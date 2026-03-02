Nagradni natečaj Slovenskih novic: spet bomo izbirali najlepši pirh

Letošnja velika noč bo 5. aprila. Do nje nas torej loči še več kot mesec dni. Ravno dovolj za umirjeno pripravo na največji krščanski praznik, ki pa bo imel to pot še eno pomembno posebnost: na Slovenskih novicah bomo pripravili že jubilejni 30. nagradni natečaj Naj pirhi Slovenskih novic! Gre za akcijo, ki bo ponovno opozarjala, da velika noč niso samo sobota, nedelja in ponedeljek, pač pa gre za daljše obdobje priprave na ta praznik.

Naše bralke in bralci, ki se bodo v priprave na velikonočni praznik vključili že 30. po vrsti, bodo z akcijo Naj pirhi Slovenskih novic zato tudi tokrat kljubovali času, ki ga v veliki meri zaznamuje prav ta neznosna potrošniška norija. Prepričani smo, da se bodo v naših tradicionalnih kategorijah – Kulturna dediščina in Sodobna (otroška) ustvarjalnost – spet izkazali ter pokazali, da so najlepše in najbolj ustvarjalne stvari lahko še vedno le tiste, ki jih ustvarimo postopno in neprisiljeno. V tem duhu bomo, kot rečeno, organizirali tudi letošnji, že 30. nagradni natečaj Naj pirhi Slovenskih novic.

Pustite pot svoji domišljiji in ustvarite nekaj unikatno-posebnega.

Del naše dediščine

Drage bralke in bralci, že v naslednjih dneh bo objavljena prva izmed prijavnic, s pomočjo katere boste lahko tudi v letu 2026 sodelovali v izboru za najlepše pirhe. Pri branju vašega najljubšega časopisa bodite zato še toliko bolj pozorni.

Jubilejne akcije resnično ne gre zamuditi ... Vaša naloga je pravzaprav preprosta: prepustite pot svoji domišljiji in ustvarite nekaj unikatno-posebnega. Vaš najlepši pirh. Če ste ljubitelji tradicije, se naslonite na izročilo prednikov oziroma tistih, ki so nam predali ta velikonočni običaj – barvanja in izdelovanja pirhov.

Etnolog prof. dr. Janez Bogataj od samega začetka utemeljuje, zakaj ta ali oni pirh dobi višjo ali nekoliko nižjo oceno. FOTO: Dejan Javornik

O tem, ali je velikonočna akcija Slovenskih novic postala že del slovenske kulturne dediščine, bodo sodili drugi. Res pa je, da je s svojo prisotnostjo v vseh teh letih pomagala obuditi številne delavnice, na katerih so se lahko posamezniki naučili okraševanja pirhov, zaradi naše akcije so se rodile tudi številne razstave in ocenjevanja, pa saj ima danes že skoraj vsaka vas kakšno. Akcija Slovenskih novic je bila ne nazadnje tudi ena izmed odskočnih desk, zaradi katere zanimanje za našo kulturno dediščino občutno narašča. Vse več ljudi se ozira nazaj, koplje in brede po lastni preteklosti in obuja skupno. Zanimivo in pozitivno je, da je starostna struktura teh ljubiteljskih raziskovalk in raziskovalcev vse nižja. »In to res ni slabo,« je pripomnil etnolog Janez Bogataj, ki je bil tudi na čelu prve komisije, ki je že leta 1993 ocenjevala pirhe na nagradnem natečaju Slovenskih novic.

Zanimivo je, da je bil sloviti etnolog tudi na čelu lanskoletne komisije. In vseh vmes. Zato je lahko čisto od blizu spremljal celoten razvoj tega nagradnega natečaja, ki bo letos jubilejen. Splača se torej biti zraven in izdelati svoj najlepši pirh!