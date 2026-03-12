Najboljši za volanom: ne le tekmovanje, ampak investicija v varnost

Že deseto leto zapored Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) vabi mlade voznike in voznice, da se preizkusijo v edinstvenem izboru Najboljši za volanom. Gre za natečaj, ki združuje tekmovalni naboj, učenje in odgovorno vožnjo, z željo, da izpostavi tiste, ki razumejo – in skrbijo za – varnost v prometu. Spletni test, odprt do 6. aprila, odpira vrata v praktični del tekmovanja, ki bo 21. in 22. aprila potekal v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Finalni dan bo 12. maja 2026. Za zmagovalca in zmagovalko sta pripravljeni glavni nagradi: enoletna uporaba renaulta clia. Poleg tega bo bogat nabor drugih nagrad za finalistke in finaliste. Oba zmagovalca bosta oktobra zastopala Slovenijo na evropskem izboru Best Young Driver na Poljskem – priložnost, ki odpira vrata v mednarodno vozniško skupnost.

Za zmagovalca in zmagovalko sta glavna nagrada enoletna uporabo renaulta clia.

Sodelovanje na Najboljši za volanom prinaša mlade voznike na prizorišče, kjer se prepletajo teoretično znanje in praktične spretnosti. Lani je AMZS organiziral poseben dogodek, na katerem so se nekdanji finalisti ponovno srečali, obujali spomine in preizkušali vozniške spretnosti na poligonu. Še več: preizkusili so različna vozila – od legendarnih renaultov 4 in 5 do najnovejše električne petke – in delili izkušnje o tem, kako je tekmovanje vplivalo na njihov pristop k vožnji.

Bolj pozorno spremljam, kaj se dogaja na cesti … Vozim bolj premišljeno.

Povedali so, da so s sodelovanjem pridobili več kot le veščine – samozavest, strpnost in poglobljeno razumevanje lastne odgovornosti na cesti. »Bolj pozorno spremljam, kaj se dogaja na cesti … Vozim bolj premišljeno,« je eden od odgovorov, ki ponazarjajo, kako lahko tak dogodek preseže zgolj tekmovanje.

Za dodatno motivacijo AMZS vsem, ki rešijo spletni test, podarja kupon za brezplačno karting vožnjo v Karting in motošportnem centru v Slovenji vasi pri Ptuju, saj verjamejo, da se v nadzorovanem okolju lahko gradijo boljši občutki za vozilo in hitrost.

Izziv in realnost

Medtem ko izbor mladim voznicam in voznikom odpira vrata do znanja in priložnosti, statistika jasno kaže, da je prometna varnost še vedno resna tema. Mladi vozniki so zaradi kombinacije starosti in pomanjkanja izkušenj pogosto bolj ranljivi v prometu. Po mednarodnih analizah (v evropskih državah) so vozniki, stari od približno 18 do 24 let, prepogosto udeleženi v prometnih nesrečah. Kljub temu da so manjši del populacije, so udeleženci v velikem deležu nesreč – še posebno pri poškodbah ali smrtnih izidih.

V Sloveniji je prometna varnost v letu 2025 dokazala, da izzivi ostajajo, saj je bilo zaznanih več smrtnih prometnih nesreč kot leto prej, kar kaže na porast težav, kot so alkohol v prometu, neprilagojena hitrost in neupoštevanje prometnih predpisov.

Lani so udeleženci lahko preizkusili tudi legendarno katrco in petko. FOTO: Damjan Končar

Mladi vozniki se večkrat neustrezno odzivajo v kritičnih situacijah. FOTO: Dima Berlin/Getty Images

AMZS v svojih analizah ugotavlja, da čeprav mladi vozniki sčasoma postajajo bolj varni in zavedni, še vedno ni prostora za samozadovoljstvo. Še posebno ker so statistike v preteklosti pokazale, da so mladi začetniki bolj dovzetni za tveganja, kot sta prehitro vozilo in neustrezna odzivnost v kritičnih situacijah.

Skupnost in odgovornost

Izbor Najboljši za volanom ni zgolj še eno tekmovanje – je del širše skupnosti, ki si prizadeva spremeniti odnos mladih do vožnje in varnosti na cesti. Mladi, ki sodelujejo, ne tekmujejo samo za nagrade – tekmujejo za to, da postanejo boljši, odgovornejši in bolj predvidljivi vozniki. In prav to je srčika celotnega projekta: gradnja refleksov in navad, ki se prenašajo v vsakdanjo vožnjo, ter ustvarjanje generacije, ki razume, da varna vožnja ni cilj, ampak vsakodnevna izbira.