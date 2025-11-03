Nad Postojno številna vojaška letala in helikopterji, prebivalce svarijo: Pokalo bo

V Postojni se začenja usposabljanje pilotov Slovenske vojske (SV). Posadke letal in helikopterjev bodo do petka urile zagotavljanje ognjene podpore iz zraka, izvajanje taktičnih poletov, izmike z območja delovanja ter poenotenje postopkov izvajanja letalskih operacij, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Od ponedeljka do petka se bodo na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna usposabljali piloti lahkih bojnih letal Pilatus PC-9 Hudournik in posadke helikopterjev Cougar AS AL 532 Slovenske vojske. Posadke letal in helikopterjev bodo urile zagotavljanje ognjene podpore iz zraka, izvajanje taktičnih poletov, izmike z območja delovanja ter poenotenje postopkov izvajanja letalskih operacij.

Uporabili bodo tudi strelivo

Načrtovana je tudi uporaba letalskega streliva tipa MK-82, namenjena urjenju v natančnem odmetavanju in usmerjanju ognjene podpore letalskih sil, zato bo v okolici vadišča občasno povečan hrup, so še zapisali na ministrstvu. Vse aktivnosti se bodo izvajale ob doslednem spoštovanju varnostnih predpisov in skladno s protokoli ravnanja na vadišču.

V usposabljanje bo vključen tudi 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora, ki bo skrbel za varno in usklajeno izvajanje letalskih operacij. Koordinacijo za usklajeno in nemoteno delovanje letališča bodo zagotovili pripadniki 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe.

Tovrstna usposabljanja so nujna za ohranjanje pripravljenosti, učinkovitosti in varnosti pilotov med izvajanjem letalskih operacij. Slovenska vojska se okoliškim prebivalcem zahvaljuje za razumevanje in podporo, so še zapisali na obrambnem ministrstvu.