  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVENIJA

Nagrajena ravnateljica Janja Kolar dala odpoved, napadli so jo z anonimko

Številne inšpekcije v vrtcu sicer nepravilnosti niso ugotovile. Janj Bogataj je letos dobila nagrado za življenjsko delo na področju predšolske vzgoje.
Ravnatelj lahko stokrat dokaže, da dela pravilno, ampak šteje samo tisto, kar povedo člani sveta zavoda, pravi Janja Bogataj in dodaja: »Tako opustošenje se lahko zgodi v vsakem javnem zavodu in to je nedopustno.« FOTO: Bor Slana/STA

Ravnatelj lahko stokrat dokaže, da dela pravilno, ampak šteje samo tisto, kar povedo člani sveta zavoda, pravi Janja Bogataj in dodaja: »Tako opustošenje se lahko zgodi v vsakem javnem zavodu in to je nedopustno.« FOTO: Bor Slana/STA

»Tako opustošenje se lahko zgodi v vsakem javnem zavodu in to je nedopustno,« pravi Janja Bogataj.  FOTO: Jože Suhadolnik

»Tako opustošenje se lahko zgodi v vsakem javnem zavodu in to je nedopustno,« pravi Janja Bogataj.  FOTO: Jože Suhadolnik

Saga škofjeloškega vrtca se bo očitno vendarle končala. FOTO: Žabkar Špela

Saga škofjeloškega vrtca se bo očitno vendarle končala. FOTO: Žabkar Špela

Ravnatelj lahko stokrat dokaže, da dela pravilno, ampak šteje samo tisto, kar povedo člani sveta zavoda, pravi Janja Bogataj in dodaja: »Tako opustošenje se lahko zgodi v vsakem javnem zavodu in to je nedopustno.« FOTO: Bor Slana/STA
»Tako opustošenje se lahko zgodi v vsakem javnem zavodu in to je nedopustno,« pravi Janja Bogataj.  FOTO: Jože Suhadolnik
Saga škofjeloškega vrtca se bo očitno vendarle končala. FOTO: Žabkar Špela
Špela Kuralt
 17. 12. 2025 | 08:02
 17. 12. 2025 | 10:02
5:14
A+A-

Saga škofjeloškega vrtca se bo očitno vendarle končala. A ne z razrešitvijo ravnateljice Janje Bogataj, ki je odstopno izjavo podala že novembra. Inšpektorat RS za vzgojo in izobraževanje je medtem ugotovil nekatere nepravilnosti pri konstituiranju sveta zavoda ter predlagal ponovne volitve predstavnikov zaposlenih, novo konstitutivno sejo in šele nato imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja vrtca. To lahko traja še mesece, zato se je Bogatajeva odločila za redno odpoved s 30-dnevnim odpovednim rokom.

Janji Bogataj, ki je letos dobila nagrado za življenjsko delo na področju predšolske vzgoje, so v anonimnem pismu na začetku maja očitali več nepravilnosti. Številne inšpekcije, ki so pregledale, kaj se je v vrtcu dogajalo, nepravilnosti niso ugotovile, manjše pomanjkljivosti so odpravili. Svet zavoda, ki mu je oktobra potekel mandat, je kljub temu začel postopek za razrešitev.

Ravnateljica je novembra odstopila, zdaj je dala še redno odpoved.

Dejala je, da ni mogla čakati na zaključek postopkov.

Inšpektorat je ugotovil več nepravilnosti v svetu zavoda.

Jeseni se je konstituiral nov svet zavoda. Šolski inšpektorat je na začetku decembra ugotovil, da obstaja utemeljeni sum nezakonitosti mandatov predstavnic zaposlenih v svetu zavoda. Vrtec ima namreč deset enot, v svetu zavoda pa so predstavnice le dveh enot. Inšpektorat je ugotovil še, da konstituiranje sveta vrtca ni bilo zakonito, ker niso bili imenovani vsi trije predstavniki ustanovitelja, to je občine Škofja Loka. Inšpektorat je predlagal, da še enkrat opravijo volitve predstavnikov zaposlenih, nato naj sledi konstitutivna seja, šele potem imenovanje v. d. ravnatelja v skladu z zakonom.

Nezakonito

Namesto vsega tega je svet zavoda prejšnji teden hotel imenovati v. d. ravnateljice, ki ni zaposlena v vrtcu. Inšpektorat jih je opozoril, da je po zakonu v tem primeru v. d. ravnateljice lahko le nekdo izmed strokovnih delavcev vrtca ali pomočnica ravnateljice, ki je sicer tudi odstopila. Bogatajeva, ki je novembra podala odstopno izjavo z mesta ravnateljice, se je prejšnji teden odločila še za redno odpoved: »Z vsemi inšpekcijskimi pregledi mi je uspelo dokazati, da je bila anonimka neupravičena. Ko sem videla, da kljub mojim opozorilom in opozorilom inšpektorata ne nameravajo spremeniti svojega ravnanja, sem ugotovila, da tako ne gre več. Sedanji svet zavoda me niti razrešiti ne more zakonito. Ker imam še vedno pogodbo o delovnem razmerju za nedoločen čas, bi bile vse moje pravice iz tega nezakonite. Nezakonitega denarja pa ne želim.«

