V Sloveniji močno odmeva dogodek v Velenju, ko se je 49-letnik znesel nad kipom Josipa Broza. Policisti so ga prijeli, ko je glavo spomenika vozil v prtljažniku avtomobila. Kdo je storilec, lahko preberete tule. Ob tem so se takoj zvrstili politični odzivi, od Levice do šefa SDS.

Josip Broz - Tito. Foto: fotoarhiv Dela

Kot so sporočili z velenjske občine, bodo škodo sanirali v najkrajšem možnem času in poskrbeli za vzpostavitev prvotnega stanja spomenika. Policija je osumljenca že izsledila in zoper njega vodi ustrezne postopke.

Janšev notranji minister nad namestnika generalnega direktorja policije

In prav hitrost in učinkovitost policije je nekatere zmotila. Med njimi je tudi bivši notranji minister Aleš Hojs, ki je nekaj žolčnih besed namenil namestniku generalnega direktorja policije Igorju Ciperlu.

»Za glavo Tita ste bili v policiji,a ne Ciperle, prvi na vrsti, za cigansko nasilje, kriminal, zastave teroristov in širjenje verskega sovraštva, ste pa zadnji na vrsti,ne ? Vseeno čestitke za učinkovit pregon storilca,ki je obglavil morilca.«