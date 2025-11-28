Najboljši mladi kmet v Evropi: karate je Aleša peljal na Japonsko, nazaj prinesel revolucionaren stroj

IZUMIL SADILNI STROJ

Aleš Čadež je s somišljeniki izumil inovativni sadilni stroj. Karateist je na Japonskem spoznal zmagovito tehnologijo.

»Paperpot je tehnologija, ki prihaja iz Japonske, kamor sem tudi sam odhajal zaradi karateja, ki ga treniram že 20 let; po dve kolajni imam tako z evropskih kot svetovnih prvenstev. Skratka, to tehnologijo sem tam spoznal, z Japonci smo se zdaj povezali in jo prinesli v Slovenijo,« je začel pogovor inovativni mladi kmet 2025, 30-letni Aleš Čadež iz Delnic v Poljanski dolini. Znanju in izkušnjam je torej spretno dodal še domačo slovensko inovacijo, kar je slednjič pretehtalo, da je Aleš prepričal komisijo (sestavljali so jo Martin Žlogar, Klara Otoničar, Žiga Kršinar, Mateja Kopar in Anton ...