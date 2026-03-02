  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIKA NOČ

Nagradni natečaj Slovenskih novic: spet bomo izbirali najlepši pirh

Na Slovenskih novicah pripravljamo že jubilejni 30. nagradni natečaj. V naslednjih dneh bo objavljena prva izmed prijavnic.
Tehniko okraševanja s čebulnimi olupki razume domala vsak Slovenec. FOTO: Dejan Javornik

Tehniko okraševanja s čebulnimi olupki razume domala vsak Slovenec. FOTO: Dejan Javornik

Etnolog prof. dr. Janez Bogataj od samega začetka utemeljuje, zakaj ta ali oni pirh dobi višjo ali nekoliko nižjo oceno. FOTO: Dejan Javornik

Etnolog prof. dr. Janez Bogataj od samega začetka utemeljuje, zakaj ta ali oni pirh dobi višjo ali nekoliko nižjo oceno. FOTO: Dejan Javornik

Belokranjske pisanice so bile vselej med favoriti našega nagradnega natečaja. FOTO: Zoran Vogrinčič

Belokranjske pisanice so bile vselej med favoriti našega nagradnega natečaja. FOTO: Zoran Vogrinčič

Tehniko okraševanja s čebulnimi olupki razume domala vsak Slovenec. FOTO: Dejan Javornik
Etnolog prof. dr. Janez Bogataj od samega začetka utemeljuje, zakaj ta ali oni pirh dobi višjo ali nekoliko nižjo oceno. FOTO: Dejan Javornik
Belokranjske pisanice so bile vselej med favoriti našega nagradnega natečaja. FOTO: Zoran Vogrinčič
L. K.
 2. 3. 2026 | 06:45
3:19
A+A-

Letošnja velika noč bo 5. aprila. Do nje nas torej loči še več kot mesec dni. Ravno dovolj za umirjeno pripravo na največji krščanski praznik, ki pa bo imel to pot še eno pomembno posebnost: na Slovenskih novicah bomo pripravili že jubilejni 30. nagradni natečaj Naj pirhi Slovenskih novic! Gre za akcijo, ki bo ponovno opozarjala, da velika noč niso samo sobota, nedelja in ponedeljek, pač pa gre za daljše obdobje priprave na ta praznik.

Naše bralke in bralci, ki se bodo v priprave na velikonočni praznik vključili že 30. po vrsti, bodo z akcijo Naj pirhi Slovenskih novic zato tudi tokrat kljubovali času, ki ga v veliki meri zaznamuje prav ta neznosna potrošniška norija. Prepričani smo, da se bodo v naših tradicionalnih kategorijah – Kulturna dediščina in Sodobna (otroška) ustvarjalnost – spet izkazali ter pokazali, da so najlepše in najbolj ustvarjalne stvari lahko še vedno le tiste, ki jih ustvarimo postopno in neprisiljeno. V tem duhu bomo, kot rečeno, organizirali tudi letošnji, že 30. nagradni natečaj Naj pirhi Slovenskih novic.

Pustite pot svoji domišljiji in ustvarite nekaj unikatno-posebnega.

Del naše dediščine

Drage bralke in bralci, že v naslednjih dneh bo objavljena prva izmed prijavnic, s pomočjo katere boste lahko tudi v letu 2026 sodelovali v izboru za najlepše pirhe. Pri branju vašega najljubšega časopisa bodite zato še toliko bolj pozorni.

Jubilejne akcije resnično ne gre zamuditi ... Vaša naloga je pravzaprav preprosta: prepustite pot svoji domišljiji in ustvarite nekaj unikatno-posebnega. Vaš najlepši pirh. Če ste ljubitelji tradicije, se naslonite na izročilo prednikov oziroma tistih, ki so nam predali ta velikonočni običaj – barvanja in izdelovanja pirhov.

