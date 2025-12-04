Nagrajeni kmet Andrej išče sorodno dušo

Andrej Korošec iz Spodnje Brežnice pri Poljčanah je pri komaj 18 letih prevzel domačo kmetijo in jo v desetih letih preoblikoval v sodoben, tehnološko napreden in do živali prijazen hlev. Danes je star 28 let in je povsem zapisan kmetijstvu. »Kmetovanje me veseli že od mladih nog. Stalno sem bil z očetom na traktorju, pri kravah in živalih. Tudi šolal sem se v tej smeri – sem diplomirani inženir kmetijstva in krajine. Pri 18 letih pa sem prevzel kmetijo ... Res sem ponosen na napredek, ki sem ga naredil v tem desetletju.«

150 glav živine je pri hiši.

Pred desetimi leti je kmetija obsegala 30 hektarjev, pri hiši je bila vezana reja, 70 glav živine, poslopje staro. »Zdaj imamo 150 glav živine, 50 hektarjev zemlje obdelujemo. Hlev in strojni park sta posodobljena. Dejansko je tako, kot bi začel z nule. Osnova pa je bila znanje, ki sta mi ga oče Jure in mama Bernarda predala,« je opisal današnje stanje, ki še kako veseli tudi starše. »Vesela sta, ker se kdo sploh še hoče truditi v kmetijstvu. Rada pomagata pri delu, na pomoč priskočita še sestri,« je razkril, kdo vse poprime za delo. »Dnevi na kmetiji so razgibani,« priznava Andrej. »Zjutraj začnem v hlevu. Ko me robot pokliče. To je robot, ki molze krave. Na uro nismo vezani, on opravi. Je pa res, da me o vsem obvešča. Če je kakšna težava, pa naj bo to sredi noči, me zbudi. Naše krave stalno molze. Sicer je moja naloga, da skrbim za dobrobit živali: da so na suhem, da imajo čisto vodo in čisto nastlano, vedno polne jasli, skrbim pa tudi za korekcijo parkljev. Pozorni smo, da med košnjo pridelamo čim kvalitetnejšo krmo,« je še poudaril. Ker se pri njih govedu dobro godi, so bili pred dnevi tudi nagrajeni.

Pozoren do telet in krav

Zmagovalce tretjega izbora Naj hlev, ki ga organizirajo Ljubljanske mlekarne, so razglasili v Novem mestu. Nase je opozoril tudi Andrej, ki je osvojil kar dve od treh nagrad. Strokovna komisija je namreč med šestimi finalisti Korošcu podelila drugo nagrado – naj hlev Hranimo prihodnost. Prepričali so jih predvsem izjemni pogoji za mlado živino, ki po njihovem mnenju močno presegajo osnovne standarde reje. Ker daje pri reji telet in mlade živine še posebno prednost prav njihovemu naravnemu vedenju in potrebam. »Prvi teden po rojstvu teleta ostanejo pri materi, nato so nameščena v skupinske bokse s kakovostnim ležiščem iz gume in žaganja. Telice so razvrščene po velikosti in povsod je poskrbljeno za čistočo, suho nastiljanje ter dobro kondicijo. Hlev je opremljen z avtomatiziranimi sistemi, roboti in električnimi krtačami, izpust pa spodbuja gibanje in dobro počutje živali.«

Star sem 28 let, bilo bi primerno, da si najdem partnerico ...

Korošec ni prepričal le strokovnjakov, marveč tudi širšo javnost. V spletnem glasovanju za šampiona ljudstva je njegov hlev zbral zato kar 7906 glasov, največ med vsemi sodelujočimi. »To je res super nagrada. Hvaležen sem vsem, ki so nekaj videli v meni. Očitno je komisija videla nekoga, ki res dobro poskrbi za živali. Predvsem pa hvala vsej publiki, ki je prepoznala mojo promocijo bistva kmetijstva, ko skušam mlade nagovarjati,« je povedal skromni Andrej.

Milijonska investicija

Celotna investicija njihovega novega hleva je bila vredna skoraj milijon evrov, gradili pa so ga v časih, ko so cene storitev in gradbenega materiala poletele v nebo. »Zelo smo se matrali, da je tako,« je priznal Andrej. Na razpisu za nepovratna sredstva je kandidiral petkrat, a je bil uspešen šele v zadnjem poskusu. »Če mi ne bi uspelo, bi ugasnila še ena slovenska kmetija,« je povedal. »Dobili smo jih ravno v času, ko se je investicija podražila za 15 odstotkov,« je spomnil, a je to zanj že preteklost, sedanjost in prihodnost sta razvoj podeželja. Evropska nepovratna sredstva mu bodo pokrila med 35 in 40 odstotki celotne vrednosti. Danes skrbi za 150 glav živine, od tega je 70 krav. Tudi za potrebe uspeha na prej omenjenem razpisu je kupil še čredo 32 krav dojilj cikastega goveda, ki jih še danes pase na mamini domačiji, ki leži na drugi lokaciji.

Ambicij in načrtov mu ne manjka. Zgraditi si želi hlev za presušene krave – to so krave, ki končajo z laktacijo in se pripravijo za telitev. Ali mu bo uspela gradnja, še ni jasno, saj je že poskusil na razpisu kmetijskega ministrstva. »Nedostopne pogoje imajo, ne dosegamo dovolj točk. Tudi zato mladi kader tako trpi in ne more uresničiti svojih želja,« je bil jasen Andrej. Eden izmed njegovih načrtov je tudi, da si najde sorodno dušo. »Star sem 28 let, bilo bi primerno, da si najdem partnerico, ki bi mi pomagala soustvarjati na kmetiji. Najbrž dekleta menijo, da je na taki kmetiji čisto preveč fizičnega dela. A je tega precej manj, kot si sprva mislimo, kmetija je namreč zelo sodobna,« je še pojasnil ter oddal ženitno ponudbo.

Teletom in kravam se pri Andreju dobro godi. FOTO: Osebni arhiv A. K.

Sodoben hlev, pa še enega namerava zgraditi. FOTO: Osebni Arhiv A. K.

Okoli milijon evrov vredna investicija FOTO: Osebni Arhiv A. K.