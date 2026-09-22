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Nagradna igra za trajnostne prihode v službo

Slovenija v pobudi za spodbujanje potovalnih navad sodeluje že 25 let, od začetka je v projekt vključena celjska mestna občina.
Javni potniški promet mora biti dostopen, če naj ga občani, od najmlajših naprej, uporabljajo. FOTO: Arhiv Moc

Javni potniški promet mora biti dostopen, če naj ga občani, od najmlajših naprej, uporabljajo. FOTO: Arhiv Moc

V evropskem tednu mobilnosti so v Celju pripravili različne aktivnosti in dogodke, tudi delavnice na novem skateparku. FOTO: Arhiv Moc

V evropskem tednu mobilnosti so v Celju pripravili različne aktivnosti in dogodke, tudi delavnice na novem skateparku. FOTO: Arhiv Moc

Na današnji dan brez avtomobila Prešernova ulica v Celju ne bo zaprta. FOTO: Špela Kuralt

Na današnji dan brez avtomobila Prešernova ulica v Celju ne bo zaprta. FOTO: Špela Kuralt

Matija Kovač, župan Celja, pravi, da ni sprejemljivo, da se avtobus ne pojavi ali da zamuja. FOTO: Jože Suhadolnik

Matija Kovač, župan Celja, pravi, da ni sprejemljivo, da se avtobus ne pojavi ali da zamuja. FOTO: Jože Suhadolnik

Javni potniški promet mora biti dostopen, če naj ga občani, od najmlajših naprej, uporabljajo. FOTO: Arhiv Moc
V evropskem tednu mobilnosti so v Celju pripravili različne aktivnosti in dogodke, tudi delavnice na novem skateparku. FOTO: Arhiv Moc
Na današnji dan brez avtomobila Prešernova ulica v Celju ne bo zaprta. FOTO: Špela Kuralt
Matija Kovač, župan Celja, pravi, da ni sprejemljivo, da se avtobus ne pojavi ali da zamuja. FOTO: Jože Suhadolnik
Špela Kuralt
 22. 9. 2026 | 07:02
4:56
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Slovenske občine so v evropskem tednu mobilnosti, ki se zaključuje danes, pripravile različne dogodke in aktivnosti, s katerimi si želijo spodbuditi konkurenčne, vključujoče, varne in dostopne mobilnostne rešitve za vse. V 25 letih je v tej največji evropski pobudi trajnostne mobilnosti sodelovalo 165 slovenskih občin.

Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pred evropskim tednom mobilnosti sporočilo, da spreminjanje potovalnih navad ostaja velik izziv. Po raziskavi statističnega urada še vedno izrazito prevladuje uporaba osebnega avtomobila, so opozorili na ministrstvu. »Z njim opravimo več kot dve tretjini poti. Velika odvisnost od avtomobila ima neposredne finančne posledice za gospodinjstva. Slovenska za prevoz namenijo kar 17 odstotkov končne potrošnje.«

Širitev Celebusa

Da bi vendarle presedlali na kolo, avtobus, vlak ali se odpravili peš, prebivalce Slovenije že četrt stoletja spodbuja največja evropska pobuda trajnostne mobilnosti. Od začetka pri tej vztrajajo tudi v Celju. Razširili so mrežo mestnega potniškega prometa Celebus v nove dele občine, s čimer so javni prevoz približali še okoli 5800 prebivalcem. V praksi je še veliko težav. Avtobusi zamujajo, z njimi tudi šolarji k pouku in zaposleni v službo. Miran Gaberšek z občinske uprave je dejal, da so nove vozne rede poskušali kolikor je mogoče prilagoditi željam, a da sta vstopanje v avtobus in izstopanje daljša, kot so načrtovali, o rešitvah se pogovarjajo z Nomagom.

Deset let zapiranja Prešernove je bilo dovolj, da so ljudje videli, da mesto misli resno s projektom.

