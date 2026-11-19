Gregor Štrakl iz Sv. Lovrenca pri Preboldu je 54. rojstni dan zaznamoval z izjemnim športnim podvigom. V manj kot 23 urah je opravil 43 vzponov na bližnji Hom, presegel višino najvišje gore sveta in s prijatelji znova ustvaril zgodbo o vztrajnosti, prijateljstvu in premagovanju lastnih meja. Poleg tega je letos tekel na več 100-kilometrskih preizkušnjah v Italiji in Sloveniji: na Ultra Trailu Vipava kar 170 km, kjer je v svoji kategoriji osvojil drugo mesto.

Ni rojen športnik

Tako si je že drugo leto zapovrstjo za rojstni dan namesto običajnega praznovanja izbral prav poseben izziv, in sicer vzpon, ki ga je poimenoval GRE-GOR. Na Hom, ki je s 605 metri nadmorske višine njegov priljubljeni hrib, je v 22 urah in 50 minutah opravil 43 vzponov. S tem je dosegel in presegel višino Mount Everesta. Ob tem je prehodil in pretekel približno 74 kilometrov. Toda Gregorjev dosežek ni zgolj zgodba o številkah in kilometrih. Je predvsem zgodba o človeku, ki je pred približno 18 leti začel teči skoraj iz nič, danes pa so dolgi tekaški podvigi postali pomemben del njegovega življenja.

Spust po prvem vzponu

Zadnji metri 43. vzpona v družbi mladega Taja Rodoška in Jožeta Hohlerja

Njegova športna pot se ni začela z veliko ljubeznijo do teka. »Nisem rojen športnik. Teka nikoli nisem maral, a po letih sedenja v pisarni sem moral priznati, da potrebujem spremembo. Pred približno 18 leti sem začel z ničle, z izzivom: zmorem preteči pet kilometrov? Takrat jih nisem. A trma, disciplina in podpora ljudi okoli mene so naredile svoje.« Pet kilometrov je bilo le začetek.

Polmaratoni so se postopoma prelevili v maratone, ti pa v ultramaratone. Med najljubšimi mu je ostal tek Celje–Logarska dolina. Ker živi ob vznožju hribov, ga je kmalu pritegnil tudi tek po planinskih poteh. Trail tek je tako postal njegov življenjski slog, način sproščanja, umirjanja misli in iskanja notranjega ravnovesja. »Tek je zame postal več kot gibanje. Postal je ogledalo moje discipline in vztrajnosti. Najraje imam izzive z dolgimi razdaljami. Uživam na tekmah, dolgih 100 kilometrov in več. V zadnjih letih sem se pridružil skupini približno 20.000 ljudi na svetu, ki zmorejo preteči 100 milj v enem kosu. Nisem hiter, sem pa vztrajen,« pravi Gregor, ki se je letos udeležil tudi Ultra Trail teka Vipava, dolgega 170 kilometrov, in v svoji kategoriji osvojil drugo mesto. Dvakrat je tekel tudi v Italiji, v Cortini, na trasi, dolgi 120 kilometrov, in še na Gran Trailu Courmayer, kjer je poleg 100 kilometrov moral premagati še 7000 višinskih metrov. Poudarja, da ga pri teku ne ženejo številke, temveč občutek svobode, notranjega miru in želja po preizkušanju lastnih meja.

Everesting je stanje uma

Posebno mesto med njegovimi podvigi ima everesting. Gre za zahtevno preizkušnjo, pri kateri se mora posameznik z večkratnimi vzponi na izbrani hrib povzpeti za skupno 8848 višinskih metrov, kolikor meri najvišja gora na svetu. »Everesting ni samo športna preizkušnja. Je disciplina, potrpežljivost in sposobnost biti sam s seboj. Ni bližnjic. En hrib, ena pot, gor in dol, vedno po isti poti, dokler ne zbereš 8848 metrov. Je stanje uma, osebni izziv, ki preizkuša tvoje meje, notranji mir in vztrajnost, hkrati pa postane priložnost za povezovanje s prijatelji, hvaležnost in jasnost v življenju,« pojasnjuje Gregor. Za prizorišče rojstnodnevnega everestinga je tudi letos izbral Hom. »Hom je moj domači hrib, ki je poleg Golave in Mrzlice že leta moje naravno okolje za gibanje. Na Hom hodim skoraj vsak dan, če sem le v dolini. Je zadnji hrib priljubljene Preboldske planinske poti in ima posebno energijo.«

Pridružil sem se skupini 20.000 ljudi na svetu, ki zmorejo preteči 100 milj v enem kosu.

Gregor se je odpravil na pot s parkirišča na sedlu med Kamnikom in Homom. Izbral je najkrajšo, a tudi najstrmejšo pot do vrha. Posamezen vzpon je obsegal približno 850 metrov dolžine in 206 metrov višinske razlike. Nato se je po isti poti vrnil na izhodišče in vse skupaj večkrat ponovil. »Potreboval sem 43 ponovitev, da sem dosegel in presegel 8848 višinskih metrov, ob tem pa prehodil 74 kilometrov. Everesting ni bil samo moj, bil je naš. Bil je zgodba o prijateljstvu, miru, tišini hriba in tem, da je včasih treba iti večkrat po isti poti, da se najdeš,« se spominja. Na posameznih vzponih se mu je pridružilo prek 62 prijateljev. Vsak je sodeloval po svojih zmožnostih – nekateri so opravili več vzponov, drugi enega, nekateri pa so ga spremljali in spodbujali ob poti. Vsi skupaj so naredili prek 390 km in premagali več kot 47.300 višinskih metrov. Kot bi se 17-krat povzpeli na Triglav ali petkrat na Everest.

Zadnji vpis na cilju

S Tajem in Jožetom

Cerkev sv. Magdalene na Homu, kjer je tudi planinski Dom PD Zabukovica.

Iz cone udobja

»Nekateri so presegli svoje meje, na kar sem izjemno ponosen. Vsi so dobili občutek, kako lepo je včasih izstopiti iz cone udobja. Hvala vsem, ki ste hodili z mano, navijali, me spremljali in verjeli,« je hvaležen Gregor, ki sta ga pri zadnjem, 43. vzponu spremljala mladi Taj Rodošek iz Matk in Gregorjev prijatelj Jože Hohler, ki je prišel posebej za to iz Avstrije in je opravil polovico vzponov.

54. rojstni dan

22 ur izziva

605 metrov nadmorske višine

43 vzponov na Hom

74 premaganih kilometrov

»Everesting mi je dal nekaj, česar ne moreš kupiti – jasnost. Opomnil me je, da staranje ni izgubljanje mladosti, ampak pridobivanje modrosti, izkušenj in miru. Da so izgovori samo šum, vzponi pa trenutki, ki te očistijo. In da je življenje v svoji biti preprosto: le pogumno in večkrat moraš po isti poti, da res začutiš, kdo si,« pravi Gregor. Njegov GRE-GOR tako ni bil le športni podvig, temveč tudi osebna izpoved in praznovanje življenja. Dokaz, da se velike zgodbe pogosto začnejo z enim malim korakom, da vztrajnost premaguje tudi na videz nedosegljive cilje ter da je pot do vrha še lepša, kadar jo lahko delimo s prijatelji. S tem podvigom in opravljenima dvema everestingoma je Gregor na svetovni lestvici Full Run Everesting eden od 63 posameznikov z dvema everestingoma ali več. Skupaj pa je 920 tistih, ki so opravili vsaj en takšen podvig.