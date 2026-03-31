Najlepša Slovenka je Elin Kos, a žirija je imela letos res težko delo

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani so v nedeljo zvečer okronali lepotico, ki bo Slovenijo zastopala na tekmovanju za miss sveta. Miss Slovenije 2025/26 je postala 21-letna Elin Kos iz Poljan nad Škofjo Loko. »Res nisem pričakovala krone in sem neizmerno vesela. Še nisem čisto dojela vsega skupaj,« je priznala sveže okronana lepotica in dodala, da se zelo veseli vsega, kar prihaja po zmagi. Za finalistko, ki je prejela tudi lento miss simpatičnosti, so v dvorani navijali starši, fant, mlajša sestrica ter babica in dedek. Nova miss Slovenije je prejela posebno krono, v kateri se prepletajo ključni elementi slovenske identitete – Triglav kot simbol trdnosti in poguma, satje kot znak skupnosti ter lipov list, ki predstavlja domačnost in mir. Za idejno zasnovo je poskrbela Jelka Verk, oblikovalski del je dopolnil Luka Knez, s pomočjo sodobnih tehnoloških postopkov pa jo je izdelalo lendavsko podjetje Martmetal.

Na dogodku so razglasili tudi miss Slovenskih novic. Naši bralci ste največ glasov namenili prikupni Prekmurki, 18-letni Taji Škarjot iz Ljutomera. Najmlajša med tekmovalkami nam je zaupala, da prebira naš časopis kar v papirnati obliki pri mami na delovnem mestu. Prav mami, ki v nasprotju s Tajo, ta je ljubiteljica kronike, raje prebira novice iz sveta zabave in je zaposlena v strežbi, gre verjetno zahvala za številne glasove za hčerko, ki so prispeli v naše uredništvo, se je strinjala Taja. Na večeru, ki sta ga voditelja Maja Čolić in Klemen Bunderla poimenovala kar večer slovenskih vrednot, se je po odru poleg zmagovalk sprehodilo še 13 finalistk: 23-letna Mimi Kette iz Portoroža, 21-letna Izolanka Gaia Pangerc, 22-letna Lara Žgajnar iz Grosuplja, 21-letna Eva Žižek iz Cerkelj na Gorenjskem, 20-letna Dajana Mijatović iz Domžal, 19-letna Radovljičanka Julija Golob, 25-letna Ana Elez iz Zagorja ob Savi, 20-letna Nika Amon iz Šmarja pri Jelšah, 21-letna Larisa Ozimek iz Sela pri Šumberku, 20-letna Elvira Zalokar iz Šmarjete, 25-letna Nina Koščak iz Cerkelj na Gorenjskem, 22-letna Tržičanka Zala Šarabon in 22-letna Taja Kac iz okolice Dravograda.

Tokratni dogodek je bil nekaj posebnega, saj je zaznamoval deset leto obstoja projekta miss Slovenije v novi, drugačni preobleki. Pred desetimi leti se je lastnica licence Jelka Verk odločila, da bo miss Slovenije več kot lepotno tekmovanje. Pod geslom Podpirajmo slovensko, podpirajmo Slovenijo se dekleta vsako leto preizkušajo v različnih dejavnostih, s katerimi povezujejo ljudi in kraje po Sloveniji. Mlade ženske, ki so izbrane med prvih petnajst, so več kot zgolj lepotice; po besedah Čolićeve, ki je leta 2021 tudi sama nosila krono, gre za s »prav posebno energijo navdihnjene mlade ženske«.

O zmagovalki je odločala sedemčlanska žirija, ki je dekleta spremljala že več mesecev. »Letos je šlo zares zelo na tesno, saj smo imeli resnično čudovit nabor med seboj zelo različnih deklet, od popolnoma neizkušenih do že zelo izkušenih v nastopanju. Nekatere pridejo po samozavest, po izkušnjo, naučit se javnega nastopanja, pa ne nazadnje tudi poiskat lastno samopodobo. Nekatere so prišle prestrašene, nesamozavestne. Zdaj jih je pa en sam smeh, eno samo veselje. Mislim, da nihče ne bi uganil, o katerih govorim,« nam je zaupala direktorica podjetja Tosama, ena od sedmih žirantov. Poleg nje so za odločevalsko mizo sedeli še generalni direktor GR Ljubljana, učiteljica in mentorica dijaških podjetij, ustanovitelj in predsednik družbe Dewesoft, aktualna miss Slovenije, vodja razvoja poslovanja in partnerstev Skupine Strokasiin večinski lastnik in direktor podjetja Kronoterm

Na dogodku ni manjkalo čustvenih trenutkov. Eden od njih je bilo gotovo slovo aktualne miss Slovenije Amadee Zupan. Lepotica je s solzami ganjenosti predala krono novi zmagovalki, o svojem letu pa povedala, da je bilo zaznamovano z dobrodelnostjo in čudovitimi ljudmi. »Bili so vzponi in padci, ampak ko potegnem črto, je za mano eno zelo pozitivno leto, polno novih dogodkov, izkušenj, znanja. Neprecenljivo, vsekakor ga bom še dolgo, dolgo pomnila,« nam je zaupala. Pred njo je sicer še svetovni izbor. Predstavitve lepotic so pospremili tudi glasbeni nastopi Tanje Žagar, Gačnikov, dua Roma Child in Tanje Ribič. Vrhunec je bila premierno predstavljena pesem Saša Gačnika Zavoljo življenja, ki je na odru na koncu združila vse nastopajoče glasbenike.

Miss Slovenskih novic Taji Škarjot je lento izročil urednik portala slovenskenovice.si Robert Schmitzer. FOTO: Matej Družnik

Lanska miss Amadea Zupan bo pred popolnim slovesom odpotovala še na izbor za miss sveta. FOTO: Matej Družnik

Lastnica licence Jelka Verk je podelila lento miss osebnosti Taji Kac. FOTO: Matej Družnik

