Najbolj črno leto v gorah, letos umrlo največ ljudi doslej

PREVIDNO!

Reševalci znova svarijo pred nepremišljenostjo.

Pred letom dni so reševalci Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) božične praznike preživeli ob nadvse dramatičnem reševanju dveh madžarskih pohodnikov, ki sta se kljub napovedanemu močnemu sneženju odpravila v Kamniško-Savinjske Alpe in zašla v zahtevno Kotliško grapo v Turski gori. Pri tem je eden od njiju usodno zdrsnil, njegovo dekle pa je čudežno preživelo. Predsednik GRZS Gregor Dolinar: »Za gorske reševalce je bilo tudi to leto zelo naporno.« FOTO: Tina Horvat Po tej zelo tvegani večdnevni intervenciji na zahtevnem terenu in v težkih snežnih razmerah so nato gorski reševalci leto ...