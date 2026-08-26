Nad Slovenijo prihaja saharski prah! Če načrtujete pranje avta, raje počakajte

Pred nami je izjemno topel konec tedna, a sonce ne bo sijalo s polno močjo. Nad naše kraje namreč priteka vroč zrak iznad severne Afrike, z njim pa tudi velika količina drobnega puščavskega prahu, ki bo v prihodnjih dneh opazno spremenil videz neba.

Glavni razlog za spremembo v ozračju so izraziti jugozahodni zračni tokovi, ki se bodo nad Sredozemljem in Alpami krepili v četrtek in petek. Veter bo na višini okoli treh kilometrov dosegal hitrosti blizu 100 km/h, kar bo omogočilo hiter prenos afriškega zraka naravnost nad Slovenijo.

Po četrtkovem razkroju nizke oblačnosti bo pretežno jasno, ponekod pa bo že zapihal jugozahodnik, ki bo popoldanske temperature dvignil do 32 °C, na jugovzhodu države celo do 34 °C. Vrhunec toplotnega vala bo sledil v petek, ko bo prisotnost saharskega prahu najizrazitejša, nebo pa bo zaradi delcev v zraku videti opazno motno in sivkasto. Kljub turobnemu videzu bo dan ostal izrazito vroč. Ozračje bi se lahko prečistilo v soboto, ko bodo spremenljiva oblačnost ter posamezne plohe in nevihte prah spravile iz zraka na tla, ob tem pa prinesle tudi nekoliko nižje temperature.

Če torej v petek načrtujete pranje avtomobila ali oken, je to bolje preložiti na konec tedna, saj bo sobota z dežjem prah iz zraka nanesla na površine.