Etnolog prof. dr. Janez Bogataj od samega začetka utemeljuje, zakaj ta ali oni pirh dobi višjo ali nekoliko nižjo oceno. FOTO: Dejan Javornik
Etnolog prof. dr. Janez Bogataj od samega začetka utemeljuje, zakaj ta ali oni pirh dobi višjo ali nekoliko nižjo oceno. FOTO: Dejan Javornik

O tem, ali je velikonočna akcija Slovenskih novic postala že del slovenske kulturne dediščine, bodo sodili drugi. Res pa je, da je s svojo prisotnostjo v vseh teh letih pomagala obuditi številne delavnice, na katerih so se lahko posamezniki naučili okraševanja pirhov, zaradi naše akcije so se rodile tudi številne razstave in ocenjevanja, pa saj ima danes že skoraj vsaka vas kakšno. Akcija Slovenskih novic je bila ne nazadnje tudi ena izmed odskočnih desk, zaradi katere zanimanje za našo kulturno dediščino občutno narašča. Vse več ljudi se ozira nazaj, koplje in brede po lastni preteklosti in obuja skupno. Zanimivo in pozitivno je, da je starostna struktura teh ljubiteljskih raziskovalk in raziskovalcev vse nižja. »In to res ni slabo,« je pripomnil etnolog Janez Bogataj, ki je bil tudi na čelu prve komisije, ki je že leta 1993 ocenjevala pirhe na nagradnem natečaju Slovenskih novic.

Zanimivo je, da je bil sloviti etnolog tudi na čelu lanskoletne komisije. In vseh vmes. Zato je lahko čisto od blizu spremljal celoten razvoj tega nagradnega natečaja, ki bo letos jubilejen. Splača se torej biti zraven in izdelati svoj najlepši pirh!

Več iz teme

velika nočpirhipraznikinagradni natečajSlovenijanatečajnagradapisanicejajca
ZADNJE NOVICE
08:39
Novice  |  Slovenija
NAJNOVEJŠA RAZISKAVA MEDIANE

Pat pozicija! Levi in desni blok imata po 42 poslancev: jeziček na tehtnici bo ...

Najnovejša javnomnenjska raziskava pritrjuje ugotovitvam, da smo Slovenci, kar se tiče politike, razklani na pol. Kdo bo sestavljal vlado, pa bo odvisno od te stranke, ki jo je marsikdo v preteklosti že odpisal.
2. 3. 2026 | 08:39
08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Xiaomi predstavlja Xiaomi 17 in Xiaomi 17 Ultra

Mojstrovina mobilne fotografije z značilnim podpisom Leica

Od 28. februarja do 31. marca velja posebna promocijska ponudba, v okviru katere boste ob nakupu naprave Xiaomi 17 Ultra in/ali Xiaomi 17 prejeli darilo – Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi 2026.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 08:35
08:25
Novice  |  Svet
OSTRO UDARILA EDEN PO DRUGEM

Trump in De Niro v novi besedni vojni: »On je idiot. Znebiti se ga moramo. Uničil bo državo.«

Igralec je predsednika ZDA opisal kot neuspešnega, zmedenega in obupanega. Dodal je, da se počuti, da ga je lastna država izdala.
2. 3. 2026 | 08:25
08:20
Bulvar  |  Glasba in film
PREDVEČER DNEVA ŽENA

Največji ženski rock spektakel pri nas: She Rocks na oder prinaša 12 pevk in simfonični orkester

Projekt She Rocks prinaša rock klasike in odrski spektakel, ki poudarja moč ženskega glasu. V soboto bo na odru hkrati nastopilo kar 77 glasbenikov.
2. 3. 2026 | 08:20
08:00
Lifestyle  |  Polet
SPREMENITE SE

Šokantna raziskava: Če kadite, pijete in se ne gibate, vas posledice doletijo že pri 35 letih

Sporočilo je jasno: telo račune za slabe navade začne izstavljati prej, kot si mislimo.
Miroslav Cvjetičanin2. 3. 2026 | 08:00
07:55
Šport  |  Tekme
NBA

Dončić se je poklonil Đokoviću: »Se vidiva po tem. To, da je bil tukaj in me gledal v živo …« (VIDEO)

Jezerniki z Dončićem prepričljivi proti Sacramentu.
2. 3. 2026 | 07:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki