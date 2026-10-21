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DAN SPOMINA NA MRTVE

Nagrobne sveče: velika in raznolika izbira, cene pa od 1,20 vse do 48 evrov

Bolj ekološka izbira so papirnate ali lesene, tisti z ustvarjalno žilico bodo uživali v poslikavi kamenčkov.
Ob dnevu spomina na mrtve na grobove tradicionalno odnesemo sveče. FOTO: Črt Piksi

Ob dnevu spomina na mrtve na grobove tradicionalno odnesemo sveče. FOTO: Črt Piksi

Vedno bolj priljubljeni postajajo poslikani kamenčki. FOTO: Tina Podobnik

Vedno bolj priljubljeni postajajo poslikani kamenčki. FOTO: Tina Podobnik

Cenovno najbolj ugodne so plastične. FOTO: Črt Piksi

Cenovno najbolj ugodne so plastične. FOTO: Črt Piksi

Ob dnevu spomina na mrtve na grobove tradicionalno odnesemo sveče. FOTO: Črt Piksi
Vedno bolj priljubljeni postajajo poslikani kamenčki. FOTO: Tina Podobnik
Cenovno najbolj ugodne so plastične. FOTO: Črt Piksi
B. K. P.
 21. 10. 2026 | 16:22
 21. 10. 2026 | 16:23
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Bliža se dan spomine na mrtve, ko se Slovenci tradicionalno odpravimo na grobove, kamor svojim dragim odnesemo kakšen cvet, morda kar cel aranžma, pa svečko ali kakšno drugo pozornost. Zadnja leta postajajo vedno bolj priljubljeni poslikani kamenčki ali kosi lesa, še posebej med bolj ustvarjalno populacijo. Takšni spominčki namreč niso le prijazni do okolja, običajno so ročno izdelani doma, na njih pa so upodobljeni motivi, ki so bili pokojnim najbolj pri srcu. Nanje lahko tudi zgolj napišemo kakšno sporočilce ali misel, dodatna prednost pa je tudi ta, da so brezplačni, saj lahko kamenček ali dva preprosto naberemo na sprehodu ob kakšni reki, morju ali jezeru.

Vedno bolj priljubljeni postajajo poslikani kamenčki. FOTO: Tina Podobnik
Vedno bolj priljubljeni postajajo poslikani kamenčki. FOTO: Tina Podobnik
Najpogosteje pa Slovenci pred obiskom grobov še vedno nakupujemo sveče. Izbor teh je res velik, prav tako cenovni obseg. V zadnjih letih so se tradicionalnim nagrobnim svečam iz plastike in stekla pridružile bolj ekološke alternative, denimo sveče iz papirja ali lesa. Prve lahko prižgemo enako kot tradicionalne, ohišje je namreč izdelano iz prosojnega, negorljivega in vodoodpornega papirja, iz naravnih materialov so tudi svitki. Cene papirnatih sveč se gibljejo od 1,20 do 8,50 evra, odvisno od velikosti in proizvajalca, pa tudi trajanja gorenja. Pred 1. novembrom je dobro pregledati akcijske ponudbe različnih trgovin, večina se namreč odloči v tem času sveče ponuditi po akcijskih cenah, s čimer lahko prihranimo evro ali dva, posamezne sveče so običajno cenejše tudi, če jih kupimo v kompletu. Cenovno ugodnejše so papirnate sveče, ki so na voljo v diskontnih trgovinah, dražje pa tiste, ki jih ponujajo denimo specializirane trgovine z darili in spominki.

Lesene sveče so precej drugačne od tradicionalnih, teh namreč ne prižigamo. Gre za kos lesa, oblikovalnega v svečo, tudi plamen je narejen iz lesa, oblikovno pa so lahko lesene sveče zelo različne. Nekatere imajo leseni plamen nameščen na ovalni kos lesa ali tanjše deblo, druge so ploščate, ene lahko na podlago položimo, druge v podlago zapičimo. Obstojne so veliko dlje od običajnih sveč, običajno do enega leta v primeru, da je les ustrezno zaščiten. Cene lesenih sveč se gibljejo od 1,50 do 6,90 evra. Najcenejše so ploščate, ki jih v podlago zapičimo, dražje pa tiste, ki nam jih po želji še gravirajo. Lesenih sveč večje trgovine in diskontne trgovine ne ponujajo, zato je treba ponudnike namensko poiskati, so pa na voljo tudi v večini cvetličarn, še posebej tistih, ki se nahajajo ob pokopališčih.

Cenovno najbolj ugodne so plastične. FOTO: Črt Piksi
Cenovno najbolj ugodne so plastične. FOTO: Črt Piksi
Največja ponudba ter posledično tudi razpon cen pa je pri tradicionalnih nagrobnih svečah iz plastike ali stekla. Za najcenejše bomo v znanem avstrijskem diskontu odšteli tudi 1,12 evra. Gre za manjšo plastično svečo s časom gorenja 48 ur. Nekoliko več, 1,24 evra nas bo stala sveča pri istem ponudniku v kompletu štirih, za vse štiri bo torej treba odšteti 4,99 evra. Po tej ceni so na voljo plastične sveče, ki gorijo do 48 ur. Za tovrstne nagrobne sveče praviloma nikjer ne bomo odšteli več kot dva evra na kos, dražje so steklene, katerih cene segajo vse do 48 evrov na kos, začnejo pa se pri okrog 19 evrov. Cena je odvisna od proizvajalca, velikosti, oblike. Še dražje pa so solarne sveče, ki so ne le prijazne do okolja, ampak imajo tudi izredno dolgo življenjsko dobo, prav tako z njimi ni dodatnih stroškov, saj ni treba menjavati vložkov, kot denimo pri steklenih svečah.

Če smo tradicionalisti in nam poslikani kamenčki in iz lesa izdelane sveče brez tradicionalnega plamena niso pri srcu, je najcenejša opcija plastična sveča, še posebej, če izkoristimo katero od predprazničnih akcij.

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