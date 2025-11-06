  • Delo d.o.o.
Igrače

Najboljše Montessori lesene igrače za otroke – učenje skozi igro

Lesene Montessori igrače so zasnovane z mislijo na otrokov naravni razvoj, radovednost in potrebo po samostojnem raziskovanju.
FOTO: Webtim
FOTO: Webtim
6. 11. 2025 | 14:21
 6. 11. 2025 | 14:21
5:36
A+A-

Niso namenjene le zabavi, ampak spodbujajo razmišljanje, koncentracijo, koordinacijo in ustvarjalnost. Montessori pristop temelji na načelu, da otrok najbolje napreduje, kadar sam odkriva svet okoli sebe – skozi preproste, a premišljene igrače, ki razvijajo njegove sposobnosti.

Zakaj izbrati lesene Montessori igrače

Lesene igrače Montessori so narejene iz naravnih materialov, kar otroku omogoča stik z resnično teksturo, toplino in težo lesa. Preprosta oblika brez svetlečih lučk in glasnih zvokov pomaga ohranjati pozornost in spodbuja mirno, osredotočeno igro. Takšne igrače pomagajo pri razvoju:

  • fine motorike – prijemanje, zlaganje, vstavljanje, premikanje,
  • koordinacije oko – roka,
  • logičnega razmišljanja in razumevanja vzroka in posledice,
  • samozavesti, saj otrok sam rešuje izzive,
  • ustvarjalnosti, ker ni vnaprej določenih pravil igre.

Z leseno igračo otrok ne izvaja le ponovitev, ampak skozi lastno izkušnjo razume svet – kako stvari delujejo.

Vrste lesenih Montessori igrač

Didaktične in senzorične igrače

Te igrače spodbujajo zaznavanje barv, oblik, velikosti in tekstur. Otroci s tipanjem in opazovanjem razvijajo čutne sposobnosti in razumevanje sveta. Sem sodijo senzorični stolpi, sortirke in igrače z različnimi odprtinami ali vložki.

Lesene vstavljanke in kocke

Preproste oblike, ki jih otrok vstavlja, sestavlja ali gradi, so osnova motoričnega razvoja. Z vstavljankami otrok vadi natančnost, z lesenimi kockami pa se uči ravnotežja, prostorskega razumevanja in vztrajnosti.

Glasbene in zvočne igrače

Leseni bobni, ksilofoni, zvončki ali ropotuljice pomagajo otroku spoznavati zvok, ritem in melodijo. Igra z glasbo krepi koncentracijo in spodbuja čustveno izražanje.

Kuhinjski in gospodinjski seti

Kuhinjski kompleti, kot so mini štedilniki, seti lončkov in pribora ali leseni vozički za serviranje, otroke učijo vsakodnevnih spretnosti. Obenem razvijajo družabno igro, v kateri posnemajo odrasle in se učijo sodelovanja.

Plezala, trikotniki in pomagalčki

Tudi igrače, kot so Piklerjev trikotnik, ravnotežna deska ali otroški pomagalček za kuhinjo, sodijo med Montessori igrače. Spodbujajo gibanje, raziskovanje in fizični razvoj, hkrati pa otroku dajejo občutek neodvisnosti in varnosti.

Igrače za igro vlog

Seti, kot so trgovina, kavni aparat, orodje ali zdravniški kovček, omogočajo otroku igro vlog. S tem se razvijajo domišljija in socialne veščine, saj otrok posnema vsakdanje situacije in se uči sodelovanja.

Prednosti lesenih Montessori igrač

  • Trajnostni materiali brez škodljivih snovi.
  • Spodbujanje samostojnosti in koncentracije.
  • Dolga življenjska doba.
  • Umirjen slog igre brez preobremenjevanja čutov.
  • Vzgoja skozi izkušnjo, ne skozi navodila.


Kako izbrati pravo igračo

Pri izbiri Montessori igrač upoštevamo otrokovo starost, razvojno stopnjo in zanimanja. Mlajši otroci uživajo v senzoričnih in motoričnih izzivih, starejši pa v igri vlog in gradnji. Igrača naj bo preprosta, funkcionalna in varna – brez ostrih robov ali strupenih premazov.

Vpliv Montessori igrač na otrokov razvoj

Redna uporaba takšnih igrač otroku pomaga, da postane samostojen, vztrajen in samozavesten. Otrok se uči reševati težave, razmišlja, preizkuša in napreduje v lastnem tempu. Poleg motoričnih spretnosti se razvijajo tudi potrpežljivost, osredotočenost in občutek dosežka – lastnosti, ki ga spremljajo tudi kasneje v življenju.

Najpogostejša vprašanja in odgovori

Od katere starosti naprej so primerne lesene Montessori igrače?

Primerne so že od približno 6. meseca starosti naprej. Za najmlajše so idealne senzorične igrače, pozneje pa vstavljanke, kocke in kompleti za igro vlog.

Ali so lesene igrače varne za otroke?

Da, če so izdelane iz naravnega lesa in premazane z nestrupenimi olji ali barvami. Pomembno je, da imajo zaobljene robove in gladko površino.

Zakaj so Montessori igrače brez zvokov in lučk?

Ker otrokovo pozornost usmerjajo k bistvu – gibanju, misli in občutku. Preprostost pomaga razvijati notranjo motivacijo in daljšo koncentracijo.

Kako skrbeti za lesene igrače?

Po potrebi jih obrišemo z vlažno krpo in shranjujemo v suhem prostoru. Občasno jih lahko premažemo z naravnim oljem za les, da ohranimo gladkost in sijaj.

Ali so lesene Montessori igrače primerne tudi kot darilo?

Seveda. Zaradi kakovosti, estetike in uporabne vrednosti so idealno darilo za rojstni dan. Otroci ga bodo neizmerno veseli!

Naročnik oglasne vsebine je Webtim

Več iz teme

Montessori igračeotrociigraigralaigrače
