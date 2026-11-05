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Najprej na najvišjo turško goro, nato na kolo: Pomembno je, koliko življenja smo doživeli na tej poti (FOTO)

Vida in Ivo Lindič sta navdušena športnika, ki s kolesom spoznavata svet. Letos sta kolesarila do Albanije in nazaj, prevozila sta več kot 2000 kilometrov.
Pred kolesarsko ekspedicijo sta skočila še na turški Ararat. FOTOGRAFIJE: osebni arhiv

Pred kolesarsko ekspedicijo sta skočila še na turški Ararat. FOTOGRAFIJE: osebni arhiv

Pravljični pogled na črnogorski otok Sv. Štefan

Pravljični pogled na črnogorski otok Sv. Štefan

Na poti nazaj prek Črne gore, BiH in Hrvaške

Na poti nazaj prek Črne gore, BiH in Hrvaške

Vida in Ivo prvi dan poti pred Kozino

Vida in Ivo prvi dan poti pred Kozino

Vožnja ob slovenski obali v Piranu

Vožnja ob slovenski obali v Piranu

Vida na mostu v Omišu

Vida na mostu v Omišu

Prikolesarila sta že do Dubrovnika.

Prikolesarila sta že do Dubrovnika.

Pred zaključkom prvega dela poti: Ada Bojana, ki je peščeni otok ob izlivu reke Bojane v Jadransko morje

Pred zaključkom prvega dela poti: Ada Bojana, ki je peščeni otok ob izlivu reke Bojane v Jadransko morje

Po 2260 km spet doma v Galiciji

Po 2260 km spet doma v Galiciji

Pred kolesarsko ekspedicijo sta skočila še na turški Ararat. FOTOGRAFIJE: osebni arhiv
Pravljični pogled na črnogorski otok Sv. Štefan
Na poti nazaj prek Črne gore, BiH in Hrvaške
Vida in Ivo prvi dan poti pred Kozino
Vožnja ob slovenski obali v Piranu
Vida na mostu v Omišu
Prikolesarila sta že do Dubrovnika.
Pred zaključkom prvega dela poti: Ada Bojana, ki je peščeni otok ob izlivu reke Bojane v Jadransko morje
Po 2260 km spet doma v Galiciji
Darko Naraglav
 5. 11. 2026 | 12:45
6:31
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V Galiciji pri Žalcu živijo ljudje, ki so v marsičem zaznamovali svoj kraj, Spodnjo Savinjsko dolino in Slovenijo. To so zlasti zlata olimpijka v judu Urška Žolnir - Jugovar, smučarski skakalec Timi Zajc in dobitnik zlatega cepina Luka Lindič, ki velja za enega najuspešnejših in najbolj vsestranskih sodobnih slovenskih alpinistov z izjemnimi mednarodnimi vzponi. Nadvse športno pa živita tudi njegova mama in oče, Vida in Ivo Lindič, ki sta lani s kolesi obkrožila Slovenijo in na 1100 kilometrov dolgi poti spoznala številne lepote naše domovine. Letos se jima je porodila še drznejša zamisel in prekolesarila sta pot od doma do Albanije ter nazaj!

Pravljični pogled na črnogorski otok Sv. Štefan
Pravljični pogled na črnogorski otok Sv. Štefan
Na poti nazaj prek Črne gore, BiH in Hrvaške
Na poti nazaj prek Črne gore, BiH in Hrvaške
Vida in Ivo prvi dan poti pred Kozino
Vida in Ivo prvi dan poti pred Kozino

Vsako mesto svoj utrip

Mimogrede, še ne mesec dni pred kolesarsko odpravo sta Vida in Ivo osvojila tudi najvišjo goro Turčije, 5135 metrov visoki Ararat. Kolesarski izziv pa sta razdelila na 19 etap. Že prva, od Galicije do Kozine, je bila preizkus vzdržljivosti, saj sta v enem dnevu prekolesarila kar 164 kilometrov. V naslednjih dneh so se etape po večini gibale med 120 in 130 kilometri, kar je zahtevalo dobro telesno pripravljenost, vztrajnost in tudi precej odločnosti. »Pot naju je vodila skozi Italijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno goro in Albanijo. Vsaka država je ponudila drugačne pokrajine, drugačno vzdušje in nove poglede na življenje ob Jadranu in v njegovem zaledju. Poseben čar je imela vožnja po jadranski magistrali, ki se vije ob obali, se vzpenja nad zalive in se spušča proti obmorskim mestom. Pred nama so se odpirali pogledi na modrino morja, slikovite zalive, otoke in strma pobočja, ki se marsikje skoraj navpično dvigajo iz vode. Toda za lepoto pokrajine se je skrivala tudi zahtevna kolesarska preizkušnja. Dolgi vzponi, spusti, vročina in gost promet so zahtevali stalno zbranost,« pripovedujeta. Na poti sta se srečala tudi z vrvežem prestolnic in večjih mest. Med njimi so bili Ljubljana, Podgorica, Sarajevo in Zagreb, pa tudi Pulj, Reka, Split, Dubrovnik, Kotor, Skadar in Banjaluka. »Vsako mesto je imelo svoj utrip, svoje posebnosti in svojo zgodbo. Vožnja skozi velika mesta je bila hkrati zanimiva izkušnja in dodaten izziv, saj je bilo treba poleg telesnega napora obvladovati še promet in iskanje prave poti,« je poudarila Vida in nato postregla z drugim delom njune pustolovščine.

