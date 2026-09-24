Najzahtevnejše elitno državno tekmovanje prostovoljnih gasilcev, pokazali so izjemno moč (FOTO)

V Žužemberku so v organizaciji domačega gasilskega društva na poligonu igrišča pri osnovni šoli izvedli 13. Tekmo Ognjenih risov za memorial Gregorja Krakarja. Pomerilo se je 14 ekip. Tekmovanje, ki ga pripravljajo od leta 2018, je potekalo v spomin na preminulega gasilca Gregorja Krakarja. To najzahtevnejše elitno državno tekmovanje prostovoljnih gasilcev v disciplini Fire Combat, že drugo letošnje, so letos izpeljali tudi na ravni Gasilske zveze Slovenije.

V dvojicah

Med člani A je bila najboljša ekipa Polžeka – PGD Zreče, ki sta jo tvorila Žiga Tič in Anej Kotnik, pred ekipo Suhor – PGD Suhor, Jože Videtič in Tilen Gerkšič, in ekipo Štrumferka – PGD Zreče, ki sta jo sestavljala Žiga Dečar in Jernej Vahter. Med člani B sta zmagala Matej in Denis Kokol, dvojica Zreče 1 – PGD Zreče dvojica, pred ekipo Krka – PGD Krka, to sta bila Matjaž Vardjan in Martin Pezdirc, in ekipo Videž – PGD Videž, ki sta jo sestavljala Damijan Selinšek in Boštjan Vehovar. Na tekmi je med mešanimi dvojicami prvo mesto osvojila ekipa Hiti počasi – PGD Videž (Boštjan in Katarina Vehovar) pred ekipo Midva – PGD Vitanje (Jasmina Vidmar in Mitja Kranc) in ekipo Žara – PGD Zreče (Žiga Tič in Sara Fink). V najzahtevnejši gasilski disciplini sta se pomerili tudi dve ekipi članic. Zmagala je ekipa Katarina na kvadrat – PGD Videž, ki sta jo sestavljali Katarina Vehovar in Katarina Hajšek, pred ekipo Dimni divi – PGD Zreče, v kateri sta bili Liza Kotnik in Loti Iršič.

Tekmovanje Fire Combat zahteva ogromno pripravljenost, veliko vztrajnosti in še več moči. Ekipe dvojic, opremljene z gasilsko intervencijsko obleko in izolirnimi dihalnimi aparati, ki so morale v manj kot dveh minutah premagati številne ovire, so se soočile s številnimi preprekami; premagati je bilo treba predor, improvizirano steno, šestmetrski stolp, prenos lutke, težke 75 kg, 200-kilogramsko cev z vodo, na koncu pa še s curkom zadeti tarčo. Tekmo so žužemberški gasilci izpeljali brezhibno, a v okrnjeni obliki in po vseh predpisih, kar je velika zasluga gasilcev, sodniške ekipe, ki so jo sestavljali glavni sodnik Marjan Jereb ter Darko Gačnik, Jože Mestnik in Alojz Konda, nadzornika tekmovanja Primoža Podgorška, predsednik domačega društva Mihael Filipič, novi poveljnik Andraž Hočevar in Uroš Podbrežnik, ki so najboljšim ekipam podelili spominske medalje in pokale. Žal v letošnjem pokalnem tekmovanju pod GZ Slovenije niso tekmovali Žužemberški risi, ki so v preteklih tekmovanjih dosegali lepe rezultate.