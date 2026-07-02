Naj evrožupan je Zagorjan

Zagorska občina ni med največjimi v Sloveniji, že leta pa uresničuje vrsto idej in zastavljenih projektov. Finančna sredstva na občini črpajo tako iz občinskega proračuna kot iz državnih sredstev in tujih skladov. Uspešnost vodenja občine Zagorje ob Savi je prepoznala Komisija Evropskega združenja menedžerjev in Direkcije za izbor naj menedžerjev Bosne in Hercegovine, jugovzhodne in srednje Evrope in za naj župana omenjene regije za leto 2026 izbrala prav zagorskega župana Matjaža Švagana. Priznanje Evropske neodvisne agencije in časopisa Euromanager je prejel za ekološko preobrazbo in zeleni prehod Zagorja ob Savi ter za nadpovprečne rezultate občine pri črpanju evropskih sredstev.

Pri izboru upoštevajo merljive rezultate dela in konkretne uspehe v praksi: pridobivanje investicij in ekonomski razvoj, realizacija modernih infrastrukturnih in ekoloških projektov, odpiranje novih delovnih mest in izboljšanje kakovosti življenja občanov, mednarodno in regionalno sodelovanje ter delovanje brez politične povezave, družbena odgovornost in kulturna ozaveščenost, promocija občine v državnih in regionalnih okvirih, subvencije in pomoč kmetijstvu ter kontinuiran razvoj vsakega področja lokalne skupnosti.

Po nekajdesetletnem županovanju je priznanje velika spodbuda za nadaljnje delo

Za prestižne evropske nagrade v različnih kategorijah, ki vključujejo gospodarstvo, javni sektor in druga posebna priznanja, Direkcija za izbor in promocijo najuspešnejših poslovnežev in podjetij vsako leto prejme na stotine nominacij iz jugovzhodne in srednje Evrope.

»V kategoriji naj župan se priznanje podeljuje izključno izbranim županom občin, ki so dosegli izredne infrastrukturne in družbene rezultate. Prestižno priznanje je iz Slovenije doslej prejel ljubljanski župan Zoran Janković, lani pa župan Šmarjeških Toplic Marjan Hribar. Letos je priznanje poleg zagorskega župana z območja nekdanje Jugoslavije prejel še župan Osijeka Ivan Radić,« pravi direktor Evropske neodvisne agencije Euro manager Sarajevo in organizator Nandino Škrbić.

Na letošnjem izboru so med nagrajenci iz Slovenije še podjetnik Štefan Pavlinjek, ustanovitelj in lastnik podjetja Roto iz Murske Sobote, ustanovitelj in lastnik podjetja Grafist iz Kopra Ante Guberac, direktor podjetja Etno restavracije Maribor Aljoša Marković in Damijan Sedar, ambasador Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini.

Zagorjan pravi, da je priznanje zasluga vseh.

»Izjemno sem počaščen in vesel priznanja, saj je po nekajdesetletnem županovanju velika spodbuda za nadaljnje delo in projekte, ki jih v zagorski občini načrtujemo še precej. Bi pa poudaril, da gre za priznanje rezultatu skupinskega dela celotne občinske uprave, sodelavcev in vseh drugih sodelujočih deležnikov,« je priznanje komentiral Švagan.

Švaganu in osiješkemu županu Radiću je priznanje izročil Nandino Škrbić.

Prestižna manifestacija nikoli ni le slovesna podelitev nagrad. V njenem okviru je tudi tradicionalna poslovna konferenca Summit uspešnih menedžerjev regije. Letošnja ključna tema je bila infrastrukturna integracija kot gonilo razvoja in kohezije. Predstavniki lokalnih skupnosti in pridelovalci so diskutirali o konkretnem povezovanju, meddržavnem sodelovanju, turistični promociji in realizaciji skupnih regionalnih ekonomskih projektov. Slovesnost zaključijo s tradicionalnim plesom menedžerjev, ki je obenem priložnost za neformalno druženje ter krepitev partnerskih povezav.