19.500 višinskih metrov sta premagala.

»Ko sva prispela do Ada Bojane v Črni gori, najinega prvotno zastavljenega cilja, bi se lahko zgodba končala. Toda pustolovščina se je nadaljevala. Odločila sva se namreč, da pot podaljšava še v Albanijo, se odpraviva okoli Skadarskega jezera in se vrneva v Črno goro. Nato je sledil vzpon proti Podgorici in naprej v gorski svet, kjer naju je čakala povsem drugačna pokrajina. Po obalnem svetu, polnem morja, sonca in sredozemskega rastlinja, so naju poti vodile v objem črnogorskih gora. Prek Durmitorja in Plužin sva nadaljevala proti Sarajevu, Travniku in Banjaluki. Pot domov je bila še dolga. Prekolesarila sva Bosno in Hercegovino, nadaljevala proti Popovači, Zagrebu in Krapini ter se po številnih kilometrih, vzponih, spustih in nepozabnih doživetjih končno vrnila v Galicijo. Ko danes pogledava nazaj, je številka skoraj neverjetna: 2260 prekolesarjenih kilometrov in kar 19.500 višinskih metrov. Za temi številkami pa se skriva veliko več kot zgolj fizični napor. So dnevi na cesti, zgodnja jutra, utrujenost, vztrajanje, čudoviti razgledi, nepričakovani trenutki in zadovoljstvo, ko kljub vsemu nadaljuješ proti zastavljenemu cilju.«

Omejena prtljaga

Tako dolga kolesarska odprava zahteva tudi skrbno logistično pripravo. »Vso potrebno opremo in prtljago sva morala vzeti s seboj, zato je bilo treba vsak kos skrbno premisliti. Na kolesu šteje vsak kilogram, prostor pa je omejen. Prtljago sva zato zmanjšala na najnujnejše, saj sva morala biti pripravljena na različne vremenske razmere in vse nepredvidene okoliščine, ki jih prinaša večtedensko potovanje,« pove Vida, Ivo pa doda: »Vreme nama je bilo po večini naklonjeno. Zaradi dežja sva si privoščila le en dan počitka, in sicer v Danilovgradu. Povsem drugačen izziv je predstavljala vročina v južni Dalmaciji, kjer so se temperature povzpele na 35 do 37 stopinj Celzija. V takšnih razmerah je treba še posebno paziti na hidracijo, počitek in razporeditev moči. Posebno poglavje je promet na cestah. Gost promet, vozniki, ozke ceste in zahtevni odseki so naju pogosto prisilili v dodatno previdnost. Kolesar na takšni poti ni odvisen le od svoje pripravljenosti, temveč tudi od razmer na cesti in pozornosti drugih udeležencev.«

Tako dolga kolesarska odprava zahteva skrbno logistično pripravo.

»Vsak od teh podvigov zahteva drugačno pripravo, drugačno vzdržljivost in drugačen odnos do samega sebe. V gorah se človek spopada z višino, mrazom, pomanjkanjem kisika in lastnimi omejitvami. Na kolesu pa s kilometri, vročino, prometom in nenehnim ponavljanjem gibov. V obeh primerih pa je najpomembnejša odločitev, da vztrajaš in narediš naslednji korak oziroma naslednji obrat pedal. Zato sva vesela in ponosna, da zmoreva. Da si kljub letom še vedno upava zastaviti zahtevne cilje, se podati na pot v neznano in na koncu ugotoviti, da je bilo mogoče doseči še nekaj, kar se je sprva zdelo skoraj neverjetno,« skleneta.

Vida na mostu v Omišu
Vida na mostu v Omišu
Prikolesarila sta že do Dubrovnika.
Prikolesarila sta že do Dubrovnika.
Pred zaključkom prvega dela poti: Ada Bojana, ki je peščeni otok ob izlivu reke Bojane v Jadransko morje
Pred zaključkom prvega dela poti: Ada Bojana, ki je peščeni otok ob izlivu reke Bojane v Jadransko morje

»Leta bežijo, to je res. Toda morda se prav z leti naučimo, da ni pomembno, koliko kilometrov smo prevozili ali koliko vrhov smo osvojili. Pomembno je, koliko življenja smo doživeli na tej poti, koliko poguma smo zbrali, koliko lepega videli in koliko spominov ustvarili,« še doda Vida. 

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