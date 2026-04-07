Največja sončna elektrarna v Sloveniji bo še večja

ENERGETSKI RAZVOJ

V Hrastniku nadaljujejo širitev sončne elektrarne, oskrbovanih bo več kot 1700 gospodinjstev.

V Zasavju se v zadnjih letih vse bolj ozirajo v prihodnost na področju energije. Delno zaradi katastrofalnega stanja na področju ogrevanja s toplotno energijo, delno pa želijo biti v koraku s časom in razvojem. Občina Hrastnik ima eno daleč najvišjih cen ogrevanja v Sloveniji, kar ima izrazito negativne posledice tako za posameznike kot gospodarstvo. Marsikateri občan zelo težko zmore stroške, nemalo jih je odvisnih od občinskih subvencij. Leta 2024, denimo, je ogrevalna cena znašala vrtoglavih 179,216 evra na megavatno uro. Družba Petrol, na katere sistem daljinskega ogrevanja je Hrastnik ...