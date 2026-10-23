Najvišje priznanje ribiški legendi Vladimirju Drvariču

Občina Gornja Radgona vsako leto podeli priznanja svojim občanom za posebne zasluge, najvišje se imenuje nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka. Tokrat jo je dobil legenda Ribiške družine Gornja Radgona Vladimir Drvarič. Nagrado akademika dr. Antona Trstenjaka za življenjsko delo je prejel za večdesetletno delo na področju ribištva, varovanja narave, izobraževanja mladih in prostovoljstva v občini Gornja Radgona. Član RD Radgona je od leta 1988.

3,5 km je dolga sprehajalna pot.

Že 1992. je sodeloval pri urejanju Lisjakove struge, namenil ji je prostovoljne ure. Na njegovo pobudo je nastala tudi 3,5 kilometra dolga učno-sprehajalna pot v Murski šumi, ki so jo odprli ob dnevu Zemlje leta 2008 ter povezuje izobraževanje, spoznavanje narave in rekreacijo. Drvarič je pripravil osnutke trase in postavitve 14 tematskih tabel. Mladim prenaša znanje o ribištvu in spoštovanju narave. Pripravlja knjižice za ribiške izpite, učna gradiva in predstavitve ter predava. Osnovnošolce v krožkih Ribičija spodbuja k odgovornemu odnosu do okolja.

S pomočjo članov RD Radgona smo z veliko truda odpravili posledice poplave.

Vladimir Drvarič s svojim znanjem, vztrajnostjo in osebnim zgledom povezuje skupnost ter ohranja naravo in ribiško dediščino za prihodnje rodove. Ob prejemu prestižne občinske nagrade je dejal: »Nagrada dr. Antona Trstenjaka ni namenjena samo meni, pač pa mnogim ribičem, ki so me skozi leta podpirali in mi pomagali uresničevati moje zamisli. To velja predvsem pri urejanju Turističnega centra Lisjakova struga, kjer je bilo opravljenega res veliko prostovoljnega dela. Ne samo ob izgradnji, pač pa tudi ob poplavah, ko je objekte zalila več kot meter visoka voda reke Mure. S pomočjo članov RD Radgona smo z veliko truda odpravili posledice.«