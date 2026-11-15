Najlepši slovenski župan Klobasa bo še naprej vodil svojo občino, župane dobilo tudi že 44 drugih občin. Preverite, je vaša med njimi?

David Klobasa, ki velja za najlepšega slovenske župana, bo še naprej vodil občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Na tokratnih lokalnih volitvah namreč ni bilo nikogar, ki bi si ga želel zamenjati na čelu občine.

In omenjena občina ni edina. Brez izbire so bili volivci v še dodatnih 44 občinah. Med njimi v Mestni občini Slovenj Gradec, ki jo bo tudi prihodnja štiri leta kot župan vodil Tilen Klugler. To bo zanj tretji zaporedni mandat, kar na zadnjih dveh volitvah ni imel izzivalcev. Tudi v novem mandatu, ko bo po napovedih do Slovenj Gradca zgrajena hitra cesta, bo deloval povezovalno, je napovedal ob izvolitvi.

Rekordni deveti mandat, ki ga je osvojil brez konkurence, bo po volitvah začel župan Cerkelj na Gorenjskem Franc Čebulj. Osmi zaporedni županski mandat pa sta si že pred volitvami zagotovila tudi župana občin Prevalje in Razkrižje, Matic Tasič in Stanko Ivanušič. Med 45 kandidati, ki na današnjih županskih volitvah niso imeli tekmecev, sta le dva, ki doslej občine nista vodila. Vodenje občine Lenart bo po volitvah od dolgoletnega župana Janeza Krambergerja iz vrst SLS, ki je bil na položaju pet mandatov, prevzel direktor Finančnega urada Maribor Marko Horvat. Dosedanji župan Bistrice ob Sotli Franjo Debelak pa občinsko žezlo predaja dosedanji občinski svetnici Valeriji Slemenšek, pod kandidaturo katere je bil tudi prvopodpisani. Med 45 župani, ki so na tokratnih volitvah do mandata prišli brez konkurence, je šest žensk.

To so občine s samo enim kandidatom, kar pomeni, da je ta avtomatsko izvoljen s samo 1 glasom: