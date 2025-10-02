Najlepši pes Prekmurja za leto 2025 je Evin Lui

Na nogometnem igrišču v Gaberju je minulo nedeljo, zadnjo v letošnjem septembru potekala tradicionalna revija psov, ki jo je organiziralo Kinološko društvo Lendava v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Gaberje in Veterinarsko postajo Lendava.

Dogodek je privabil številne štirinožne lepotce in obiskovalce, ki so občudovali čudovite pasje predstavnike v različnih kategorijah. Zbrane lastnike in njihove štirinožne prijatelje ter druge ljubitelje živali je nagovoril tudi župan občine Lendava Janez Magyar.

FOTO: Duško Benin

FOTO: Duško Benin

V svojem nagovoru je izrazil veselje in zadovoljstvo, da se v občini ohranjajo takšni dogodki, ki povezujejo ljudi in živali, ter vsem zaželel prijetno druženje v sproščenem in prijateljskem vzdušju. Najlepši pes Prekmurja 2025 je po oceni strokovne žirije postal štirinožec Lui, lastnice Eve Hari.

Rezultati po kategorijah

Rezultati po kategorijah, najlepši pes Prekmurja: 1. samec Lui, lastnica Eva Hari, 2. psička Ottilia, lastnik Jaša Tibaut, 3. samec Falco Raubarski, lastnik Marko Kardinar itd.; Najlepši mladi pes: 1. samec Lui, lastnica Eva Hari, 2. samec Falco Raubarski, lastnik Marko Kardinar, 3. samica Dona Pomurje, lastnik Štefan Bernjak itd.; Najlepši odrasel pes: 1. samica Lucy, lastnica Nuša Trajbar, 2. psička Ottilia, lastnik Jaša Tibaut, 3. samec Bionity Marduk, lastnica Darija Huzimec.

