Največja in najlepša je Primoževa (FOTO)

Jesensko tehtanje buč velikank v hortikulturnem parku v Mozirskem gaju je tudi zadnja razstava pred decembrsko barvito Božično bajko. Vmes bodo vrtnarji uredili zlato zelene trate, gredice bodo pripravili na zimski počitek. Po poplavah so Mozirski gaj povsem prenovili gradbinci, utrdili desno brežino Savinje pod slikovitim Delejevim jezom, prizadevajo si še trajno stabilizirati levo stran med jezom in mostom v Loke ter spodnjim jezom v Nove Loke. Tako bo park cvetja in dendrologije varnejši pred morebitnimi novimi vodnimi ujmami.

Okrasne bučke omogočajo različne aranžmaje. FOTO: Jože Miklavc

Triletna Mila se je zaigrala z bučkami. FOTO: Jože Miklavc

Okrasne bučke v srcu FOTO: Jože Miklavc

Dva desetletnika

V Mozirskem gaju so minulo soboto v sodelovanju z društvom Bučmani iz Oplotnice organizirali že 15. državno tekmovanje za najtežjo bučo v Sloveniji, nad katerim je z meritvami strokovno bdel Lotrič Metrology. V Mozirju, kjer imajo edini pri nas mednarodno licenco za to tekmovalno disciplino, so stehtali 11 orjaških buč ter še eno zunaj konkurence. Prireditev je že 13. leto spremljal nekdanji športni reporter TV Slovenija Mozirjan iz Ljubije Ivo Milovanovič s strokovnim asistentom Matijem Petrinom, direktorjem sponzorja BSH Hišni aparati iz Nazarij. Vreme pridelovalcem buč letos ni bilo naklonjeno. Maja Horvat iz Mozirskega gaja je opazila, da sta tokrat tekmovala kar dva desetletnika, gotovo z zaslugami za dolgotrajno zalivanje. Med desetimi bučami finalistkami je s 679-kilogramsko prvič zmagal Primož Kotnik s Skomarja nad Zrečami, odlično drugo mesto (26 kilogramov za zmagovalcem) je dosegel petkratni državni prvak Janko Lovše z Velike Ševnice pri Trebnjem, za tretje mesto pa je zadostovalo 393 kilogramov buče Uroša Fifolta iz Koroške vasi pri Novem mestu. Zelo težke so dostavili tudi Matjaž Perme iz Litije, Zdenka Železnik, Martin Plavčak iz okolice Rogaške Slatine ter Brane in Judita Maček iz Brestanice.

Od pomladi do jeseni »Vsako leto precej časa posvetim vzgoji in rasti velikih buč na naši kmetiji. Začne se pomladi in traja do jeseni. Pomembno je, da vzgojim zares kakovostno sadiko, ki raste najprej v manjšem rastlinjaku, ko je plod prevelik, pa rastlinjak odstranim. Pomembni so redno zalivanje, dognojevanje, ne prevroče in ne prehladno vreme,« je povedal Primož Kotnik, zmagovalec in državni prvak 2025.

Lanski zmagovalec Fifolt, doslej štirikratni prvak, se je letos potepal po Ameriki, zato je bil vesel, da so domači poskrbeli za vedno žejno bučo Atlantic Giant in mu tako pomagali do odličnega tretjega mesta. Stehtali so tudi tri orjaške lubenice, najtežjo, 48-kilogramsko, je pridelala Železnikova. Najdaljšo bučo legionarko med tremi primerki je pridelal Erik Rink Perme iz okolice Litije, izmerili so ji 244,5 centimetra. Ob koncu meritev so razglasili še najlepšo velikansko bučo, bučna miss je tokrat postala najtežja, saj je bila zelo lepo rumena, zdrava in skoraj simetrično oblikovana.

244,5 CM je dosegla najdaljša.

Domiselni aranžmaji

Darko Bele, predsednik EHD Mozirski gaj, je na dogodku povedal: »Letos smo izvedli 15. tehtanje buč velikank, le mi imamo uradno licenco. Mozirski gaj je član Svetovnega združenja gojiteljev buč velikank (Great Pumpkin Commowealth) in kot tako registriran šteje za uradnega prvaka naše države samo rezultat, dosežen v Mozirskem gaju. Državni prvak se lahko potem uradno udeležuje evropskega in svetovnega prvenstva. Letošnjo bučno sezono gojitelji uvrščajo med povprečne, predvsem je bila moteča dolgotrajno visoka poletna vročina. Jesenska razstava je zdaj imenovana Razstava buč velikank, dodajamo pa aranžmaje z majhnimi okrasnimi bučami. Te vzgojim na domačem posestvu!«

Mozirski gaj je tudi prostor umetnosti: slikarka iz Ukrajine FOTO: Jože Miklavc

Brez viličarja ne gre. FOTO: Jože Miklavc

Legionarske buče kot hude kače FOTO: Jože Miklavc

Lovšetova 653-kilogramska velikanka FOTO: Jože Miklavc

Tako majhne, okrasne buče kot buče velikanke so oblikovali v različne domiselne aranžmaje (kot vsako leto je bila glavna arhitektka vrtnarka parka Elica Bele). Da je razstava ob več kot 500 okrasnih in 11 velikanskih bučah ter mnogo drugih zanimivostih ter lepotah parka zares atraktivna, je potrdil tudi nedeljski obisk te zanimive razstave, ki bo odprta do 5. oktobra.

Bučni reporter Ivo Milovanovič na delu FOTO: Mozirski Gaj

Zmagovalec Primož Kotnik s Skomarja nad Zrečami FOTO: Jože Miklavc

Zmagovalci z leve, Lovše, Kotnik in Fifolt FOTO: Facebook

Lubenica, težka kot vreča cementa FOTO: Jože Miklavc

V Mozirskem gaju je mogoče občudovati različne lepote ... FOTO: Jože Miklavc

Državni rekord z 842 kilogrami ima še vedno buča iz leta 2023, z dosežkom se ponaša Janko Lovše, ki je tekmoval tudi na svetovnem prvenstvu v Nemčiji in je nedvomno najuspešnejši vzgojitelj buč pri nas.