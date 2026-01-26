V Levici obsojajo spodbujanje nacizma s kazanjem nacističnih simbolov in izvajanje nacističnih pozdravov, ki se je zgodil na glasbenem (rap) dogodku v lokalu Takamala v Luciji minulu soboto. Šlo je za dogodek Rap Event Obala.

To je jasen znak nevarnega vzpona skrajne desnice

»Gre za odkrito poveličevanje ideologije, ki je odgovorna za holokavst, za milijone mrtvih in za nepredstavljivo človeško trpljenje. Takšna dejanja niso provokacija, niso umetniški izraz in niso mladostna nepremišljenost. So jasen izraz sovraštva, ki v naši družbi nima prostora,« so navedli.

Takšni dogodki so jasen znak nevarnega vzpona skrajne desnice, ki se vse pogosteje in vse bolj samozavestno pojavlja v javnem prostoru, tudi v kulturnih in mladinskih okoljih. Normalizacija nacističnih simbolov ni nedolžna. Pomeni neposredno grožnjo družbeni koheziji in varnosti.

Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta obeležujemo 27. januarja, na dan, ko je Rdeča armada leta 1945 osvobodila koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau. V holokavstu so nacisti med letoma 1933 in 1945 umorili okoli šest milijonov Judov, več sto tisoč Romov ter številne politične nasprotnike in pripadnike drugih manjšin, med njimi tudi približno 1300 Slovencev v Auschwitzu. Iz Slovenije je bilo v koncentracijska taborišča odpeljanih okoli 58.500 ljudi.

V Levici so opozorili na dogajanje v lokalu Takamala v Luciji. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram

Alan Medveš, občinski svetnik Levice iz Kopra je bil jasen: »Posebej poudarjamo, da se je to zgodilo v Istri, kjer sta fašizem in nacizem povzročila neizmerno gorje, preganjanje, požige vasi in množične smrti. V krajih, ki so bili zaznamovani z uporom proti fašizmu in z bojem za svobodo, takšna dejanja nimajo in ne smejo imeti prostora.«

Na judovskem pokopališču v Dolgi vasi poklon žrtvam holokavsta

Na judovskem pokopališču v Dolgi vasi so se pred jutrišnjim mednarodnim dnevom spomina na žrtve holokavsta s polaganjem venca poklonili spominu na žrtve nacističnega pregona in genocida nad Judi. Podpredsednik državnega zbora Danijel Krivec je ob tej priložnosti poudaril pomen ohranjanja zgodovinskega spomina kot opozorila za prihodnost. Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta se po Sloveniji vrstijo tudi drugi dogodki. Med njimi Pomurski muzej Murska Sobota drevi pripravlja predavanje Avive Koren iz Izraela z naslovom Družinski spomin. Aviva Koren je potomka družin Heimer in Fürst iz Murske Sobote in bo predstavila osebne ter družinske zgodbe, povezane s holokavstom.