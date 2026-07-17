Naftni madež zaprl priljubljeni plaži v Portorožu

V portoroškem pristanišču je včeraj iz enega od privezanih plovil iztekla nafta. Veter je madež zanesel proti portoroški plaži, zato jo je Javno podjetje Okolje Piran preventivno zaprlo za kopalce in izobesilo rdečo zastavo. »Razlitje so okoli 8.30 zaznale službe JP Okolje Piran. V približno istem času je bil o dogodku obveščen Regijski center za obveščanje, poklical pa nas je tudi lastnik plovila, iz katerega je iztekla nafta. JP Okolje Piran je nato o dogodku nemudoma obvestilo Občino Piran in pristojne intervencijske službe,« so nam odgovorili na Občini Piran.

Odločitev o ponovnem odprtju bo sprejeta na podlagi razmer na terenu in rezultatov analiz.

Na območje so namestili pivnike za omejevanje širjenja in vpijanje onesnaženja. »Pri omejevanju širjenja in odstranjevanju onesnaženja sodelujejo gasilci, Civilna zaščita in Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. V intervencijo je vključeno tudi plovilo službe SVOM, ki sodeluje pri zajezitvi in odstranjevanju onesnaženja z morske gladine.« Preventivno so zaprli tudi plažo Meduza, kjer je včeraj opoldne plapolala rumena zastava. Odvzem in analizo vzorcev morske vode so naročili pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). O rezultatih analiz in nadaljnjih ukrepih bodo javnost obvestili takoj, ko bodo ti na voljo.

»Plaži bosta ponovno odprti, ko bo onesnaženje odstranjeno in bodo pristojne službe ocenile, da je kopanje varno. Odločitev o ponovnem odprtju bo na podlagi razmer na terenu in rezultatov analiz sprejela civilna zaščita,« so še pojasnili na Občini Piran. Obiskovalcem, ki so včeraj že plačali izposojo senčnikov in ležalnikov, bodo denar vrnili na blagajni Plaže Portorož. »Račun lahko po želji uveljavijo tudi jutri,« so sporočili pristojni. Kot je za STA povedal vodja sektorja za varovanje obalnega morja pri Upravi za pomorstvo Robert Škrokov, je dogodek pod nadzorom. Po prvih ocenah se je razlilo približno 60 litrov lahkega goriva oziroma dizla. Po Škrokovih besedah bo večji del razlitega goriva predvidoma izhlapel že do petka. Zaradi maestrala se je onesnaženje skoncentriralo ob portoroški plaži. O tem, ali bo potrebno tudi mehansko odstranjevanje madeža, se bodo odločili čez dan.