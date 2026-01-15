Nad razvpitega znanca iz afere Fotopub še z dvema obtožnicama

V zadevi Fotopub sodišče ne more vročiti obtožnice Dušanu Josipu Smodeju, ki živi v Benetkah, čeprav so od izbruha afere minila tri leta in pol. Smodej v tujini neovirano deluje kot publicist in kurator ter potuje po Evropi in Afriki. Državno tožilstvo pa je na podlagi druge ovadbe v aferi Fotopub vložilo še obtožni predlog zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije. Zoper Dušana Josipa Smodeja, direktorja festivala Fotopub, so februarja lani vložili obtožnico zaradi kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in lahke telesne poškodbe. Okrožno sodišče v Ljubljani je zatem prejelo ugovor zoper obtožnico, a ta ni zadostoval, da bi se postopki zaustavili. Toda obtožnica mu do zdaj še ni bila vročena, so pa društvo Fotopub izbrisali iz poslovnih registrov dva dni pred vložitvijo obtožnice. Zatem se je preselil v tujino.

Od izbruha afere so minila tri leta in pol. Zdaj živi v Benetkah, na naša vprašanja ne odgovarja. Po objavah sodeč potuje po Afriki in Evropi.

Da dejansko biva v tujini, se je nepričakovano potrdilo septembra lani v povsem drugi, izvršilni sodni zadevi na novomeškem okrajnem sodišču. V tem postopku je sodišče sklenilo, da se imajo vročitve za Josipa Smodeja, ki biva na naslovu v Benetkah, opraviti s pritrditvijo na sodno desko. Ta izvršba je po navedbi okrajnega sodišča v Novem mestu zdaj že ustavljena. Na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani – ki je po končani sodni preiskavi lani vložilo obtožnico zoper Smodeja – niso potrdili pogajanj z obtoženim ali celo morebitnega dogovora, o katerih se spletne navedbe širijo zadnja dva meseca: »S podatkom o pravnomočnosti obtožnice ne razpolagamo, domnevnih medijskih navedb pa v okviru določil ne moremo komentirati.« Tožilstvo lahko glede zadeve informira le o navedbi kaznivega dejanja in izvršenih državnotožilskih ukrepih.

Kot kaže, še dolgo ne bomo izvedeli, kaj se je zares dogajalo v aferi, povezani s Fotopubom. FOTO: Črt Piksi

So pa s tožilstva pojasnili, kaj se je zgodilo z drugo ovadbo v aferi Fotopub, ki so jo zaradi vprašljivega poslovanja društva ter dolgov do (pod)izvajalcev in poslovnih partnerjev vložili decembra 2023: »Pristojni državni tožilec je zoper eno fizično osebo na okrajno sodišče v Ljubljani vložil obtožni predlog zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije.« Zastopnik društva Fotopub je bil Smodej; zagrožena kazen po prvem odstavku 211. člena kazenskega zakonika, po katerem je bil vložen obtožni predlog, pa je do tri leta zapora. Z ljubljanskega okrožnega sodišča navajajo, da jim kljub znanemu italijanskemu naslovu še ni uspelo vročiti obtožnice Smodeju za dejanja spolnega nasilja, prepovedanih drog ter lahke telesne poškodbe: »Obtožnica še ni pravnomočna in trenutno potekajo aktivnosti sodišča za vročitev obtožnice,« so nam odgovorili iz urada predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča.

Ugovor zoper obtožnico ni zadostoval, da bi se postopki zaustavili.

Smodej se je v zadnjih mesecih v Benetkah in Bologni znašel kot kurator oziroma pisec kulturnih recenzij za spletni medij Il Segno. Digitalne sledi pa kažejo, da je lani potoval med Marokom, Francijo in po italijanskih krajih. Na naša vprašanja o domnevnih pogajanjih s tožilstvom nam glavni akter afere Fotopub ni odgovoril. S sodišča pa niso razkrili, ali so – kot v nekaterih drugih primerih – skušali najeti detektiva, da bi ta Smodeju vročil obtožnico ter tako sprožil nadaljevanje sodnih postopkov zaradi domnevnih spolnih in drugih kaznivih dejanj, v katerih žrtve oziroma prijavitelji(ce) ostajajo brez sodnega epiloga.