»Tako opustošenje se lahko zgodi v vsakem javnem zavodu in to je nedopustno,« pravi Janja Bogataj.  FOTO: Jože Suhadolnik
»Tako opustošenje se lahko zgodi v vsakem javnem zavodu in to je nedopustno,« pravi Janja Bogataj.  FOTO: Jože Suhadolnik

Pet članic sveta zavoda je v sporočilu več medijem zapisalo, da je Bogatajeva odpoved dala zaradi prijave zoper njo na KPK, dveh kazenskih ovadb in prijave na šolsko inšpekcijo: »Ocenjujemo, da se je z odpovedjo ravnateljica želela izogniti sprožitvi omenjenih procesov preiskav o nezakonitosti njenega delovanja. Izpostavljamo tudi, da je bilo po naši oceni ravnanje šolske inšpekcije v postopku razrešitve ravnateljice Janje Bogataj pristransko, nekorektno in nezakonito, številne njene ugotovitve pa preverljivo in dokazljivo netočne in neresnične.« Na inšpektoratu take navedbe zanikajo, so pa potrdili, da so odvetnika, ki sodeluje na sejah sveta zavoda, prijavili odvetniški zbornici.

Kdo bo vodil vrtec?

Janja Bogataj je zatrdila, da ne ve ničesar o prijavah zoper njo: »Sem pa pričakovala še kakšna klevetanja, ker orožja zmanjkuje. Nikoli prej teh očitkov ni bilo.« Dodala je, da ni mogla več čakati, vse skupaj bi lahko trajalo še do maja: »Ocenila sem, da je ogromno tveganja, ker je prišlo do takega opuščanja delovnih obveznosti, da enostavno ne želim več voditi vrtca pod takimi pogoji.«

Z odvetniki razmišljajo o ovadbi glavnih akterjev njenega odhoda: »Tako opustošenje se lahko zgodi v vsakem javnem zavodu in to je nedopustno. Vstopili smo v predvolilni čas in ravnatelji, ki nismo bili všeč kakšni politični opciji, to plačujemo. Po drugi strani pa je očitno, da so pristojnosti sveta zavoda enormne, člani pa ne odgovarjajo z ničimer. Niti kazensko niti denarno. Tu bi bilo treba zakonodajno urediti. Ravnatelj lahko stokrat dokaže, da dela pravilno, je kredibilen, verodostojen, ampak šteje samo tisto, kar povedo člani sveta zavoda, ki sploh niso strokovno usposobljeni.«

»Tako opustošenje se lahko zgodi v vsakem javnem zavodu in to je nedopustno,« pravi Janja Bogataj.  FOTO: Jože Suhadolnik
»Tako opustošenje se lahko zgodi v vsakem javnem zavodu in to je nedopustno,« pravi Janja Bogataj.  FOTO: Jože Suhadolnik

Iz vrtca odhaja po 31 letih, vodila ga 21 let. Zaprosila je za 30-dnevni odpovedni rok. V tem času morajo imenovati v. d. ravnatelja. Zakon določa, da če svet zavoda tega ne bo storil v osmih dneh po prenehanju njenega mandata, bo v. d. ravnatelja imenoval minister. Naslednja seja sveta zavoda naj bi bila sicer že 23. decembra.

Več iz teme

vrtcisvet zavodaravnateljiJanja BogatajŠkofja Loka
ZADNJE NOVICE
10:17
Novice  |  Slovenija
RESNE ZDRAVSTVENE RAZMERE

Razsaja mutirani virus! »Supergripa« polni bolnišnice: »S takšno sezono se nismo srečali vse od covida«

Po Sloveniji in Evropi se bliskovito širi tako imenovana supergripa – mutirani sev A(H3N2), ki udari prej kot običajno, se prenaša hitreje in že polni bolnišnice. Najbolj dramatično pa je v Veliki Britaniji.
17. 12. 2025 | 10:17
10:07
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To so stanovanja, ki so nas letos pustila brez besed

Izbor najbolj navdihujočih stanovanj letošnjega leta: sodobni interierji, drzne barve, prenove in unikatne zgodbe domov za navdih.
Aleksandra Zorko17. 12. 2025 | 10:07
09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
09:27
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Leto 2026 začnite s preobrazbo, ki vam bo spremenila življenje

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:27
09:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
09:17
Bulvar  |  Domači trači
VODITELJI IN NOVINARJI 24UR

30 let Pop TV: bi na starih fotografijah še znali prepoznati te znane obraze? (FOTO)

Nekateri ustvarjajo še danes, že polnih 30 let, druge pa je pot zanesla v čisto druge vode. Vsi pa so se za vedno zapisali v zgodovino najbolj znane komercialne televizije pri nas.
17. 12. 2025 | 09:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Bi radi nakupovali brez gneče?

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Šokantno: še gasilci so bili pretreseni, ko so videli to

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Hemoroidi

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
15. 12. 2025 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Vse za brezskrben december: ponudba se povečuje iz dneva v dan

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Zakaj so to največje pasti sodobne gradnje? (video)

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Zakaj letos ne bi ponudili izjemno sveže mangove sladice?

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Nova raziskava razkriva ključne dejavnike pri nakupu pametnih telefonov

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Ne nasedajte prevaram: kako ostati varen na internetu

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Mora nakupe za slovensko tovarno umetne inteligence odobriti ameriška vlada?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki