi uporabnega dovoljenja za industrijsko-poslovni objekt na Brniku.

Knific Zaletelj odstop zavrnila

Zaradi razkritij domnevnih nepravilnosti je minister za javno upravo Franc Props načelnico Knific Zaletelj v petek pozval k odstopu, inšpektorat za javni sektor pa je uvedel nadzor na obeh upravnih enotah. A je Knific Zaletelj odstop zavrnila, zato jo je minister v petek seznanil, da bo sprožil ustrezne delovnopravne postopke. Knific Zaletelj je v pisnem odzivu za STA danes zavrnila vse očitke in obtožbe na svoj račun, ki so bile »iznesene« v oddaji Tarča. Kot je izpostavila, gre za neutemeljene obtožbe na podlagi ugibanj, ki zelo škodujejo njenemu ugledu in njenih sodelavcev. »Nenavadno in pravno zelo sporno je, da se mi s tovrstnimi ugibanji dela škodo,« je zapisala v odzivu.

Meni tudi, da se je minister Props za njeno razrešitev odločil na podlagi navedb, ki so bile v Tarči prirejene. O tem je že seznanila ministra, na enak način se bo zagovarjala tudi v delovnopravnem postopku, v kolikor bo do njega prišlo, je navedla. Izpostavila je, da je v petih letih vodenja kranjske upravne enote s konkretnimi rezultati in delom dokazala svojo usposobljenost, kar je minister oktobra 2025 potrdil tudi s podaljšanjem njenega mandata.