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MINEŠTRIJADA

Najboljšo so skuhali mojstri iz Srbije

Mednarodna mineštrijada je pritegnila kar 17 ekip. Najbolj veseli Sugardaddys, najbolj urejeni Italijani.
Zmagovalna ekipa

Zmagovalna ekipa

Pripravili so brezmesno mineštro po receptih svojih babic. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Pripravili so brezmesno mineštro po receptih svojih babic. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Kuhali so v kotlu nad odprtim ognjem.

Kuhali so v kotlu nad odprtim ognjem.

Zmagovalna ekipa
Pripravili so brezmesno mineštro po receptih svojih babic. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal
Kuhali so v kotlu nad odprtim ognjem.
Oste Bakal
 16. 6. 2026 | 07:40
2:05
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Tudi letos so člani Društva za ohranjanje tradicije Primorci in Istrani v Prekmurju v Pincah - Marofu pripravili tradicionalno mineštrijado. Pred vaškim domom je tako potekala že peta. Ekipe od blizu in daleč, zbralo se jih je 17, med drugim tudi iz Italije, Republike Srbske, Bosne in Hercegovine ter Srbije, so tekmovale v kuhanju brezmesne mineštre svojih dedkov in babic, kuhali so v kotlih na odprtem ognju.

Druženje in tradicija

Kulturni program so obogatili učenci Glasbene šole Lendava in Folklorno društvo Prekmurje iz Lendave. Začetek kuhanja je naznanil lendavski župan Janez Magyar: »Mineštrijada iz leta v leto povezuje ljubitelje kulinarike, druženja in lokalne tradicije. Tekmovalne ekipe na odprtem ognju pripravljajo mineštro, obiskovalci pa uživajo v prijetnem vzdušju, glasbi in bogati kulinarični ponudbi. Lepo obiskana prireditev je tudi letos potrdila, da mineštrijada spada med prepoznavne in priljubljene kulinarične dogodke v Občini Lendava.« Obe glavni nagradi sta šli v tujino, in sicer v Srbijo, saj je najboljšo mineštro skuhala ekipa Društvo Martin Krpan iz Smedereva, in Italijo; ekipa Krut iz Trsta je namreč slavila z najlepše urejenim tekmovališčem. Najbolj vesela ekipa so bili Sugardaddys, ki so jo sestavljali študentje iz Ljubljane, Mengša in Horjula.

Na prireditvi se je kuhala brezmesna mineštra. Vse sestavine so pripravili organizatorji, ekipe pa so si lahko priskrbele začimbe, ki so jih želele uporabiti pri kuhanju. Vsako je zastopalo do pet tekmovalcev. Tudi lačnih obiskovalcev ni bilo malo, na koncu pa so se vsi skupaj veselili, se družili in plesali. 

Vse sestavine so pripravili organizatorji, ekipe pa so si lahko priskrbele svoje začimbe.

Pripravili so brezmesno mineštro po receptih svojih babic. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal
Pripravili so brezmesno mineštro po receptih svojih babic. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

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