Poglejte največjo investicijo v gasilsko tehniko v zgodovini: v Žalec prispela 32-metrska avtolestev (FOTO)

V Žalcu so dočakali veliko pridobitev za gasilce in celotno Spodnjo Savinjsko dolino. V Prostovoljno gasilsko društvo Žalec je po več mesecih usklajevanj prispelo novo gasilsko vozilo s sodobno 32-metrsko avtolestvijo. Gre za največjo posamezno investicijo v gasilsko tehniko na tem območju doslej.

Največja investicija v gasilsko tehniko v zgodovini Spodnje Savinjske doline. FOTO: Gz Žalec

Za nakup nove avtolestve so se odločili, ko je stari potekel desetletni pregled. Zaradi velikega števila delovnih ur je bila dotrajana, zato so po pogovorih z občinami ocenili, da nadaljnja popravila niso več smiselna.

Naložba vredna 861 tisoč evrov

Skupna vrednost investicije znaša 861.000 evrov. Pri nakupu so sodelovale vse spodnjesavinjske občine, pomemben del sredstev pa so pridobili tudi na državnem razpisu. Ministrstvo za obrambo oziroma Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je za novo vozilo zagotovila 344.000 evrov.

Gre za največjo posamezno investicijo v gasilsko tehniko na tem območju doslej. Nova 32-metrska avtolestev bo gasilcem omogočila hitrejše, varnejše in učinkovitejše posredovanje na višini.

Projekt je povezal šest občin, dve gasilski zvezi, Gasilsko zvezo Žalec in Gasilsko zvezo Prebold, ter kar 40 prostovoljnih gasilskih društev. Med sodelujočimi je bilo tudi industrijsko Prostovoljno gasilsko društvo Odelo.

Reševanje na višini bo precej varnejše

Nova 32-metrska avtolestev bo gasilcem omogočila hitrejše, varnejše in učinkovitejše posredovanje na višini. Posebej pomembna je pri reševanju ljudi iz višjih objektov, njena velika prednost pa je tudi možnost reševanja oseb na invalidskih vozičkih. S tem se občutno širijo možnosti posredovanja ob požarih, nesrečah in drugih nujnih dogodkih.

Največja investicija v gasilsko tehniko v zgodovini Spodnje Savinjske doline. FOTO: Gz Žalec

Največja investicija v gasilsko tehniko v zgodovini Spodnje Savinjske doline. FOTO: Gz Žalec

Na slovesnosti ob prihodu novega vozila so se na avtolestev povzpeli tudi župani sodelujočih občin in si iz prve roke ogledali, česa je nova pridobitev sposobna. Uradni prevzem avtolestve je predviden prihodnje leto, ko bo vozilo tudi formalno predano v uporabo.