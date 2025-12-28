Najbolj črno leto v gorah, letos umrlo največ ljudi doslej

Reševalci znova svarijo pred nepremišljenostjo.
Tragedija pod Toscem je najbolj zaznamovala letošnje leto. FOTO: GRZS/GRS Bohinj
Pred letom dni so reševalci Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) božične praznike preživeli ob nadvse dramatičnem reševanju dveh madžarskih pohodnikov, ki sta se kljub napovedanemu močnemu sneženju odpravila v Kamniško-Savinjske Alpe in zašla v zahtevno Kotliško grapo v Turski gori. Pri tem je eden od njiju usodno zdrsnil, njegovo dekle pa je čudežno preživelo.
Predsednik GRZS Gregor Dolinar: »Za gorske reševalce je bilo tudi to leto zelo naporno.« FOTO: Tina Horvat
Po tej zelo tvegani večdnevni intervenciji na zahtevnem terenu in v težkih snežnih razmerah so nato gorski reševalci leto ...