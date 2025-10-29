Nad Gozdom - Martuljkom postavili nov bivak, odprt je stalno (FOTO)

Planinska zveza Slovenije (PZS) je v okviru projekta Bivaki za bele vrhove in ob podpori partnerjev nad krnico Za Akom pod Široko pečjo v Martuljških gorah postavila nov bivak. Uradno se imenuje Bivak III, oblikovno in po velikosti pa je povsem enak prvotnemu, ki je na tem mestu stal od leta 1946.

Konstrukcija bivaka, ki so ga postavili na temeljih predhodnega, in oplata sta iz aluminija, notranjost je oblečena v les. Ima preprosta ležišča za največ pet oseb, eno ležišče pa je še na klopi. V notranjosti sta tudi manjša miza in kaminska peč.

Bivak je stalno odprt, zanj skrbi alpinistični odsek (AO) Planinskega društva Jesenice. Dostop je iz Gozda - Martuljka po planinski poti do spodnjega dela krnice Za Akom. Pod krnico je strma stopnja, prek katere je zahtevna pot opremljena z jeklenico, nad to stopnjo pa do bivaka vodi nemarkirana uhojena pot.

17 BIVAKOV je v Sloveniji.

Kot so pojasnili v PZS, so bivaki, ki jih je v Sloveniji 17, majhna, preprosto opremljena gorska zavetišča za štiri do deset oseb. Običajno stojijo v visokogorju, kjer v bližini ni planinskih koč.

So stalno odprti, v nekaterih primerih pa je treba za dostop pridobiti ključ pri skrbniku. Namenjeni so izključno kot zatočišče v sili ali izhodišče za alpinistične ture. V bivaku ni oskrbe, temveč običajno le ležalne površine, nekaj odej in miza.

Do bivakov in naprej v večini primerov vodijo zahtevna brezpotja, ne markirane planinske poti. »Hoja po brezpotjih pa zahteva izkušenega posameznika z znanjem orientacije in uporabe ustrezne opreme,« so poudarili.« Bivaki so preprosta, a izjemna arhitekturna in kulturna dediščina, zato do njih ohranjajmo spoštljiv odnos,« še poziva PZS.

Majhno, preprosto opremljeno gorsko zavetišče za štiri do 10 oseb FOTO: arhiv AO PD Jesenice

V notranjosti sta tudi miza in kaminska peč. FOTO: arhiv AO PD Jesenice