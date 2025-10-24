Toliko stanje sezonski najem hišice za kostanj v Ljubljani: občina oddala pet lokacij

Jesen je čas za pečeni kostanj, ki med sprehodom po prestolnici pogreje prezeble prste. Slastni maroni se niso od lanskega leta prav nič podražili, kar je dobra novica za vse ljubitelje kostanja.

Cene meric so na vseh uticah enake, in sicer boste za malo merico odšteli štiri evre, za veliko merico pet evrov, za maksi litrsko merico pa 13 evrov.

Cene meric so ostale nespremenjene. FOTO: A. G.

Utice so odprli prvega oktobra, največji naval pa prodajalci pričakujejo prav decembra, ko se v Ljubljani prižgejo praznične luči. Največ prodajo velikih meric in tudi maksi, ki so nadvse primerne za družinski obisk prestolnice.

Največ zanimanja

Tudi letos so na Mestni občini Ljubljana izvedli javno dražbo za najem utic za peko in prodajo kostanja, in sicer že maja, potem so dražbo zaradi premalo zanimanja ponovili junija.

Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL je na vprašanje, ali je na dražbah prišlo do kakšnih zapletov, odgovorilo, da na dražbi ni bilo težav, a da vseh utic niso oddali. Za lokacijo na Bavarskem dvoru namreč ni bilo zanimanja. Je pa zato največ zanimanja požela utica na Cankarjevem nabrežju, ki so jo dražili kar štirje ponudniki.

»Oddali smo pet utic, in sicer utico na Cankarjevem nabrežju za 11500 evrov na sezono podjetju Bela-Fruta, na Bregu pri Novem trgu za 9400 evrov in na Prešernovem trgu za 9000 evrov podjetju Shari-Go, na Petkovškovem nabrežju za 7000 evrov podjetju Bela-Go, na Cankarjevi cesti za 1700 evrov podjetju Extra Fruit. Vse navedene vrednosti so brez DDV,« so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.