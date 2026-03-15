VELIKONOČNI PIRHI

Naj pirhi že tridesetič: pošljite svoje velikonočne umetnine

Začel se je jubilejni nagradni natečaj Slovenskih novic, ki že tri desetletja spodbuja ustvarjanje in ohranjanje velikonočne dediščine.
Naj bo pirh krona druženja in ustvarjanja, predajanja in prejemanja bogatega (velikonočnega) izročila. FOTO: Igor Modic
L. K.
 15. 3. 2026 | 11:09
Jubilejni nagradni natečaj Naj pirhi Slovenskih novic, ki ga letos pripravljamo že tridesetič, je bil ena izmed tistih odskočnih desk, zaradi katerih zanimanje za našo kulturno dediščino občutno narašča. Vse več ljudi se ozira nazaj, koplje in brede po lastni preteklosti in obuja skupno. Zanimivo in še kako pozitivno je, da je starostna struktura vseh teh ljubiteljskih raziskovalk in raziskovalcev vse nižja.

Že vse od začetka je zraven etnolog Janez Bogataj. Ne le da je bil na čelu prve komisije, ki je ocenjevala prispele pirhe, zraven je bil tudi pri vseh ostalih. Zraven bo tudi na letošnjem, jubilejnem natečaju.

Medtem ko ustvarjalni bralci našega časopisa že pošiljajo svoje pirhe (umetninice) na naše uredništvo, je Bogataj iz svojega spomina – takole za prvo pokušino – izluščil svoj najbolj oddaljeni spomin na veliko noč: »Mama je v petek pekla potico, dan prej je kuhala šunko. Ko sem prišel iz šole, je že na cesti dišalo po velikonočnih dobrotah. Spomnim se, da je bilo pred veliko nočjo v hiši prisotno neko lepo praznično pričakovanje. Podobno kot v predbožičnem času se je to pričakovanje v hišo naselilo tudi v velikem tednu.«

Etnolog Janez Bogataj je že vse od začetka na čelu komisije za ocenjevanje pirhov. FOTO: Dejan Javornik
Osebno jih bo mogoče oddati le v ponedeljek, 30. marca, ko bomo vaše pirhe sprejemali v tajništvu Slovenskih novic med 10. in 14. uro.

Predvsem se spominja tega, da so ob veliki noči vselej barvali pirhe. Pravzaprav bi bilo bolje reči, da so ustvarjali pirhe, kajti na mnogih se je zalesketal prav poseben spomin na minulo leto ... »Ustvarjanje in slikarstvo me je namreč zelo veselilo. Lahko rečem, da sem bil majčkeno tudi nadarjen za te stvari. In ko smo barvali pirhe, sem se resnično potrudil, da sem jih lepo okrasil. Tako so na njih zašli najrazličnejši duhoviti motivi, recimo slike iz družinskega življenja, ki so bile vselej povezane z nekim dogodkom, takšna je bila, denimo, podoba očeta, lovca, ki je zgrešil srnjaka. Barvanje pirhov je pri nas doma zaznamovalo tudi to, da smo se takrat družili in se res zelo lepo zabavali.« S tem je podal najbolj bistveno, zaradi česar je naš nagradni natečaj tako pomemben: druženje in ustvarjanje, predajanje in prejemanje bogatega (velikonočnega) izročila.

Kdor se želi pridružiti temu velikonočnemu gibanju, naj svoje navdahnjene izdelke (pirhe) skupaj z izpolnjeno prijavnico, ki jo boste našli v Slovenskih novicah, pošlje najpozneje do ponedeljka, 30. marca, in sicer na naslov: Delo mediji, d. o. o, Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom Pirhi. Osebno jih bo mogoče oddati le v ponedeljek, 30. marca, ko bomo vaše pirhe sprejemali v tajništvu Slovenskih novic med 10. in 14. uro. S seboj obvezno prinesite izpolnjeno prijavnico.

Tudi v letošnjem nagradnem natečaju se boste lahko pomerili v treh standardnih kategorijah: v tradicionalni (kjer so pirhi samo iz kokošjih, račjih in gosjih jajc) ter v moderni in otroški kategoriji, kjer so dovoljeni vsi mogoči materiali. Najboljši v vseh treh kategorijah bodo prejeli darilni bon Zlatarne Celje v vrednosti 100 evrov. Zanimivo, da je Zlatarna Celje nagradila najboljše tudi na našem prvem natečaju. 

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ODKRITO

Igralka Linda Evans razkrila, kaj se je v resnici dogajalo v zakulisju snemanja kultne Dinastije

Mineva 45 let od predvajanja prve epizode serije Dinastija.
15. 3. 2026 | 13:25
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ISKRENO O ŽIVLJENJU

Renata Bohinc Zorko: »Naučila sem se živeti s tem, da ne moreš vsem ugajati« (Suzy)

Nekdanja manekenka in mama treh otrok odkrito govori o življenju v javnosti, ljubezni s Primožem Peterko, novem zakonu z glasbenikom Binetom Zorkom ter o tem, zakaj preteklosti ne bi nikoli izbrisala.
Tomaž Mihelič15. 3. 2026 | 13:00
12:45
Novice  |  Slovenija
USPOSABLJANJE PILOTOV

Od ponedeljka bo na slovenskem nebu glasno! Razlog je tole

Piloti 152. letalske eskadrilje SV bodo nizko letenje izvajali z letali PC-9M Hudournik v štirih smereh, vzleteli in pristali pa bodo na letališču Cerklje ob Krki.
15. 3. 2026 | 12:45
12:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SPLETNA PREVARA

Romanca jo je drago stala! 80-letnica dve leti nakazovala denar »vojaku«, nato ugotovila, da ...

Storilci romantičnih goljufij v komunikaciji izražajo močna čustva do žrtve, potem ko pridobijo njeno zaupanje, pa od nje zahtevajo denar, darila ali podatke o bančnih karticah.
15. 3. 2026 | 12:11
11:35
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST REALITY CHECK

Matjaž iz Poroke na prvi pogled: »Vlogo bi lahko odigral do konca, pa sem se raje odločil biti iskren« (VIDEO)

V drugem delu pete epizode Reality Checka se je odprl Matjaž Gorkič, katerega odločitev o nenadnem zaključku obetavnega odnosa z nevesto Mili Šef je dobesedno šokirala zvesto publiko letošnje sezone Poroke na prvi pogled. Matjaž priznava, da si želi postati boljši partner, vendar da bo pot do tam še dolga.
15. 3. 2026 | 11:35
11:21
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZLOČIN

Grozljiv zločin pri sosedih: Hrvat z nožem ubil Afganistanca, drugega zabodel v vrat, ženi napovedal morijo

Storilec je s kraja napada pobegnil, a ga je policija nekaj kasneje aretirala.
15. 3. 2026 | 11:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BEOGRAD

Mnogi so mislili, da so videli že vse … dokler niso doživeli te zabave

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
6. 3. 2026 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOCESTE

To je trik na avtocesti, ki bi lahko spremenil vsakodnevne kolone

Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
7. 3. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BEOGRAD

Mnogi so mislili, da so videli že vse … dokler niso doživeli te zabave

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
6. 3. 2026 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOCESTE

To je trik na avtocesti, ki bi lahko spremenil vsakodnevne kolone

Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
7. 3. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTEL RAMONDA

Pod tem mističnim vrhom se skriva razkošje

Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
7. 3. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

Tako naj bi danes izgledal obisk zobozdravnika

Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
7. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
