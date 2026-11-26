Pred drugim krogom županskih volitev v Ljubljani sta se na Televiziji Slovenija soočila dolgoletni župan Zoran Janković in njegov izzivalec Luka Mesec. V razpravi ni manjkalo ostrih besed, medsebojnih očitkov in presenetljivih izjav.

»Največja tragedija«

Eden zanimivejših trenutkov soočenja se je zgodil ob vprašanju ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) glede Jankovićevega prijavljanja premoženjskega stanja. Aktualni župan je poudaril, da v 20 letih županovanja ni bil nikoli pravnomočno obsojen, ob tem pa se je dotaknil tudi nekdanjega predsednika vlade Janeza Janše. »Da sem bil takrat na KPK-ju z gospodom Janezom Janšo v istem čolnu, je bila zame največja tragedija,« je dejal Janković.

Mesec: »Ljudje imajo dovolj samovolje župana«

Luka Mesec je bil med soočenjem kritičen do Jankovićevega načina vodenja mesta. Očital mu je, da je odločanje v Ljubljani preveč centralizirano. »Praktično vse odločitve se sprejemajo v njegovi pisarni,« je poudaril.

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Posebej oster je bil ob razpravi o Plečnikovem stadionu, garaži pod Plečnikovo tržnico in parkiriščih v Štepanjskem naselju. Ob slednjem je izjavil: »Ker so ljudje rekli, da imajo dovolj samovolje župana.« Janković je očitke zavrnil in poudaril, da so občinski razpisi in dražbe javni.

Kaj pa sodelovanje po volitvah?

Zanimivo je bilo tudi vprašanje morebitnega sodelovanja po volitvah. Janković ni želel vnaprej izključiti niti sodelovanja s SDS, Mesec pa je napovedal projektno povezovanje z različnimi svetniškimi skupinami. »Nikogar v mestnem svetu ne bomo apriorno izključevali,« je povedal Mesec. V ospredju soočenja so bila tudi stanovanja, zdravstvo, kakovost zraka in sporni kanal C0, glede katerega Mesec napoveduje revizijo, Janković pa vztraja, da je projekt varen.