Nad bivšim poslancem Prednikom vedno več črnih oblakov: doletela ga je nova ovadba!

Zoper nekdanjega poslanca Socialnih demokratov Janija Prednika so pred dnevi, kot smo že pisali, celjski kriminalisti vložili kazensko ovadbo po tem, ko ga je lanske jeseni zaradi nasilja v družini ovadila njegova bivša partnerka. Ta mu je očitala psihično in fizično nasilje, kriminalisti pa so, kot kaže vložili ovadbo zgolj za psihično nasilje, Prednik je namreč zatrdil, da je predkazenski postopek pokazal, da ni bilo fizičnega nasilja, kar ga veseli, saj je enako že ves čas trdil tudi sam. A s tem Prednikovih težav še ni konec, kot danes poroča portal N1, naj bi nekdanjega poslanca kriminalisti ovadili tudi zaradi suma kaznivega dejanja zalezovanja. Za to kaznivo dejanje so ga ovadili po prvem odstavku 134.a člena kazenskega zakonika, piše omenjeni portal.

Predniku je bivša partnerica sicer očitala psihično in fizično nasilje, nekdanji poslanec pa je v odzivu zapisal, da nikoli ni bil nasilen, je pa »v stiski odreagiral narobe«. Po medijskem poročanju o ovadbi je lani odstopil s poslanske funkcije. Državni zbor se je z njegovim odstopom seznanil oktobra, s čimer mu je prenehal poslanski mandat, v poslanskih klopeh pa ga je nasledila svetnica SD v Velenju Janja Rednjak.