Najboljši je rolls-royce: lepotec iz leta 1932 prepričal žirijo (FOTO)

V Ormožu so se pred gradom v velikem številu zbrali ljubitelji tehnične dediščine. Avto-moto zveza Slovenije, Občina Ormož in JZ TKŠ Ormož so namreč pripravili mednarodno srečanje Naj starodobnik Slovenije 2026. Pravzaprav je bil to že peti praznik tehnične dediščine in avtomobilske odličnosti, kot je zadevo ocenil strokovnjak Janez Tomc. Na dogodku je bilo mogoče občudovati številna skrbno ohranjena vozila, ki jih je izbrala posebna komisija Slovenske veteranske avto-moto zveze (SVAMZ). Vsako izmed njih pripoveduje svojo zgodbo o času, ko je bil avtomobil redkost in prestiž. Pestro dogajanje ni navdušilo le ljubiteljev avtomobilizma, temveč tudi širšo javnost: prireditveni prostor pred ormoškim gradom se je namreč za en dan prelevil v prizorišče z začetka 20. stoletja, pri čemer so nekateri obiskovalci poskrbeli za avtentičnost z oblačili tistega časa.

20 PRIZNANJ so podelili.

Komisija je podelila priznanja v 20 kategorijah, med drugim youngtimer, za eleganco lastnika in vozila, športno eleganco, najlepši cabriolet, vozila slovensko-jugoslovanskih proizvajalcev, vozila za posebne namene, policijska vozila, najbolj originalno vozilo in najstarejše vozilo. Vrhunec ocenjevanja pa je bil izbor Best of show, ki ga je letos osvojil rolls-royce, letnik 1932, njegov ponosni lastnik je Branko Drvar iz Hrvaške.

»Prireditev je znova dokazala, da slovenska tehniška dediščina uživa velik ugled in spoštovanje med lastniki, zbiratelji ter ljubitelji zgodovinskih vozil. Posebna zahvala in priznanje gre idejnemu vodji prireditve, Francu Škrjancu, predsedniku SVAMZ, ki z vizijo, predanostjo in strokovnim delom pomembno pripomore k razvoju ter promociji slovenskega starodobništva,« je poudaril Janez Tomc. »Iskrene čestitke vsem nagrajencem, sodelujočim razstavljavcem, organizatorjem, prostovoljcem in obiskovalcem. Se vidimo prihodnje leto na šesti prireditvi!«

Na ogled so bili pri ormoškem gradu. FOTO: Anej Ferko/SVAMZ

Stoletnik FOTO: Anej Ferko/SVAMZ