Nagrajena ravnateljica Janja Kolar dala odpoved, napadli so jo z anonimko

Saga škofjeloškega vrtca se bo očitno vendarle končala. A ne z razrešitvijo ravnateljice Janje Bogataj, ki je odstopno izjavo podala že novembra. Inšpektorat RS za vzgojo in izobraževanje je medtem ugotovil nekatere nepravilnosti pri konstituiranju sveta zavoda ter predlagal ponovne volitve predstavnikov zaposlenih, novo konstitutivno sejo in šele nato imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja vrtca. To lahko traja še mesece, zato se je Bogatajeva odločila za redno odpoved s 30-dnevnim odpovednim rokom.

Janji Bogataj, ki je letos dobila nagrado za življenjsko delo na področju predšolske vzgoje, so v anonimnem pismu na začetku maja očitali več nepravilnosti. Številne inšpekcije, ki so pregledale, kaj se je v vrtcu dogajalo, nepravilnosti niso ugotovile, manjše pomanjkljivosti so odpravili. Svet zavoda, ki mu je oktobra potekel mandat, je kljub temu začel postopek za razrešitev.

Ravnateljica je novembra odstopila, zdaj je dala še redno odpoved. Dejala je, da ni mogla čakati na zaključek postopkov. Inšpektorat je ugotovil več nepravilnosti v svetu zavoda.

Jeseni se je konstituiral nov svet zavoda. Šolski inšpektorat je na začetku decembra ugotovil, da obstaja utemeljeni sum nezakonitosti mandatov predstavnic zaposlenih v svetu zavoda. Vrtec ima namreč deset enot, v svetu zavoda pa so predstavnice le dveh enot. Inšpektorat je ugotovil še, da konstituiranje sveta vrtca ni bilo zakonito, ker niso bili imenovani vsi trije predstavniki ustanovitelja, to je občine Škofja Loka. Inšpektorat je predlagal, da še enkrat opravijo volitve predstavnikov zaposlenih, nato naj sledi konstitutivna seja, šele potem imenovanje v. d. ravnatelja v skladu z zakonom.

Nezakonito

Namesto vsega tega je svet zavoda prejšnji teden hotel imenovati v. d. ravnateljice, ki ni zaposlena v vrtcu. Inšpektorat jih je opozoril, da je po zakonu v tem primeru v. d. ravnateljice lahko le nekdo izmed strokovnih delavcev vrtca ali pomočnica ravnateljice, ki je sicer tudi odstopila. Bogatajeva, ki je novembra podala odstopno izjavo z mesta ravnateljice, se je prejšnji teden odločila še za redno odpoved: »Z vsemi inšpekcijskimi pregledi mi je uspelo dokazati, da je bila anonimka neupravičena. Ko sem videla, da kljub mojim opozorilom in opozorilom inšpektorata ne nameravajo spremeniti svojega ravnanja, sem ugotovila, da tako ne gre več. Sedanji svet zavoda me niti razrešiti ne more zakonito. Ker imam še vedno pogodbo o delovnem razmerju za nedoločen čas, bi bile vse moje pravice iz tega nezakonite. Nezakonitega denarja pa ne želim.«

»Tako opustošenje se lahko zgodi v vsakem javnem zavodu in to je nedopustno,« pravi Janja Bogataj. FOTO: Jože Suhadolnik

Pet članic sveta zavoda je v sporočilu več medijem zapisalo, da je Bogatajeva odpoved dala zaradi prijave zoper njo na KPK, dveh kazenskih ovadb in prijave na šolsko inšpekcijo: »Ocenjujemo, da se je z odpovedjo ravnateljica želela izogniti sprožitvi omenjenih procesov preiskav o nezakonitosti njenega delovanja. Izpostavljamo tudi, da je bilo po naši oceni ravnanje šolske inšpekcije v postopku razrešitve ravnateljice Janje Bogataj pristransko, nekorektno in nezakonito, številne njene ugotovitve pa preverljivo in dokazljivo netočne in neresnične.« Na inšpektoratu take navedbe zanikajo, so pa potrdili, da so odvetnika, ki sodeluje na sejah sveta zavoda, prijavili odvetniški zbornici.

Kdo bo vodil vrtec?

Janja Bogataj je zatrdila, da ne ve ničesar o prijavah zoper njo: »Sem pa pričakovala še kakšna klevetanja, ker orožja zmanjkuje. Nikoli prej teh očitkov ni bilo.« Dodala je, da ni mogla več čakati, vse skupaj bi lahko trajalo še do maja: »Ocenila sem, da je ogromno tveganja, ker je prišlo do takega opuščanja delovnih obveznosti, da enostavno ne želim več voditi vrtca pod takimi pogoji.«

Z odvetniki razmišljajo o ovadbi glavnih akterjev njenega odhoda: »Tako opustošenje se lahko zgodi v vsakem javnem zavodu in to je nedopustno. Vstopili smo v predvolilni čas in ravnatelji, ki nismo bili všeč kakšni politični opciji, to plačujemo. Po drugi strani pa je očitno, da so pristojnosti sveta zavoda enormne, člani pa ne odgovarjajo z ničimer. Niti kazensko niti denarno. Tu bi bilo treba zakonodajno urediti. Ravnatelj lahko stokrat dokaže, da dela pravilno, je kredibilen, verodostojen, ampak šteje samo tisto, kar povedo člani sveta zavoda, ki sploh niso strokovno usposobljeni.«

»Tako opustošenje se lahko zgodi v vsakem javnem zavodu in to je nedopustno,« pravi Janja Bogataj. FOTO: Jože Suhadolnik

Iz vrtca odhaja po 31 letih, vodila ga 21 let. Zaprosila je za 30-dnevni odpovedni rok. V tem času morajo imenovati v. d. ravnatelja. Zakon določa, da če svet zavoda tega ne bo storil v osmih dneh po prenehanju njenega mandata, bo v. d. ravnatelja imenoval minister. Naslednja seja sveta zavoda naj bi bila sicer že 23. decembra.