Naj pirhi že tridesetič: pošljite svoje velikonočne umetnine

Jubilejni nagradni natečaj Naj pirhi Slovenskih novic, ki ga letos pripravljamo že tridesetič, je bil ena izmed tistih odskočnih desk, zaradi katerih zanimanje za našo kulturno dediščino občutno narašča. Vse več ljudi se ozira nazaj, koplje in brede po lastni preteklosti in obuja skupno. Zanimivo in še kako pozitivno je, da je starostna struktura vseh teh ljubiteljskih raziskovalk in raziskovalcev vse nižja.

Že vse od začetka je zraven etnolog Janez Bogataj. Ne le da je bil na čelu prve komisije, ki je ocenjevala prispele pirhe, zraven je bil tudi pri vseh ostalih. Zraven bo tudi na letošnjem, jubilejnem natečaju.

Medtem ko ustvarjalni bralci našega časopisa že pošiljajo svoje pirhe (umetninice) na naše uredništvo, je Bogataj iz svojega spomina – takole za prvo pokušino – izluščil svoj najbolj oddaljeni spomin na veliko noč: »Mama je v petek pekla potico, dan prej je kuhala šunko. Ko sem prišel iz šole, je že na cesti dišalo po velikonočnih dobrotah. Spomnim se, da je bilo pred veliko nočjo v hiši prisotno neko lepo praznično pričakovanje. Podobno kot v predbožičnem času se je to pričakovanje v hišo naselilo tudi v velikem tednu.«

Etnolog Janez Bogataj je že vse od začetka na čelu komisije za ocenjevanje pirhov. FOTO: Dejan Javornik

Osebno jih bo mogoče oddati le v ponedeljek, 30. marca, ko bomo vaše pirhe sprejemali v tajništvu Slovenskih novic med 10. in 14. uro.

Predvsem se spominja tega, da so ob veliki noči vselej barvali pirhe. Pravzaprav bi bilo bolje reči, da so ustvarjali pirhe, kajti na mnogih se je zalesketal prav poseben spomin na minulo leto ... »Ustvarjanje in slikarstvo me je namreč zelo veselilo. Lahko rečem, da sem bil majčkeno tudi nadarjen za te stvari. In ko smo barvali pirhe, sem se resnično potrudil, da sem jih lepo okrasil. Tako so na njih zašli najrazličnejši duhoviti motivi, recimo slike iz družinskega življenja, ki so bile vselej povezane z nekim dogodkom, takšna je bila, denimo, podoba očeta, lovca, ki je zgrešil srnjaka. Barvanje pirhov je pri nas doma zaznamovalo tudi to, da smo se takrat družili in se res zelo lepo zabavali.« S tem je podal najbolj bistveno, zaradi česar je naš nagradni natečaj tako pomemben: druženje in ustvarjanje, predajanje in prejemanje bogatega (velikonočnega) izročila.

Kdor se želi pridružiti temu velikonočnemu gibanju, naj svoje navdahnjene izdelke (pirhe) skupaj z izpolnjeno prijavnico, ki jo boste našli v Slovenskih novicah, pošlje najpozneje do ponedeljka, 30. marca, in sicer na naslov: Delo mediji, d. o. o, Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom Pirhi. Osebno jih bo mogoče oddati le v ponedeljek, 30. marca, ko bomo vaše pirhe sprejemali v tajništvu Slovenskih novic med 10. in 14. uro. S seboj obvezno prinesite izpolnjeno prijavnico.

Tudi v letošnjem nagradnem natečaju se boste lahko pomerili v treh standardnih kategorijah: v tradicionalni (kjer so pirhi samo iz kokošjih, račjih in gosjih jajc) ter v moderni in otroški kategoriji, kjer so dovoljeni vsi mogoči materiali. Najboljši v vseh treh kategorijah bodo prejeli darilni bon Zlatarne Celje v vrednosti 100 evrov. Zanimivo, da je Zlatarna Celje nagradila najboljše tudi na našem prvem natečaju.