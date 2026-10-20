Najprej obilno deževje, nato še sneg: Branko Gregorčič razkril tudi obete za počitnice

Pred nami je teden, v katerem si bodo vremenske motnje sledile druga za drugo. Dežurni meteorolog Branko Gregorčič je za Slovenske novice pojasnil, da bodo naše kraje dosegle vlažne in postopno hladnejše zračne mase, najprej iznad Sredozemlja, nato iznad Atlantika. Do začetka prihodnjega tedna se bodo predvidoma zvrstile kar štiri vremenske motnje. »V tem tednu bo vreme nad Evropo res precej razgibano,« napoveduje Gregorčič. Prva sprememba na vreme pri nas vpliva že danes, njeno glavnino pa pričakujemo v sredo.

V Posočju večinoma od 50 do 100 litrov dežja

Z okrepljenimi višinskimi vetrovi južnih smeri bo k nam sprva še dotekal dokaj topel, vendar vse bolj vlažen zrak. Največ dežja bo predvidoma padlo v predalpskem svetu severne Italije, v Sloveniji pa v Posočju. Tam bo po Gregorčičevi napovedi v sredo večinoma padlo od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter. V osrednji Sloveniji pričakuje od 20 do 40 litrov, na vzhodu pa precej manj, od 5 do 15 litrov na kvadratni meter.

Razlike med posameznimi deli države bodo torej precejšnje, že naslednje jutro pa bo sledila nova sprememba.

V četrtek ohladitev, meja sneženja okoli 1300 metrov

V četrtek zjutraj bo Slovenijo od severa prešla hladna fronta, nad severnim Jadranom pa bo prehodno nastalo ciklonsko območje. Ohladilo se bo, meja sneženja bo v gorskem svetu na okoli 1300 metrih nadmorske višine, napoveduje dežurni meteorolog. »Padavine bodo čez dan oslabele in postopno ponehale, na Primorskem bo zapihala burja.«

Sledila bosta kratkotrajna razjasnitev in hladno petkovo jutro, vendar bo vremenski predah kratek. Vpliv nove motnje lahko po trenutnih napovedih pričakujemo že v noči s petka na soboto in nato v soboto.

Sneg lahko doseže tudi višje ležeče doline

Prav ob tej motnji bi se lahko sneženje ponekod spustilo še nižje kot v četrtek. »Na območju Julijskih Alp se bo meja sneženja ponekod lahko spustila do višje ležečih dolin,« pojasnjuje Gregorčič.

V nedeljo se obeta krajša prekinitev padavin, a tudi s tem vremenskega dogajanja še ne bo konec. »V noči z nedelje na ponedeljek nas bo, kot kaže, prešla še četrta vremenska motnja,« napoveduje Gregorčič.

Kakšno vreme kaže za jesenske počitnice?

Za prihodnji teden, ko bodo šolarji na jesenskih počitnicah, so obeti za zdaj mirnejši. Gregorčič napoveduje povečini suho jesensko vreme, z jutranjimi temperaturami okoli 5 stopinj Celzija. Popoldne naj bi se temperature gibale med 10 in 15 stopinjami. Vendar podrobnosti še niso dokončne. »Ker se napovedi v podrobnostih še spreminjajo, priporočamo redno spremljanje osveženih napovedi,« poudarja Gregorčič.