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Nad Slovenijo vztraja puščavski prah, jutri bi lahko bilo oteženo tudi dihanje

Nad Slovenijo je v teh dneh prišla nova pošiljka saharskega oziroma puščavskega prahu. Kot smo že poročali, je prihod prahu mogoče opaziti tudi na nebu, ki je zaradi drobnih delcev bolj moten in mlečnat, ob padavinah pa se lahko prah spere na tla in avtomobile.
Puščavski pesek. FOTO: Gašper Završnik
Puščavski pesek. FOTO: Gašper Završnik
G. P.
 27. 8. 2026 | 14:21
 27. 8. 2026 | 14:21
2:16
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Vremenoslovci so že svetovali, naj s pranjem avtomobila, če je le mogoče, nekoliko počakamo, saj nas sicer namesto čistega avtomobila lahko na laku pričakajo abrazivne rumenkaste sledi. Pojav puščavskega peska v zraku sicer ni nič novega, niti nenavadnega. Prah lahko z zračnimi tokovi iz severne Afrike potuje več tisoč kilometrov daleč in doseže tudi srednjo Evropo. 

Puščavski prah trenutno prehaja čez Slovenijo, modelski izračuni pa kažejo, da bo danes večinoma ostal v višjih plasteh ozračja. Jutri naj bi se povečale tudi koncentracije delcev PM10 pri tleh, zato bi lahko pojav občutneje vplival tudi na kakovost zraka, ki ga vdihavamo. Če se bodo delci iz višjih plasti spustili do tal, jih bodo zaznale tudi merilne postaje za kakovost zraka. ARSO zato priporoča, da spremljamo urne meritve koncentracij delcev, saj se lahko razmere čez dan precej razlikujejo. Urne in dnevne podatke ARSO objavlja na svoji spletni strani.

Kakšne so vrednosti danes?

Po podatkih ARSO so bile koncentracije PM10 danes do zgodnjega popoldneva še razmeroma nizke. Ob 12. uri so na merilnih mestih izmerili 6 µg/m³ v Kopru, 10 v Ljubljani in Celju, 14 v Mariboru in Murski Soboti ter 17 µg/m³ na Murski Cankarjevi. Zakonska dnevna mejna vrednost za PM10 je 50 µg/m³, pri čemer ARSO opozarja, da podatki niso dokončno potrjeni.

Puščavski prah lahko poleg vpliva na kakovost zraka povzroči tudi druge precej opazne posledice. Ob večji količini prahu je nebo lahko bolj motno, sonce manj izrazito, ob padavinah pa se delci iz ozračja sperejo na površine. Prav zato se lahko po dežju na avtomobilih, oknih, balkonih in drugih površinah pojavijo drobne peščene oziroma blatne sledi.

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