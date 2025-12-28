  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREVIDNO!

Najbolj črno leto v gorah, letos umrlo največ ljudi doslej

Reševalci znova svarijo pred nepremišljenostjo.
Tragedija pod Toscem je najbolj zaznamovala letošnje leto. FOTO: GRZS/GRS Bohinj
Tragedija pod Toscem je najbolj zaznamovala letošnje leto. FOTO: GRZS/GRS Bohinj
Tina Horvat
 28. 12. 2025 | 05:00
5:48
A+A-
Pred letom dni so reševalci Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) božične praznike preživeli ob nadvse dramatičnem reševanju dveh madžarskih pohodnikov, ki sta se kljub napovedanemu močnemu sneženju odpravila v Kamniško-Savinjske Alpe in zašla v zahtevno Kotliško grapo v Turski gori. Pri tem je eden od njiju usodno zdrsnil, njegovo dekle pa je čudežno preživelo. Predsednik GRZS Gregor Dolinar: »Za gorske reševalce je bilo tudi to leto zelo naporno.« FOTO: Tina Horvat Po tej zelo tvegani večdnevni intervenciji na zahtevnem terenu in v težkih snežnih razmerah so nato gorski reševalci leto ...

Več iz teme

GRZSgorski reševalcigoregorska nesreča
ZADNJE NOVICE
07:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Teden v zvezdah: V soboto evforija, zvečer pa nemir in nezadovoljstvo

Ognjena Luna premeša dni.
Joy Lotos28. 12. 2025 | 07:00
06:45
Premium
Novice  |  Slovenija
BAZILIKA SV. PETRA

Papež med slovensko okrasitvijo: našim floristom spet pripadla velikanska čast (FOTO)

Za božič okrasili baziliko sv. Petra v Vatikanu.
Primož Hieng28. 12. 2025 | 06:45
06:30
Lifestyle  |  Polet
ŽALOSTNO SRCE

V Sloveniji še vedno največ ljudi umre od te bolezni. Eden glavnih krivcev je občutek žalosti

Bolezni srca in ožilja ostajajo v Sloveniji glavni razlog smrti, ključna je skrb za čustveno in telesno zdravje.
Miroslav Cvjetičanin28. 12. 2025 | 06:30
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
BOŽIČNI PRAZNIKI

Božič z Neisho: Želim vam ozek pas in debelo denarnico! (Suzy)

Za leto, ki prihaja, ima skromno željo, saj ji je to, ki ga gledamo v vzvratnem ogledalu, pošteno zagodlo.
28. 12. 2025 | 06:25
06:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEPOSREDNA OBTOŽNICA

Brat znanega Slovenca umrl lanskega decembra, obtoženih šest policistov

Armin Djutović je decembra lani umrl po posredovanju policije. Zaradi njegove smrti specializirano tožilstvo vložilo neposredno obtožnico.
28. 12. 2025 | 06:05
06:00
Šport  |  Športni trači
LETO 2025

Pregled leta: ob uspehih Pogačarja, Garnbretove in Prevcev smo pokali od ponosa

Kateri športni uspehi in neuspehi domačih in tujih športnikov so v letu 2025 izstopali?
28. 12. 2025 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki