Naj Slovenija krepi odnose z Izraelom? Volilci so povedali svoje mnenje

Več kot polovica vprašanih ne podpira ali sploh ne podpira krepitve odnosov z Izraelom. Podpira ali zelo podpira jo 14,1 odstotka, kaže anketa Dela. Odločitve predsednice republike, da na pročelju predsedniške palače izobesi palestinsko zastavo, ne podpira ali sploh ne podpira 38,9 odstotka anketiranih. Podpira ali zelo podpira jo nekoliko manj.

Med vprašanimi jih je 36,7 odstotka odgovorilo, da sploh ne podpirajo krepitve odnosov z Izraelom pod novo vlado Janeza Janše, 19,4 odstotka pa, da je ne podpirajo. Po drugi strani pa jo zelo podpira štiri odstotke anketiranih, 10,1 odstotka pa jo podpira. Da je niti ne podpira niti podpira, je odgovorilo 21,9 odstotka sodelujočih. Neopredeljenih pa jih je osem odstotkov. Med volivci posameznih strank so edina skupina, v kateri podpora zbliževanju z Izraelom presega nasprotovanje, volivci SDS. Med njimi jih 38 odstotkov podpira utrjevanje odnosov z Izraelom, 20 odstotkov pa temu nasprotuje. Pri volivcih drugih strank prevladuje nasprotovanje.

Mnenje ljudi glede Palestine

Odločitve predsednice republike Nataše Pirc Musar, da na pročelju predsedniške palače izobesi palestinsko zastavo, ne podpira 20,7 odstotka anketiranih, sploh ne podpira pa 18,2 odstotka. Podpira jo 16,5 odstotka, zelo podpira pa 20,9 odstotka. Da njene odločitve niti ne podpira niti jo podpira, je bil odgovor 16,4 odstotka vprašanih. Neopredeljenih pa jih je 7,3 odstotka. Izobešanje palestinske zastave najbolj izrazito podpirajo volivci Levice in Vesne, pri katerih podpora dosega 83 odstotkov. Največ nasprotovanja tej simbolni gesti predsednice pa je med volivci SDS, kjer ji nasprotuje 75 odstotkov. Morebitno odločitev nove vlade o preklicu priznanja Palestine gotovo ne bi podprlo 40,3 odstotka anketiranih, verjetno pa je ne bi podprlo 17,7 odstotka. Gotovo bi jih tako odločitev podprlo 8,5 odstotka, verjetno pa 14,8 odstotka. Neopredeljenih je 18,7 odstotka. Nasprotovanje morebitnemu preklicu priznanja Palestine je posebej izrazito med volivci Levice in Vesne, kjer znaša 89 odstotkov. Več podpore morebitnemu preklicu pa so v anketi zaznali med volivci Resnice, kjer je znašala 45 odstotkov, med volivci SDS, kjer so izmerili 43-odstotno podporo, in med volivci Demokratov, kjer je podpora 41-odstotna. Raziskavo za Delo je Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana izvedel od 8. do 11. junija, sodelovalo pa je 716 ljudi.