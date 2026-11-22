Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB) je v Novi Gorici razglasilo letošnje rezultate izbora Naj javno stranišče. Med mestnimi občinami je na prvem mestu Slovenj Gradec, med nemestnimi pa Črnomelj. »Kljub pozitivnim premikom smo letos ugotovili, da od 118 obiskanih občin jih kar 51 še vedno nima javnega stranišča,« pravi Danica Koren, vodja in koordinatorica akcije Naj javno stranišče.

Pomemben del projekta ostaja tudi mobilna aplikacija Najbližji WC.

Komisija društva je poleti obiskala več kot 160 lokacij po Sloveniji in v sklopu ocenjevanja prevozila 3170 kilometrov. V 12 mestnih občinah ter 106 ostalih občinah so ocenjevali dostopnost javnih stranišč, označenost dostopa, urejenost, število sanitarij, opremo, zalogo higienskega materiala ter prilagojenost sanitarij invalidnim osebam. »Javna stranišča niso pomembna le za osebe s KVČB, ki jih je v Sloveniji okoli 8000, temveč za vse prebivalce in obiskovalce občin. Za številne ljudi dostop do urejenega stranišča pomeni možnost, da sploh lahko neovirano sodelujejo v vsakdanjem življenju,« pravi Martin Šmerc, predsednik društva KVČB. V letošnji akciji, ki so jo organizirali že 18. leto zapored, sta občini Slovenj Gradec in Črnomelj komisijo prepričali predvsem z visoko stopnjo urejenosti, čistoče in vzdrževanja javnih sanitarij.

Od 118 pregledanih občin se v kar 51 ne morete olajšati na javnem veceju. FOTO: Antonio Hugo Photo/Getty Images

Toda kljub pozitivnim premikom je komisija tudi letos ugotovila, da od 118 obiskanih občin kar 51 občin še vedno nima javnega stranišča. Na dnu lestvice sta se znašli Mestna občina Murska Sobota in občina Črna na Koroškem, ki sta prejeli simbolično straniščno metlico za najslabše ocenjena javna stranišča v svojih kategorijah. »Komisija je pri nižje ocenjenih lokacijah zaznala predvsem pomanjkljivo higieno in slabše vzdrževanje,« pravi Danica Koren. Društvo je tudi letos podelilo 51 »zidakov« občinam, ki še nimajo javnih stranišč, s čimer jih želijo spodbuditi k ureditvi vsaj ene javne sanitarne lokacije za svoje občane in obiskovalce. »Med spodbudnejšimi ugotovitvami letošnjega ocenjevanja je dejstvo, da so nekatere občine prvič uredile javna stranišča, med njimi Kočevje, Ilirska Bistrica, Metlika in Kostanjevica na Krki. Občina Piran je prenovila eno od lokacij javnih sanitarij, Mestna občina Kranj pa je obnovila javno stranišče v starem mestnem jedru,« je na razglasitvi rezultatov povedalapredsednica ocenjevalne komisije.

Pomemben del projekta ostaja tudi mobilna aplikacija Najbližji WC, ki uporabnikom omogoča hitro iskanje najbližjega javnega stranišča. V aplikacijo je trenutno vključenih več kot 500 lokacij, od tega več kot 200 ocenjenih in več kot 300 neocenjenih javnih stranišč po Sloveniji. »Aplikacija uporabnikom omogoča hitro iskanje najbližjega odprtega stranišča ter dostop do informacij o dostopnosti, odpiralnem času in opremljenosti posameznih lokacij,« pravi Danica Koren. Z akcijo želijo opozoriti tudi na bolnike s KVČB – to je skupno ime za crohnovo bolezen in ulcerozni kolitis –, ki morajo med zagonom bolezni na stranišče tudi do 30-krat dnevno.

Društvo je letos skupaj s študentkami magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru preverjalo možnost dostopnosti stranišč v trgovskih verigah zunaj trgovskih centrov in pri tem naletelo na zadržane odzive teh organizacij, ki menda zaradi organizacije dela ne morejo omogočiti uporabe svojih stranišč osebam s KVČB oziroma strankam. »Morda pa jih bomo s tem spodbudili, da v prihodnosti zgradijo stranišča za vse stranke,« je na sklepni prireditvi poudarila Danica Koren.

Sanitarije v Slovenj Gradcu ustrezajo kriterijem akcije Naj javno stranišče. FOTO: Društvo KvČb

V Črnomlju imajo naj javno stranišče med nemestnimi občinami. FOTO: Društvo KvČb