Najdaljša vinska klet v Sloveniji: podzemni festival, ki privabi več kot 5000 ljubiteljev vina na leto

Vinsko obarvani novembrski večeri so se v podzemlju starega Kranja ponovno izkazali kot eden najbolj priljubljenih kulinarično-enoloških dogodkov v Sloveniji. V prav posebnem ambientu – v 1300 metrov dolgih rovih pod mestnim jedrom – je tudi letos potekal tradicionalni vinski festival, ki že 15 let zapored združuje več kot 200 vinarjev z vseh slovenskih vinorodnih okolišev. Dogodek, ki ga vsako leto obišče več kot 5000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine, je tudi tokrat privabil množico radovednih vinskih navdušencev, izkušenih poznavalcev ter turistov, ki so želeli spoznati bogastvo slovenskih vin.

1300 metrov so dolgi rovi pod mestnim jedrom.

Srečko Štagar, vodja prireditve, je obiskovalce popeljal pod zemljo v vinsko-kulinarična nebesa.

Vinski rovi, pogosto poimenovani kar najdaljša vinska klet v Sloveniji, slovijo po svojem izjemnem ambientu – labirintu rovov pod starim mestnim jedrom, ki ponuja unikatno kombinacijo zgodovinskega vzdušja in sodobnega kulinaričnega doživetja. Vstop na Jelenovem klancu in izhod na Pungertu obiskovalce popeljeta na potovanje skozi okuse, zgodbe in tradicijo slovenskega vinogradništva. Ob prihodu so prejeli degustacijski kozarec, praktično vrečko za nošenje kozarca ter dodatno torbo za nakup dobrot, ki jih res ni manjkalo.

Rdeča nit ostaja izobraževanje o vinski kulturi.

Kranjski župan Matjaž Rakovec je z zadovoljstvom opazoval odlično vzdušje in dobro udeležbo. FOTOGRAFIJE: Mediaspeed.net

Vino lahko pijemo marsikje, a ima žlahtna kapljica na tako posebni lokaciji prav poseben okus.

Gastronomsko doživetje

Letos je vinska pot ponudila še posebno bogat izbor vin – od svežih štajerskih sauvignonov, elegantnih primorskih malvazij, izbranih briških merlotov pa vse do penin iz Posavja in posebnih avtohtonih sort, kot sta zelen in pinela. Ob vinu so se predstavili še proizvajalci sira, suhomesnih izdelkov, pekovskih dobrot, oljčnih olj, sladkih prigrizkov ter rokodelskih kulinaričnih posebnosti, ki so poskrbeli, da degustacija ni bila le vinsko, temveč pravo gastronomsko doživetje. Veliko zanimanja je požela tudi letošnja predstavitev manj znanih sort, saj so nekateri vinarji obiskovalcem ponudili ekskluzivne letnike ter posebne serije vin, ki jih ni mogoče kupiti nikjer drugje kot na dogodku.

Poseben poudarek letošnje izvedbe je bil na trajnosti.

Ne le vinarji, predstavili so se še proizvajalci sira, suhomesnih izdelkov, pekovskih dobrot, oljčnih olj, sladkih prigrizkov ter drugih kulinaričnih posebnosti.

Organizatorji že od vsega začetka poudarjajo, da je cilj festivala več kot le razvajanje brbončic. Glavna rdeča nit ostaja izobraževanje o vinski kulturi – od pravilnega okušanja, spoznavanja različnih sort in vinorodnih okolišev do razumevanja dela vinarjev in posebnosti pridelave. Mnogi vinarji so obiskovalce popeljali skozi svoje zgodbe, izzive in strasti, ki jih poganjajo pri ustvarjanju vrhunskih vin.

Trajnostno naravnano

Poseben poudarek letošnje izvedbe je bil na trajnosti – kot evropska destinacija odličnosti 2023 Kranj vztrajno krepi zeleni značaj svojih dogodkov. Obiskovalce so spodbujali, naj v mesto pridejo peš, s kolesom, avtobusom ali s souporabo vozil, dogodek pa so izvedli izključno s steklenimi in povratnimi eko kozarci ter premišljenim ločevanjem odpadkov. Tudi ponudniki so v svoji predstavitvi upoštevali trajnostne smernice, s čimer Kranj potrjuje svojo pozicijo kot pionirja med odgovornimi turističnimi destinacijami.

Dogodek v Vinskih rovih je tudi letos dokazal, da vinarstvo v Sloveniji ni le gospodarska panoga, temveč kultura, tradicija in druženje. V podzemlju Kranja so se prepletli okusi štirih vinorodnih dežel, dobre zgodbe ter iskrena strast do ustvarjanja kakovostnih vin. Obiskovalci so festival zapuščali z nasmehom, polnimi vrečkami dobrot in – kot je pri tej prireditvi v navadi – z obljubo, da se prihodnje leto zagotovo vrnejo.

Ob slovesu so lahko obiskovalci svoje promile preverili z alkotestom.