Slovenski župan udaril po mizi, poglejte, kaj so si »dovolili« nekateri občani

Ko zapade nekaj centimetrov snega, se v marsikateri občini sproži plaz klicev, pripomb in pričakovanj. Župan Občine Sveta trojica v Slovenskih goricah in državni svetnik David Klobasa je občanom prek več objav na Facebooku sporočil, da imajo vse stvari svoje meje – in da občinska sol ni čudežni prah za vsako zasebno dvorišče. Klobasa pravi, da so v zadnjih dneh dobili »precej nenavadne klice« – nekateri so spraševali, ali lahko občina razdeli sol za posip privatnih cest, dovozov in dvorišč. Odgovor je bil kratek in nedvoumen: »Naj bo jasno: sol, s katero razpolaga občina, je namenjena izključno za zagotavljanje varnosti na javnih cestah, šolskih poteh, pločnikih in avtobusnih postajališčih.« Za zasebne površine mora, kot poudarja, »žal poskrbeti vsak lastnik sam«.

Ob tem je izpostavil ljudi na terenu. Posebej se je zahvalil režijskemu obratu, Žanu in Mariji, ki sta po njegovih besedah dve noči zapored delala »neprekinjeno vsako noč od 22.00 do 7.00«, da so bile šolske poti, pločniki in postajališča varna. Dodal je, da so bile aktivirane tudi enote za posipavanje in pluženje pri pogodbenem izvajalcu zimske službe s podizvajalci.

Ob tem pa je v svojem hudomušnem slogu dodal še manjši »špik«: »Včasih imam občutek, da bi si nekateri želeli, da jih ne samo posujemo, ampak še ovijemo v toplo odejo in poskrbimo za popolno udobje. Žal (ali pa na srečo) to še ne sodi med občinske pristojnosti.«

Pet centimetrov snega in »civilizacijski izziv«

V drugi objavi, ki jo je podpisal kot kolumno državnega svetnika, je Klobasa očitno želel umiriti živce – in hkrati nastaviti ogledalo. Zapis je naslovil »5 centimetrov snega in civilizacijski izziv« ter že na začetku pojasnil, da ga ne zanima dramatiziranje snega, ampak to, kako hitro se ljudje razjezimo, ko je naše udobje za trenutek okrnjeno. »Včasih za zelo veliko zgodbo potrebuješ zelo malo. V tem primeru pet centimetrov snega,« zapiše. Pravi, da se ob prvem snegu telefon oglaša takoj: eni kličejo iz povsem realnih skrbi – zaradi poti v službo, otrok na poti v šolo ali obiska zdravnika –, drugi pa zato, ker pričakujejo popolnost. Izpostavi pritoževanje, da kolesarska pot ni počiščena že ob zori: »Ker kolesarska pot ni očiščena ob petih zjutraj, kot da danes gostimo dirko.« Nato doda še bolj pikro opombo: »Zanimivo je, da o kolesarskih poteh največ pišejo in govorijo ravno tisti, ki jih nikoli nisem videl uporabljati …«

Klobasa naniza tudi številke: v občini je po njegovih navedbah 2300 prebivalcev, med njimi pa 22 takih, ki se oglašajo v vsakem letnem času – pozimi zaradi snega, spomladi zaradi cvetnega prahu, poleti zaradi vročine, jeseni zaradi listja. Ne predstavi jih kot množico, ampak kot glasno manjšino, ki vedno najde razlog, da pokaže s prstom. Jedro sporočila strne v kratkih, precej neusmiljenih stavkih: »Svet je postal mehkejši. Mi pa, paradoksalno, vedno manj.« In še: »Pet centimetrov snega nas ne ustavi. Nas pa razgali.«

Prva prijazna beseda v celem dnevu

Nedavno je delil tudi zapis občanke, ki je stopila v bran človeku za volanom plužnega vozila. Njeno sporočilo se začne brez rokavic: »Kako vas ni sram?« Opisala je, da ji je v »sila kočljivem trenutku« v nekaj minutah pomagal gospod, ki pluži ceste, in da jo je njegova reakcija ganila – še bolj pa odgovor, ki ga je dobila, ko se mu je zahvalila. Rekel ji je, da je bila to »prva prijazna beseda, ki je je bil deležen v celem dnevu«. Po njenem zapisu je bil na terenu od pete ure zjutraj, dan prej pa je končal le dve uri prej, kar pomeni, da je praktično delal brez spanca. Medtem pa, opozori, nekateri »na suhem in toplem tipkate negativne komentarje«. Namesto tega ljudi pozove k preprosti, človeški potezi: »Skuhajte čaj, kavo, vzemite škatlo piškotov … zahvalite se …« in dodaja, naj v sebi poiščemo »majhen košček ponižnosti«. Zaključi z opomnikom, ki je včasih bolj uporaben kot še ena pritožba: »Pojdite z mulci na sneg, ker zunaj je idila, ki je že dolgo nismo imeli.«