ČEBELARSKA LEGENDA

Najstarejši čebelar je Pepek, s čebelami je povezan že 84 let! (FOTO)

Ob 95-letnici Jožeta Krambergerja so pripravili pester kulturni program. S čebelarjenjem se je srečal pri 11 letih kot pastir pri kmetu Brezniku.
Organizator slavja, akademski kipar, nečak Bojan, je slavljencu namenil poseben vlitek. FOTO: Ludvik Kramberger

Pepek je bil nekoč predsednik enotnega Čebelarskega društva Negova-Videm. FOTO: Ludvik Kramberger

Le redko se v Negovskem gradu zbere toliko ljudi. FOTO: Ludvik Kramberger

Negovski grad je gostil čudovito prireditev v čast 95-letnice Jožeta Krambergerja (desno). FOTO: Ludvik Kramberger

Čestital mu je tudi sedanji negovski ravnatelj Matej Kraner. FOTO: Ludvik Kramberger

Za Pepija sta tokrat največ postorila nečak Bojan in življenjska sopotnica Dragica. FOTO: Ludvik Kramberger

O. B.
 9. 10. 2025 | 11:01
4:20
Srečanje s čebelarjem Jožetom Krambergerjem ob njegovi 95-letnici je bilo prav poseben dogodek. Pobudnik je bil njegov nečak, akademski kipar, ki živi in dela v Ljubljani, Bojan Puklavec, čigar mama Terezija in oče Franci Puklavec sta živela v bližnjih Radvencih.

Prireditve v grajski dvorani, kjer sta TD Negova-Spodnji Ivanjci in OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova pripravila pester kulturni program, so se udeležili številni gostje.

1930

JE LETNICA njegovega rojstva.

Dogajanje je povezovala nekdanja ravnateljica OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova Slavica Trstenjak, ki je poudarila, da je čebelar Jože, po domače Pepek, vedno pripovedoval, kako hvaležen je za vse, da ima vsega v obilju in da je tako srečen človek: »Srečen človek je hvaležen za vsak dar, prinaša bližnjim sonce in nosi v srcu raj, v katerem smo vsi dobrodošli. Zato vem, da je čebelar Pepek počaščen in hvaležen, da smo danes tukaj samo zanj. Želimo se mu pokloniti za vso prijaznost, dobro voljo, pozitivno usmerjenost do vseh in vsega, predvsem pa zavzetost za čebelarsko dejavnost, ki je globoko zaznamovala njegovo življenje. Ko enkrat vzljubiš čebele, kot jih je on, jih ljubiš za vekomaj.« Sledil je prijeten kulturni program, ki so ga pripravili učenci negovske osnovne šole in je bil namenjen čebelam in čebelarjem.

V filmu je Jože predstavil svoje celotno življenje, največ vsebine pa je posvetil čebelarstvu.

Čestital mu je tudi predsednik Čebelarske zveze društev Pomurja Štefan Šemen. Posebno čestitko in povečano sliko v okvirju ob praznovanju 95-letnice mu je v imenu Čebelarskega društva Sv. Jurij ob Ščavnici izročil predsednik Vlado Žinkovič, ki je v nagovoru pohvalil njegovo delo kot predsednik nekdanjega ČD Videm-Negova ter za sodelovanje na prireditvah. Posebno zahvalo mu je namenila mentorica krožka na domači šoli, ki ga je ustanovil in vodil prav Jože, Helena Šamperl Petrovič.

Ko enkrat vzljubiš čebele, kot jih je on, jih ljubiš za vekomaj.

Po čestitki in zahvali ravnatelja šole Mateja Kranerja je slavljenca in občinstvo v dvorani nagovoril še glavni organizator prireditve Bojan Puklavec ter predstavil filmski intervju s čebelarjem, ki sta ga ustvarila s sinom Markom Puklavcem. Akademski kipar Bojan je slavljencu Jožetu izročil tudi medaljon z njegovim portretom in posvetilom. Kiparjevo delo bo krasilo čebelarsko sobo, v kateri so razstavljena Pepkova ​ številna priznanja.

Čebelarska legenda

Jože Kramberger obvlada vse čebelarske veščine, saj je čebelarstvu predan že več kot 80 let. Najstarejši brat ubitega dobrotnika Ivana se je rodil 18. septembra 1930 v Ženjaku pri Benediktu. S to dejavnostjo se je srečal pri 11 letih, ko je kot pastir osem let služil pri kmetu Konradu Brezniku v Negovi, popolnoma predanemu čebelarjenju. Kljub častitljivim letom še vedno skrbi za 25 panjev (v preteklosti jih je imel celo 120). Svoje ljubljenke, kot pravi čebelam, ima jih več kot 500.000, vsak dan nakrmi z raztopino sladkorja. Brez njegove pomoči ne bi preživele. V tej dejavnosti je Kramberger resnično pravi mojster, svoje znanje pa je z veseljem podajal tudi otrokom, ko je vodil čebelarski krožek na OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova. Vrsto let je bil tudi predsednik Čebelarskega društva Sv. Jurij ob Ščavnici, zatem pa še Čebelarskega društva Negova. Ne rečejo mu zastonj čebelarska legenda. Številni mu pravijo tudi najstarejši čebelar.

V filmu je Jože predstavil svoje življenje, največ vsebine pa je posvetil čebelarstvu. Prireditev se je končala s pogostitvijo, za katero so poskrbele Dragica Podboj, Cilka Kelenc in Majda Puklavec ter družini Anice Hrarl in Srečka Krambergerja.

»V življenju si nisem mislil, da bi kdaj doživel kaj tako lepega. Prav zato vsem, še posebno pa Bojanu, velika hvala,« je bil ganjen slavljenec Jože Kramberger - Pepek. 

