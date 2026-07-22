Najbolj vroči slovenski župan razkril težko obdobje: »Naredil sem napako. Takšno, za katero ni izgovorov«

Kot smo že poročali, je župan Svete Trojice David Klobasa pred časom zaradi vožnje pod vplivom alkohola izgubil vozniško dovoljenje in mu je bilo zaseženo vozilo. V izdihanem zraku so mu izmerili 0,32 mg/l alkohola, zaradi česar je bil zoper njega vložen obdolžilni predlog.

Danes ponovno opravil vozniški izpit

Zdaj pa je Klobasa razkril, da je prav danes ponovno opravil vozniški izpit. Ob tem je v daljšem zapisu na omrežju Facebook navedel, da je to »v resnici trenutek, ki zame pomeni konec enega najtežjih in hkrati najbolj poučnih obdobij mojega življenja. Pred dobrim letom sem naredil napako. Takšno, za katero ni izgovorov. Sprejel sem posledice in začel pot, za katero si nikoli nisem mislil, da jo bom moral prehoditi.«

Je pa Klobasa dodal, da mu je leto, ko je bil brez vozniške, vzelo del ega.

»Naučilo me je, da sprejeti odgovornost ni znak poraza, ampak znak zrelosti. Da priznati napako ni šibkost. Šibkost je vztrajati pri izgovorih.«