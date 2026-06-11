Najmočnejši izmerjen sunek vetra na Brniku, tam tudi največ padavin v pol ure

Najmočnejši sunek vetra v sredinem neurju je po nižinah izmerila meteorološka postaja na letališču na Brniku, in sicer 107 kilometrov na uro. Tam so namerili tudi največ, 34 milimetrov padavin v polurnem intervalu, je za STA povedal meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Timotej Kozelj. V prihodnjih dneh bo padavin manj.

Slovenijo je v sredo zvečer in ponoči od zahoda prešla izrazita hladna fronta z močnim dežjem in orkanskim vetrom, kar je marsikje po državi povzročilo kar nekaj nevšečnosti, največ na območju Komende.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso), ki je za sredo izdala drugo najvišje, oranžno vremensko opozorilo, je do danes zjutraj največ padavin padlo na severu države, večinoma med 40 in 80 milimetri dežja. Največje skupne količine padavin sta izmerili merilni postaji na Voglu (okoli 120 milimetrov) in v Bohinjski Češnjici (98 milimetrov). Proti južni polovici Slovenije je padlo precej manj padavin, ponekod nič.

FOTO: Dejan Javornik

Ob nevihtnem dogajanju so merilne postaje na več lokacijah izmerile močne kratkotrajne nalive. V polurnem intervalu je največ padavin padlo na letališču na Brniku (34 milimetrov), sledita Šebreljski vrh in Kneške Ravne (od 30 do 31 milimetrov), nato Gornji Grad in Bohinjska Češnjica (po 24 milimetrov), v Kranju so namerili 23 milimetrov, nekaj manj, okoli 22, v Mežici in na Zgornji Kapli, je povedal Kozelj.

Najmočnejši sunek vetra po nižinah pa je izmerila postaja na letališču na Brniku, in sicer 107 kilometrov na uro, v okolici nekaj kilometrov od tam oddaljene Komende, kjer je močan veter po dosedanjih podatkih povzročil največ škode, je lahko zapihalo še nekoliko močneje, je dodal Kozelj.

Močne sunke vetra so namerili tudi drugod, med drugim je bil v Slovenj Gradcu najmočnejši sunek 78 kilometrov na uro, v Celju in na Trojanah 73, v Tolminu pa 70 kilometrov na uro.

Komenda. FOTO: Dejan Javornik

Nevihtna linija je nato potovala naprej proti severovzhodu oz. proti Celju in Ptuju in tudi tam povzročila precej nevšečnosti. Tako kot najprej na Gorenjskem, kjer je na območju Škofje Loke padala toča v velikosti tudi okoli pet centimetrov, je toča klestila tudi na drugih območjih, ki jih je prešla nevihtna linija. Tudi na severovzhodu je padala toča, debela tudi pet ali šest centimetrov.

"Razlog za takšno dogajanje je bil, da se je pred prihodom fronte vseeno lahko dovolj ogrelo, da je bilo v ozračju dovolj energije, drug razlog pa je bil, da smo imeli nad nami močne višinske vetrove in višinsko striženje vetra," je pojasnil Kozelj.

V prihodnjih dneh, kot kaže zdaj, tako burnega vremenskega dogajanja ne bo. Danes bo sprva še precej oblačno z občasnimi plohami. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugozahodni veter.

V petek bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. V soboto bo po napovedih meteorologov precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.