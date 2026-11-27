Koliko dimenzij ima arhitektura? To je bilo osrednje vprašanje letošnjih, že 43. Piranskih dnevov arhitekture, ki so 21. novembra v Avditoriju Portorož znova združili priznana arhitekturna imena z različnih koncev sveta. Mednarodna konferenca je odprla razmislek o arhitekturi, ki ni zgolj oblikovanje stavb, temveč tudi odnos do prostora, skupnosti, narave in človeka.

Projekt postavlja v ospredje skrb za ranljive skupine.

Na konferenci so se vrstila predavanja priznanih arhitektov iz Združenega kraljestva, Avstralije, Španije, Hrvaške, Vietnama in Slovenije. Podelili so tudi mednarodne nagrade Piranesi 2026 in v portoroškem Monfortu odprli razstavo nagrajenih projektov, ki bo na ogled do 30. decembra.

Družbeni pomen

Letošnja mednarodna nagrada Piranesi je pripadla projektu Hiša za pet žensk v Gradačcu v Bosni in Hercegovini, pod katerega se podpisuje arhitekturni biro TEN. Žirija je poudarila predvsem njegov družbeni pomen, vključevanje obrtnega znanja in arhitekturo, ki lahko zdravi ter obnavlja. Projekt postavlja v ospredje skrb za ranljive skupine in razumevanje arhitekta kot spodbujevalca sodelovanja. Mednarodno priznanje sta prejela tudi prenova in razširitev stadiona Reichshof v avstrijskem Lustenauu ter Žarni zid in pokopališki travnik v praški četrti Hostivař. Študentsko priznanje Piranesi 2026 pa je pripadlo projektu 25°C/365 hrvaških študentk Dori Kučica in Luni Krlin, ki raziskuje ustvarjanje mikroklimatskih območij za ljudi in druge žive organizme.

Pester spremljevalni program dogajanja je dopolnjevala skupinska razstava Venustas – Poetike arhitektov v Galeriji Herman Pečarič v Piranu. Na njej se z likovnimi in vizualnimi deli predstavljajo Peter Gabrijelčič, Meta Hočevar, Uroš Lobnik, Tanja Simonič Korošak in Robert Potokar. Razstava razkriva manj znano ustvarjalno plat arhitektov, ki se poleg načrtovanja izraža tudi v risbi, slikarstvu in fotografiji.