Nagrade Ivane Kobilca: Zmago Lenardič za življenjsko delo, Lela B. Njatin za cikel Mestni vrh

Društvo likovnih umetnikov Ljubljana (DLUL) je nocoj v Mestnem muzeju Ljubljana podelilo nagrade Ivane Kobilca. Nagrado za življenjsko delo je prejel Zmago Lenardič, nagrado za aktualno produkcijo Lela B. Njatin, priznanje za sopotnike in podpornike likovne in vizualne umetnosti pa Alenka Spacal.

Predsednica žirije Maja Smrekar je utemeljila, da Lenardič nagrado prejme za »izjemen in dolgotrajen prispevek k razvoju sodobne umetnosti v Sloveniji«, za oblikovanje novih tokov, pedagoško delo in prepoznavnost v mednarodnem prostoru. Lenardič, ki poučuje na ALUO in je prejemnik Župančičeve ter Jakopičeve nagrade, je ob priznanju za STA dejal: »Nagrada je nekaj zunanjega, česar si vesel. Da za tisto, kar rad počneš, dobiš še nagrado, je zelo redko,« ter dodal, da bo njegov vsakdan po podelitvi »čisto enak kot pred nagrado«.

Lela B. Njatin je bila nagrajena za ustvarjanje v letih 2020–2025 in cikel Mestni vrh, ki po besedah Smrekar lokalno izkušnjo ekološke katastrofe poveže z univerzalnimi vprašanji »skupnosti, solidarnosti in odgovornosti«. Priznanje je prejela tudi Alenka Spacal, ki po utemeljitvi žirije s svojim delom postavlja merilo skupnosti, kjer »vključevanje ni izjema, temveč neizogibna vrednota«.

Žiriji so poleg Smrekarjeve pripadali še Viktor Bernik, Tjaša Pogačar, Walter Seidel in Petra Čeh. DLUL je nagrade podelil osmič, letos pa so bile prvič tudi materialno ovrednotene, pri čemer so sodelovala tri podjetja.