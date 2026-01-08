Naj kmetica je Trebanjka Simona (FOTO)

V oddaji Japajade šov, ki smo jo na TV Slovenija spremljali v preteklem letu, so v zadnji oddaji razglasili naj kmetico leta. To je postala Simona Anžlovar iz Dolenjih Selc v občini Trebnje, ki je prejela največ glasov gledalk in gledalcev. Naj kmet je Domen Kljun; v obeh sezonah so predstavili 12 kmetov in 14 kmetic.

Simona ima sinove Aleksandra, Denisa in Nika ter hčerko Nives, ki si je že ustvarila družino in je zaslužna, da je Simona babica dvema vnukoma. Otroštvo naj kmetice pa ni bilo lahko, saj je zgodaj izgubila starše, zato je zrasla v rejniški družini. Po poroki z Aleksandrom se je posvetila delu na kmetiji, usmerila se je v kozjerejo.

Kozilnice niso šala

»Zmage sem zelo vesela,« nam je povedala po razglasitvi rezultatov. A je bila vendarle nepričakovana. »Iskreno mi je bilo povsem vseeno, če bom zmagala jaz ali Jasna (Kalan iz Kalobja v občini Šentjur, op. p.). Zmagovalka sem že zato, da mi je uspelo priti tako daleč in stopiti na oder Japajade šova. To je izkušnja, ki se je ne da opisati in bi jo priporočila vsakomur,« nam je še dejala naj kmetica, ki z možem vzreja 200 koz srnaste pasme. Pred sedmimi leti so začeli s 40 odraslimi kozami in 27 mladicami.

Glede na to, da se je Dino Kapetanović (elektrotehnik po poklicu, sicer pa improvizator ter stand up komik) v oddaji pošalil, da bi se lahko koze preimenovale kar v kozilnice, saj so odličen nadomestek kosilnic, nam je Simona dejala, da to pravzaprav sploh ni šala, pač pa še kako drži. »Dejansko smo enkrat 13 naših koz res posodili v sosednjo vas, kjer so imeli veliko grmovja in zaraščen travnik. In one so dejansko vse to lepo očistile. Zakaj vendar ne bi živali vsega tega pojedle?« meni sogovornica. In še, da koze za vzrejo niso preveč zahtevne, sploh v primerjavi z govedom, žal pa imajo več naravnih sovražnikov, zato je treba nanje še posebno paziti.

Simona Anžlovar je imela v oddaji veliko navijaško podporo. FOTO: Mojca Marot

»Pa zelo družabne in zvedave so, saj nenehno opazujejo okolico ter so rade med ljudmi. Vezalke razvežejo tik-tak,« nam je v smehu še razložila Anžlovarjeva, ki sprva, kot je priznala, sploh ni vedela, da imajo koze tudi mleko. No, danes so najbolj znani prav po pridelavi kozjega mleka, iz katerega pridelujejo več vrst sirov, sirotko, kefir, skuto, maslo, sadni jogurt, poleti celo kozji sladoled.

Vselej sveži izdelki

»Žal marsikdo sploh ne ve, kako zelo zdravo in hranilno je kozje mleko. Poišče nas tudi prenekateri onkološki bolnik,« je dodala Anžlovarjeva, ki izdelke ob sobotah ponuja na ljubljanski tržnici, štirikrat na teden pa jih razvažajo po vsej Sloveniji, in sicer prek projekta Mali plac za prihodnost. Gre za prvo slovensko potujočo karavano lokalnih dobrot.

Kmetica leta stavi na kozje mleko. FOTO: Osebni arhiv

»Gre za spletno trgovino, prek katere ljudje naročajo izdelke, ki jih želijo, mi jih pripravimo, ko pa pridemo v njihov kraj, jih osebno prevzamejo. Prednost vsega tega je, da pripravimo izdelke vedno na osnovi naročila, zato ti nikoli ne čakajo kje v zalogi in so vselej sveži,« je še pristavila Simona Anžlovar, naj kmetica leta v oddaji Japajade šov.