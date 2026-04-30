JAVNI PROMET

Nadomestni avtobusi in vlaki: spremembe ta teden v Ljubljani

Nekateri vlaki bodo vozili z začasnih peronov, za določene relacije bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz.
Slo., 10.4.2026, Slovenske železnice, potniki, potovanje, prevozi, vlak, motivi, foto: Dejan Javornik FOTO: Foto:dejan Javornik
STA, N. P.
 30. 4. 2026 | 16:08
Osrednji del ljubljanske železniške postaje bo od petka do nedelje zaradi del v okviru nadgradnje železniškega vozlišča znova delno zaprt, železniški promet pa prilagojen. Vlaki proti Primorski in Štajerski bodo vozili z začasnih peronov, za nekatere relacije bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz, so danes sporočili iz Slovenskih železnic.

V času tokratne zapore, ki je četrta od začetka del, a tokrat le delna, bodo vlaki proti Primorski na progi Ljubljana-Borovnica-Divača-Sežana/Koper vozili z začasnega perona ob Dunajski cesti (tir 94). Za nekatere povezave na relaciji Ljubljana-Borovnica in obratno bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadomestni avtobusi bodo vozili po prilagojenem voznem redu, potniki pa bodo vstopali in izstopali na ploščadi ob tiru 1 v neposredni bližini ljubljanske železniške postaje.

Vlaki proti Štajerski na relaciji Ljubljana-Zidani Most-Maribor/Dobova bodo vozili do oziroma z začasnih peronov ob križišču Masarykove ceste in Njegoševe ulice (tir 95, 96, 97, 98). Nadomestni avtobusni prevoz bo organiziran za del povezav na relaciji Ljubljana-Ljubljana Zalog. Tudi ti avtobusi bodo pot začeli na ploščadi ob tiru 1 tik ob železniški postaji.

Za pomoč in usmerjanje jim bo na voljo tudi osebje Slovenskih železnic, prav tako lahko vsak dan med 6. in 22. uro pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080 81 11. 

Za potnike v tranzitu, ki bodo v Ljubljano prispeli z vlakom, ki vozi na relaciji Hodoš-Celje-Zidani Most-Ljubljana, ter bodo nato potovanje nadaljevali proti Kopru, bo na območju Ljubljane organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadomestni avtobusi bodo vozili z začasnih peronov na Masarykovi cesti do postaje Ljubljana Dolgi most, kjer bodo potniki nato prestopili na vlak IC 503 (Ljubljana-Koper).

Tudi nadomestni avtobusi

Nadomestni avtobusni prevoz bo po prilagojenem voznem redu organiziran tudi na relaciji Ljubljana Zalog-Brezovica za potnike, ki potujejo na Reko ali z nje. V smeri proti Dolenjski sprememb ne bo. Kot običajno bodo z osrednjega dela postaje vozili tudi vlaki na relaciji Ljubljana-Jesenice-Beljak. Bodo pa nekateri vlaki na odseku Ljubljana-Ljubljana Vižmarje in obratno zaradi del na vozni mreži prepeljani z dizelskimi potniškimi garniturami.

V ponedeljek zjutraj bo postaja znova odprta in promet bo stekel po prilagojenem režimu, ki velja od sredine decembra. V Slovenskih železnicah potnikom svetujejo, da pred odhodom preverijo najnovejše informacije o svoji relaciji in spremembe upoštevajo pri načrtovanju poti. Ob tem jih prosijo za razumevanje in potrpežljivost. Za pomoč in usmerjanje jim bo na voljo tudi osebje Slovenskih železnic, prav tako lahko vsak dan med 6. in 22. uro pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080 81 11. 

Nadgradnja osrednje železniške postaje z novo tirno infrastrukturo, nadhodom z osrednjim postajnim poslopjem in novim podhodom sicer intenzivno poteka in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. V nadaljevanju se bodo nato dela na tirih premaknila v smeri Most oziroma Vodmata.