Matija Kovač, župan Celja, pravi, da ni sprejemljivo, da se avtobus ne pojavi ali da zamuja. FOTO: Jože Suhadolnik
Matija Kovač, župan Celja, pravi, da ni sprejemljivo, da se avtobus ne pojavi ali da zamuja. FOTO: Jože Suhadolnik
Župan Matija Kovač je dodal: »Da se avtobus ne pojavi ali da zamuja, ni sprejemljivo. S krepitvijo infrastrukture lahko kaj naredimo, hkrati moramo paziti, da so vozni redi realni in kažejo pravo sliko, ki v Celju ni dobra.« Poudaril je, da načrtujejo izboljšave: obnovo voznega parka, večje avtobuse in nadaljnjo komunikacijo z uporabniki za izboljšanje poteka prog. Na celjske ceste sta že zapeljala nova električna avtobusa, še en električni bo začel voziti jeseni. Številke kažejo, da je mobilnost Celjanov vse bolj trajnostna. Poleg več uporabnikov Celebusa zaznava rast sistem javne izposoje koles KolesCE. Lani so presegli 100.000 najemov, letos je trend še boljši. V prvem četrtletju je bilo najemov 58 odstotkov več kot v istem obdobju lani, v drugem četrtletju pa 43 odstotkov več. Tako bodo letos razširili sistem s sedmimi novimi postajami, 66 stojali in 33 novimi električnimi kolesi. Vrednost investicije je okoli 450.000 evrov, je sporočila mestna občina.

Kolo

V tednu mobilnosti so v Celju pripravili več dogodkov in aktivnosti. Od vožnje z električnim avtobusom skozi mestne četrti in krajevne skupnosti do delavnice, kako popraviti kolo, vodenih delavnic rolkanja in vožnje z BMX na novem skateparku na Hudinji, pa tradicionalne kolesarske sobote izpred Celjskega mladinskega centra. Ta teden se bo akcijama Pešbus in Bicivlak, gre za organizirani spremstvi otrok na poti v šolo, pridružilo šest celjskih osnovnih šol.

Vse šole in vrtci sodelujejo v akciji Celje se pelje trajnostno.

V evropskem tednu mobilnosti so v Celju pripravili različne aktivnosti in dogodke, tudi delavnice na novem skateparku. FOTO: Arhiv Moc
V evropskem tednu mobilnosti so v Celju pripravili različne aktivnosti in dogodke, tudi delavnice na novem skateparku. FOTO: Arhiv Moc
Vse šole in vrtci sodelujejo v akciji Celje se pelje trajnostno. Gre za akcijo, s katero spodbujajo, da bi otroci brez avtomobila prišli v vrtec ali šolo, hkrati bi brez avtomobila prišli v službo tudi odrasli. Akciji se je pridružilo več kot 20 podjetij in organizacij. Zaposleni bodo označevali svoj način prihoda v službo. Do 15. oktobra bodo tisti, ki bodo najmanj petkrat prišli v službo na trajnosten način, sodelovali v nagradni igri, v kateri bodo lahko dobili kolo. Vrhunec dogajanja bo danes, 22. septembra, ko bo dan brez avtomobila, a tokrat Prešernova ulica ne bo zaprta, je povedal Kovač. »Deset let zapiranja Prešernove je bilo dovolj, da so ljudje videli, da mesto misli resno s projektom, za katerega je bila idejna zasnova izdelana leta 2012. Da namreč ta ulica ni primerna za promet, obračanje in da jo moramo vrniti ljudem. Zdaj smo končno dobili projekt in sofinancerska sredstva, da lahko začnemo. Javno naročilo za izvedbo bo jeseni in računamo, da bomo začeli delati konec leta. Šlo bo za veliko pridobitev, pravzaprav zadnji del prenove mestnega jedra, kot je bila načrtovana v preteklem desetletju.«

Na današnji dan brez avtomobila Prešernova ulica v Celju ne bo zaprta. FOTO: Špela Kuralt
Na današnji dan brez avtomobila Prešernova ulica v Celju ne bo zaprta. FOTO: Špela Kuralt

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